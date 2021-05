La misteriosa base aérea que se está construyendo en una isla volcánica frente a Yemen

Se está construyendo una base aérea misteriosa en una isla volcánica frente a Yemen que se encuentra en uno de los puntos cruciales de paso marítimos del mundo para los envíos de energía y carga comercial. Si bien ningún país ha reclamado la base aérea de la isla Mayun en el estrecho de Bab el-Mandeb, el tráfico marítimo asociado con un intento anterior de construir una pista de aterrizaje a lo largo de la isla de 5,6 kilómetros hace años se vincula con los Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes del gobierno de Yemen aseguran que los emiratíes también están detrás de esta construcción, a pesar de que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron en 2019 que retiraban sus tropas de una campaña militar liderada por Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen. “Este parece ser un objetivo estratégico a más largo plazo para establecer una presencia relativamente permanente”, asegura Jeremy Binnie, editor de Oriente Medio de la empresa de inteligencia de código abierto Janes, que ha seguido la construcción de Mayun durante años. “Posiblemente no se trate solo de la guerra de Yemen y hay que ver la situación del transporte marítimo como clave allí”.

La base misteriosa

Poder en el estrecho

La pista de aterrizaje en la isla de Mayun permite a quien la controle tener poder en el estrecho y lanzar fácilmente ataques aéreos en Yemen continental, convulsionado por una guerra sangrienta desde hace un año. También proporciona una base para cualquier operación en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y la cercana África Oriental. Imágenes por satélite de Planet Labs Inc. obtenidas por The Associated Press mostraron camiones volcadores y niveladoras construyendo una pista de 1.85 kilómetros en la isla el 11 de abril. Para el 18 de mayo, ese trabajo parecía terminado, con tres hangares construidos.

Una pista de esa longitud puede albergar aviones de ataque, vigilancia y transporte. Un intento anterior que comenzó a fines de 2016 y luego se abandonó, pretendía que los trabajadores construyeran una pista aún más grande de más de 3 kilómetros de largo, lo que permitiría el acceso de los bombarderos más pesados.

Transporte de armas y tropas

Los oficiales militares del reconocido internacionalmente gobierno de Yemen, que la coalición liderada por Arabia Saudí ha respaldado desde 2015, dicen que los Emiratos Árabes Unidos están construyendo la base. Los funcionarios, que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque no tenían autorización para informar a los periodistas, dicen que los barcos emiratíes transportaron armas, equipos y tropas militares a la isla Mayun en las últimas semanas.

Los oficiales militares dijeron que la tensión reciente entre los Emiratos Árabes Unidos y el presidente yemení, Abed Rabbo Mansour Hadi, se debió en parte a una demanda emiratí de que su gobierno firmara un contrato de arrendamiento por 20 años para Mayun. Los funcionarios emiratíes no han reconocido ningún desacuerdo.

El proyecto de construcción inicial fallido se produjo después de que los emiratíes y las fuerzas aliadas recuperaran la isla de manos de los militantes hutíes respaldados por Irán en 2015. A fines de 2016, las imágenes de satélite mostraban que la construcción estaba en marcha allí. Remolcadores asociados con Echo Cargo & Shipping LLC, con sede en Dubai, y lanchas de desembarco y transportistas de Bin Nawi Marine Services LLC, con sede en Abu Dhabi, ayudaron a llevar equipos a la isla en ese primer intento, según las señales de seguimiento registradas por la firma de datos Refinitiv. Las fotos satelitales en ese momento muestran que descargaron el equipo y los vehículos en un puerto temporal junto a la playa.

Los datos recientes no muestran embarcaciones registradas alrededor de Mayun, lo que sugiere que quien proporcionó el transporte marítimo para la última construcción apagó los dispositivos de rastreo del Sistema de Identificación Automática de sus embarcaciones para evitar ser identificado. La construcción se detuvo inicialmente en 2017, probablemente cuando los ingenieros se dieron cuenta de que no podían excavar en una parte de las características escarpadas de la isla volcánica para incorporar la antigua pista de aterrizaje de la isla. La construcción se reinició en serio en la nueva ubicación de la pista alrededor del 22 de febrero, según muestran las fotos de satélite, varias semanas después de que el presidente Joe Biden anunciara que pondría fin al apoyo de Estados Unidos a la ofensiva liderada por Arabia Saudí contra los hutíes.

La aparente decisión de los emiratíes de reanudar la construcción de la base aérea se produce después de que los Emiratos Árabes Unidos desmantelaran partes de una base militar que administraba en Eritrea, en el este de África, como escenario de su campaña en Yemen.

Si bien el Cuerno de África “se ha convertido en un lugar peligroso” para los emiratíes debido a los competidores y los riesgos de guerra locales, Mayun tiene una población pequeña y ofrece un sitio valioso para monitorear el Mar Rojo, explica Eleonora Ardemagni, analista del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales. La región ha experimentado un aumento de ataques e incidentes. “Los emiratíes han pasado de una política exterior de proyección de poder a una política exterior de protección del poder”, dice Ardemagni. Aumenta “su capacidad para monitorear lo que sucede y prevenir posibles amenazas por parte de actores no estatales cercanos a Irán”. Se dijo que la Fuerza Quds expedicionaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán llevó a cabo una operación similar en un buque de carga estacionado cerca de Yemen antes de ser aparentemente blanco de un ataque israelí.

Ubicación estratégica

Mayun, también conocida como Isla Perim, se encuentra a unos 3,5 kilómetros de la frontera suroeste de Yemen. Las potencias mundiales han reconocido la ubicación estratégica de la isla durante cientos de años, especialmente con la apertura del Canal de Suez que une el Mediterráneo y el Mar Rojo. Los británicos mantuvieron la isla hasta su salida de Yemen en 1967. La Unión Soviética, aliada con el gobierno marxista de Yemen del Sur, mejoró las instalaciones navales de Mayun, pero las utilizó “sólo con poca frecuencia”, según un análisis de la CIA de 1981. Probablemente se deba a la necesidad de llevar agua y suministros a la isla. Eso afectará a la nueva base aérea ya que Mayun no tiene un puerto moderno, dice Binnie, el analista de Janes.

Sin embargo, la base todavía puede interesar a las fuerzas estadounidenses. Las tropas estadounidenses operaron desde la base aérea de al-Anad en Yemen y llevaron a cabo una campaña de ataques con aviones no tripulados contra al-Qaeda en la Península Arábiga hasta que el avance de los hutíes los obligó a retirarse en 2015. El Departamento de Defensa reconoció más tarde que las tropas estadounidenses en el terreno apoyaban la coalición liderada por los saudíes alrededor de Mukalla en 2016.