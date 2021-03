Arabia Saudí lucha por poner fin a su guerra en Yemen

Han pasado seis años desde que Arabia Saudí declaró la victoria en lo que denominó “operación Tormenta Decisiva”, la salva inicial de su guerra en Yemen. Sin embargo, el reino todavía está tratando de salir de la tormenta. El 22 de marzo ofreció un alto el fuego a su oponente, los hutíes, un grupo militante chií que tomó el control del Gobierno yemení (y gran parte del país) en 2015. La propuesta saudí pedía una tregua a nivel nacional y ofrecía aliviar bloqueo aéreo y marítimo que ha impuesto en el territorio controlado por los hutíes. “Queremos que las armas se queden totalmente en silencio”, dijo el príncipe Faisal Bin Farhan, ministro de Asuntos Exteriores.

Los hutíes apenas se detuvieron a considerar la oferta. Muhammad Abdulsalam, el principal negociador hutí, dijo que la propuesta saudí no contenía nada “serio o nuevo”. Tenía razón a medias: era serio, pero también una versión preparada de un plan que no había logrado un acuerdo durante un año de negociaciones. En caso de que el rechazo verbal no fuera claro, los hutíes enviaron un dron a través de la frontera para atacar el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudí. El reino sigue atrapado en un dilema intratable: ¿cómo convencer a sus enemigos de que pongan fin a una guerra que están ganando?

Esa pregunta se ha vuelto más urgente a medida que el conflicto se ha vuelto más catastrófico. Más de 112.000 yemeníes han muerto desde que los hutíes se apoderaron de Saná, la capital. Millones de personas han sido desplazadas. La economía yemení está en ruinas y el 80% de la población depende de la ayuda para sobrevivir. En lugar de desalojar a los hutíes, la guerra los ha acercado a Irán, que envía alegremente apoyo militar para desangrar a su rival saudí. Por este fracaso estratégico, los saudíes han gastado decenas de miles de millones de dólares, han soportado una ola de ataques con aviones no tripulados y misiles y han dañado su posición con sus socios en Occidente.

Los intentos anteriores de un alto el fuego, incluida una tregua unilateral saudí el año pasado, terminaron en fracaso. Ambas partes dicen que están abiertas a un acuerdo y han pasado el año pasado en negociaciones respaldadas por la ONU. Pero continúan en desacuerdo sobre los detalles. Los hutíes, por ejemplo, quieren que la coalición liderada por Arabia Saudí levante el bloqueo del aeropuerto de Saná y del puerto de Hodeida, en el mar Rojo.

Los saudíes son reacios a dar a los hutíes una libertad movimiento sin restricciones de personas y bienes, y los ingresos que conlleva. Contrarrestan ofreciendo vuelos limitados a Saná y permitiendo que los petroleros atraquen en Hodeida solo si los impuestos y los ingresos aduaneros se depositan en una cuenta especial en el banco central.

La última propuesta saudí no se ocupa de estos desacuerdos, pero el acto de ofrecerlo fue en sí mismo una estratagema de negociación. Al hacerlo en público, los saudíes obligaron a los hutíes a rechazarlo en público. Fue un esfuerzo por exprimir al grupo en medio de un renovado impulso a la diplomacia. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nombró recientemente a un enviado especial para ayudar a negociar un acuerdo. Antony Blinken, secretario de Estado de Biden, habló con el príncipe Faisal el día que anunció la oferta.

Pero los hutíes no están de humor para hacer lo que consideran concesiones. Después de seis años de guerra contra un enemigo más fuerte y rico, todavía controlan la capital y el territorio que contiene a la mayor parte de la población. Siguen adelante con una ofensiva para capturar Marib, la sede de una provincia con el mismo nombre. Es la ciudad más grande controlada por el Gobierno de Abd Rabbo Mansour Hadi, quien es nominalmente el presidente de Yemen, pero gobierna desde el exilio en Arabia Saudí.

Marib también alberga las mayores reservas de petróleo y gas del país, y ocupa una posición estratégica a lo largo de una carretera que conecta con el interior del este y la frontera con Arabia Saudí. A lo largo de la guerra ha sido un relativo oasis de estabilidad, atrayendo a más de dos millones de personas desplazadas por los combates en otros lugares.

La ciudad ha estado bajo fuego indiscriminado de cohetes y morteros durante más de un año. En febrero, los hutíes lanzaron una de sus ofensivas terrestres periódicas para capturarlo. Hasta ahora, la coalición los ha mantenido a raya y los hutíes han sufrido muchas bajas. Sin embargo, no parecen importarles las pérdidas, ya que con frecuencia reabastecen sus fuerzas con nuevos reclutas, algunos de ellos todavía niños. “Siempre que los hutíes hablan de paz con la comunidad internacional, intensifican sus ataques”, destaca Sultan al Arada, gobernador de Marib.

La guerra es su propia forma de negociación. El impulso a Marib le da a los hutíes una ventaja; si se les puede convencer de que lo abandonen, esperarán algo a cambio. Ambos lados continuarán hablando, incluso mientras luchan. Pero esas conversaciones serán precarias. Los hutíes han intensificado sus ataques con misiles y drones desde principios de año.

Pocos de estos causan daños graves, pero un ataque con víctimas masivas podría hacer que la opinión pública saudí se oponga a un alto el fuego. La caída de Marib podría animar a los hutíes a presionar por aún más territorio. Y millones de yemeníes permanecerán atrapados en el medio, luchando simplemente por sobrevivir.