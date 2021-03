Bérgamo recuerda la traumática imagen de camiones militares con ataúdes de muertos por covid

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha encabezado en Bérgamo un acto en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19, en pleno debate por el avance de una campaña de vacunación que el Gobierno ha prometido que no se ralentizará pese a las dudas sobre el fármaco de AstraZeneca.

Lombardía fue en un primer momento el epicentro en Italia de un brote que ha dejado ya más de 3,2 millones de casos y más de 100.000 fallecidos solo en este país. Un Bosque de la Memoria en el que se plantarán unos 850 árboles servirá de recuerdo a quienes han perdido la vida.

El Parlamento italiano ha aprobado que cada 18 de marzo se recuerde a las víctimas de la pandemia, coincidiendo con la fecha en que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a acudir al auxilio de Lombardía para trasladar los cadáveres a otras zonas del país.

Bérgamo, ciudad industrial del norte italiano, se convirtió en los primeros días de marzo en el epicentro de la pandemia en toda Europa, pero hasta que no se vieron hacer los camiones llenos de ataúdes, porque no se sabía qué con ellos en los hospitales, no se tuvo conciencia de lo que realmente estaba sucediendo.

Los vehículos militares llevaron más de 60 cuerpos de las víctimas de la zona de Bérgamo a Varese, Módena, Piacenza, Parma, Rimini y otras ciudades para su incineración, porque el crematorio de la ciudad, el de Orobic, había llegado al colapso.

“Nos hubiera gustado que este prado estuviera lleno de gente, habíamos soñado que este día hubiera marcado el final de la lucha contra la pandemia. Aún no hemos llegado. Estamos cerca, pero todavía no hemos llegado“, dijo el alcalde de Bergamo, Giorgio Gori. “Fuimos el símbolo de la pandemia el año pasado, con imágenes de camiones militares, por eso queremos ser un símbolo de renacimiento hoy”.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, tomó la palabra: “Esta es una jornada llena de tristeza, pero también de esperanza. Quiero que me sintáis cercano en la tristeza y en la esperanza”, comenzó el dirigente su discurso en la explanada donde se han plantado un centenar de árboles, pero que llegará a tener más de 800, como la cifra de víctimas de la COVID-19 en la provincia de Bérgamo. “Son muchas las imágenes de esta tragedia, que han afectado a todos, en Italia y en el mundo. Pero una de ellas sobre todo es imborrable: el convoy de camiones militares llenos de ataúdes”, afirmó.

Draghi ofreció a los ancianos su promesa de que nunca más suceda “que las personas frágiles no sean atendidas y protegidas adecuadamente”, dijo Draghi, quien recordó “a figuras simbólicas de la resistencia civil en esta comunidad”, como el cura Don Fausto Resmini y los alcaldes Piero Busi y Giorgio Valoti di Cene. También hubo mención para los sanitarios, como Maddalena Passera, anestesista. “Murió a los 67 años poco después de su hermano Carlo, médico de cabecera”. “Con ellos recordamos a todas las víctimas de la pandemia y nos reunimos en torno a sus familias “.