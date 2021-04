Otro golpe de la justicia rusa al círculo de Navalni

Un tribunal de Moscú ha ordenado este lunes la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas al dirigente opositor Alexei Navalni, en respuesta a una denuncia que las consideraba “extremistas”, según el director de la Fundación Anticorrupción, Ivan Zhdanov, y otros miembros de su entorno.

La Justicia atiende de forma preliminar al criterio de la Fiscalía, que había puesto a las organizaciones en el punto de mira en un momento clave por la creciente movilización de manifestantes en favor de Navalni, las últimas de ellas registradas el miércoles de la semana pasada.

El tribunal ha vetado provisionalmente la actividad de la Fundación Anticorrupción, la Fundación para la Protección de los Derechos Ciudadanos y la sede de campaña de Navalni hasta que se dicte sentencia, según el abogado Ivan Pavlov, citado por la agencia TASS.

Zhdanov, que ha publicado en Internet la decisión, ha asegurado que las autoridades demuestran con este tipo de actuaciones que tienen “miedo” a las actividades de las organizaciones señaladas, principal altavoz de Navalni y críticas con el Gobierno.

Navalni volvió a comer la semana pasada después de más de tres semanas de ayuno para protestar por sus condiciones en la cárcel. No es el único. Más de un centenar de personas mantienen una huelga de hambre en Rusia y exigen su traslado a un hospital, ya que siguen temiendo por su vida en la cárcel. “Yo no lo dejo. Seguiré mientras me acompañen las fuerzas”, comentó a Efe el biólogo Nikolái Formózov, de 65 años.

El pasado 10 de abril Formózov se declaró el huelga de hambre en solidaridad con Navalni con el objetivo de que éste recibiera la visita de su médico de confianza, ya que el opositor no se fía de los especialistas de los servicios penitenciarios. a iniciativa de Formózov fue secundada por más de un centenar de personas, que crearon un grupo en Facebook al que cada día se sumaban más entusiastas. “A Navalni lo están matando lentamente. Sus condiciones son infernales. Había que hacer algo. Este es un método que ha demostrado su eficacia como instrumento de presión sobre el poder a lo largo de los años”, explica.

El científico tiene la costumbre de enviar postales a los presos políticos, intercambio epistolar que también entabló con el enemigo número uno del Kremlin. “Me gusta ayudar emocionalmente a la gente que se siente perdida por la represión estatal. Le envié diez postales, pero no le dejaron recibir ninguna. La huelga es como mi postal número once”, explica. Cree que su decisión de declararse en huelga de hambre abrió un camino para que mucha gente pudiera “combatir la frustración” de no poder hacer nada ante una “injusticia tan flagrante”.

La lucha no cesa

Navalni anunció el viernes que suspendía la huelga de hambre, que inició el 31 de marzo, por recomendación de los médicos y de sus correligionarios, y también para evitar el sufrimiento de aquellos que se solidarizaron con su figura. “No quiero que nadie experimente sufrimiento físico por mi culpa”, escribió el viernes en Instagram.

No obstante, Formozov y más de cien personas siguen a día de hoy sin comer. “Algunas decenas lo han dejado, pero más de cien seguimos adelante”, explica. Insiste en que su objetivo “es que lleven a Navalni a un hospital normal donde reciba tratamiento calificado, no a un hospital para moribundos”.