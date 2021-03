Las pruebas de Covid del Sistema Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido se venden ilegalmente en internet, ya que las personas pueden recoger lotes de los centros de pruebas de forma gratuita. Así lo ha descubierto una investigación de BBC Radio 5 Live que ha encontrado docenas de anuncios de pruebas en sitios como eBay y redes sociales.

En una publicación, el vendedor pretendía ser un ‘proveedor aprobado por el NHS’ y estaba vendiendo las pruebas individuales por 10 libras más gastos de envío cada una. El periodista Nick Garnett dijo a los oyentes que comenzó a investigar después de ir a recoger unos test rápidos para su hija adolescente cuando volvieron a abrir las escuelas. “Me entregaron 21 pruebas. No me pidieron mi nombre ni prueba de que tenía niños en edad escolar”, explicó a los oyentes. “Simplemente me entregaron estas cajas y pensé que si me estaban entregando tantas, ¿qué estaría haciendo la gente con ellas?”

Desde que las escuelas reabrieron, el gobierno ha dicho que aquellos que cumplen los requisitos para hacerlo pueden recoger lotes de kits de test de los centros de prueba para que puedan asegurarse de que no van a contagiar a nadie de covid. El periodista se encontró con que se habían vendido test rápidos por hasta 400 libras.

Según el Daily Mail, Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social dijo: ‘La venta de estos dispositivos para beneficio personal es ilegal y censurable”. “Trabajamos en estrecha colaboración con sitios como eBay para garantizar que los anuncios se identifiquen y eliminen rápidamente”.