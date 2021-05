Detenido un alumno por insultos en las redes sociales a un compañero negro: “¿Por qué no está encadenado?”

El arresto de una estudiante de secundaria de Connecticut acusado de publicar comentarios racistas sobre un compañero de clase negro en las redes sociales cuenta con el apoyo de defensores de los derechos civiles, pero los grupos de libertad de expresión lo consideran una medida inusual de la policía que plantea problemas de la Primera Enmienda de EEUU.

Un estudiante de 16 años de la escuela secundaria Fairfield Warde sacó una foto de un compañero de clase negro y la publicó en Snapchat el 7 de mayo con un pie de foto incluía esta frase: “¿Por qué no está encadenado?”. La policía de Fairfield, Connecticut, arrestó al estudiante por un delito de odio por ridiculizar a su compañero por credo, religión, color o raza.

Este delito menor, que se remonta a 1917, ha sido calificado de infracción inconstitucional del derecho a la libertad de expresión por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Connecticut y algunos profesores de la facultad de derecho. La policía no identificó al estudiante que fue arrestado debido a las leyes de delincuentes juveniles.

La policía y defensores de los derechos civiles dijeron que es inusual que los estudiantes sean arrestados por lo que dicen en las redes sociales si no implica amenazas, incitación o un patrón de acoso. . “Tener ideas racistas o compartir ideas racistas es algo que realmente protegemos”, dijo Emerson Sykes, un abogado de la sección nacional de la ACLU. “Incluso si ese punto de vista es ofensivo, incluso si es deplorable, no queremos que el gobierno tome la decisión sobre lo que está bien decir y pensar y lo que no. Pero tenemos limitaciones en ese derecho“.

El estudiante que fue insultado en Snapchat, Jamar Medor, asegura que él y su familia todavía están conmocionados por la publicación y que nunca antes había experimentado el racismo en el colegio. Su madre, Judith Medor, afirma que quiere que el estudiante sea expulsado por publicar contenido racista en la web.

Este episodio se produce cuando la Corte Suprema de EE UU está sopesando si las escuelas públicas pueden abrir expediente a los estudiantes por lo que dicen fuera del campus en las redes sociales. Previamente, el tribunal, en un fallo histórico, había declarado que los estudiantes no renuncian a su derecho a la libertad de expresión cuando entran en el colegio.

La ley de delitos de odio de Connecticut ha sido utilizada en al menos 40 veces desde 2012 y ha dado lugar a unas 10 condenas. David McGuire, director ejecutivo de la ACLU de Connecticut, dijo que no conocía ningún otro caso en el estado en el que un estudiante de una escuela pública hubiera sido arrestado por una publicación en las redes sociales.

“Los negros, indígenas y personas de color no deberían tener que enfrentar este tipo de acoso racista por parte de otros estudiantes en una institución predominantemente blanca”, decía una petición de alumnos para que se expulsara a la alumna.