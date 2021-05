López Obrador, el falso mesías

La placa debajo de un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador en su ciudad natal lo proclama “el rostro de la esperanza” y un “luchador incansable por los derechos de los mexicanos”. Sin duda, así lo ve la gente.

“Andrés Manuel es diferente”, dice Heberto Priego Colomé, un jubilado sentado a la sombra en Tepetitán, un asentamiento de 2.000 almas en el Estado de Tabasco, en el sur de México. “Él es normal. Es sincero. Habla con la gente”. También ha “enviado muchísima ayuda”. El anciano hace un gesto hacia una elegante plaza nueva con una cancha de baloncesto y un trampolín desde donde los más jóvenes pueden sumergirse en un río. Cuando el presidente lo visitó, organizó una fiesta en la plaza.

Priego Colomé enumera otros beneficios que ha traído el hijo favorito de Tepetitán: mayores pensiones públicas, un programa de capacitación para los jóvenes, un esquema por el cual se paga a los ancianos del campo por plantar árboles y una nueva refinería que traerá empleos a Tabasco. Cuando el río se inundó el año pasado, el presidente envió a todos los hogares de las zonas afectadas un refrigerador, un colchón, una estufa, un ventilador, algunas cacerolas y una licuadora, más 8.000 pesos (400 dólares). Algunos habían recibido 10.000 pesos después de inundaciones anteriores.

López Obrador no es un orador con habilidades convencionales. Divaga y se repite. Pero conecta con los desposeídos de México y los hace sentir vistos y respetados. Rara vez un presidente mexicano ha atraído tanta adulación y odio. Para sus partidarios, que son en gran parte rurales, acomodados o viejos, él es el primer líder nacional desde la década de 1930 que realmente se preocupa por ellos. Para sus detractores, es un demagogo incompetente que podría arrastrar a México a su pasado predemocrático.

En las elecciones del 6 de junio, los mexicanos tendrán la oportunidad de respaldar uno u otro de estos puntos de vista. López Obrador no está en la papeleta electoral, no está a la mitad de su mandato de seis años. Pero votarán por la Cámara Baja del Parlamento nacional, 15 gobernaciones estatales, 30 de 32 asambleas estatales y miles de puestos locales como alcalde. Los votantes pueden impulsar al partido de López Obrador, Morena, o cortarle las alas.

López Obrador ha atraído mucha menos atención global que otros líderes populistas. Pero mira más de cerca y parece sorprendentemente similar a ellos. A sus ojos, los mexicanos se dividen en dos grupos: el pueblo, cuya auténtica voluntad representa, y la élite, que tiene la culpa de todos los males de México. Se ve a sí mismo como en una misión histórica para barrer los hábitos podridos del pasado y establecer una república de virtudes.

Si está en una misión de Dios, sus oponentes deben estar trabajando para el otro bando y él se lo hace saber. El predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, es un “adulador sin ánimo, inmoral e impredecible”. A otros los ha llamado “aprendiz de carterista” o “reverendo ladrón”. En sus conferencias de prensa diarias de dos a tres horas, critica a personas, como periodistas críticos. Algunos han recibido amenazas de muerte de sus partidarios.

Es ostentosamente austero. Al asumir el cargo, redujo a la mitad el salario presidencial y puso a la venta el jet presidencial; Vuela en clase económica. Los pobres aplauden tales gestos. Pero al recortar su propio sueldo, también recortó el de los altos funcionarios públicos; ningún empleado del gobierno puede ganar más que el jefe de Estado. Muchos de los mejor calificados dejan de fumar. “México estaba construyendo una administración pública profesional y seria. Eso ahora está roto”, lamenta Montserrat Ramiro, una ex reguladora de energía. El 25 de mayo, Estados Unidos rebajó su calificación de la seguridad de volar sobre México, citando laxitud regulatoria. Aún no se ha encontrado un comprador para el avión presidencial.

Pocos discutirían con el diagnóstico de López Obrador de que gran parte de la clase política de México es corrupta e ignora a la gran mayoría de los mexicanos. Sus objetivos son buenos: aumentar los ingresos, mejorar los servicios públicos, reducir la delincuencia y eliminar la corrupción. Pero las críticas de que selecciona las políticas equivocadas para lograrlas, las implementa de manera inepta y trata de hacer noble a cualquier institución que se interponga en su camino dan en el blanco.

No es su mejor momento

Consideremos su historial en covid-19. La cifra oficial de muertos es de 220.000, lo cual es bastante malo. El modelo de exceso de muertes de “The Economist” estima que al 10 de mayo habían muerto 477.000 mexicanos más de lo que normalmente se esperaría, una tasa un 68% más alta que en Brasil, una chapuza también.

El peaje se debe en parte a las ciudades superpobladas de México y a la población con sobrepeso. Pero un panel encargado por la Organización Mundial de la Salud también encontró “importantes deficiencias en la toma de decisiones” por parte del Gobierno. López Obrador tardó en actuar, reservó muy poco dinero y recortó drásticamente la financiación de la investigación. No usó una mascarilla en público y dijo que los mexicanos podrían frenar la propagación del virus no mintiendo ni robando.

La tasa de infección está disminuyendo, pero el coste humano ha sido inmenso. Gregoria, que vende cigarrillos individuales y tamales en Ciudad de México, dice que dos de sus hermanos murieron de covid-19, de 52 y 62 años. Agrega que la pandemia ha alejado a sus clientes; el Gobierno no le ha ayudado.

López Obrador ha hecho poco para mitigar el impacto económico de la pandemia porque le aterroriza la deuda. Una crisis monetaria en 1994 le enseñó que demasiada deuda puede paralizar al Gobierno y permitir que los acreedores extranjeros controlen a México. Entonces, su respuesta fiscal al covid-19 ha sido una de las más parsimoniosas de América Latina. La calificación crediticia de México se mantiene tolerablemente firme. Pero más de un millón de empresas mexicanas quebraron en los últimos dos años. La economía se contrajo un 8,5% el año pasado.

Incluso cuando los bares permanecen abiertos, las escuelas han estado cerradas durante 14 meses (algunas están reabriendo a medida que los maestros son golpeados). Los sindicatos de docentes se han esforzado por mantenerlos cerrados. Son muy poderosos: en un Estado, Oaxaca, un sindicato controla la distribución de fondos federales al Gobierno estatal. Peña Nieto trató de frenar el poder de los sindicatos. El señor López Obrador lo ha restaurado.

Las políticas del presidente son una mezcla ecléctica de estatismo, nacionalismo y nostalgia por la década de 1970. Toma energía. En los setenta, los precios del petróleo eran altos y el monopolio petrolero estatal de México era un pilar de la economía, especialmente en el Estado natal de López Obrador. Como una boutique que vende pantalones acampanados, está tratando de revivir una vieja moda cuestionable. Prácticamente ha prohibido la inversión extranjera en el petróleo mexicano y está invirtiendo efectivo en una refinería de 8.000 millones de dólares en Tabasco, que será administrada por Pemex, la petrolera nacional que genera grandes pérdidas.

López Obrador ordenó a CFE, el proveedor estatal de electricidad, que compre primero la energía generada por el Estado, en lugar de la opción más barata. Suele deberse a aceite sucio, tan alto en azufre que su uso está prohibido en la mayoría de los barcos. Existen opciones más baratas y más limpias, pero estas suelen ser producidas por empresas privadas y, a menudo, extranjeras, de las que López Obrador desconfía. Sus políticas han suscitado dudas sobre 26.000 millones de dólares de inversiones privadas que ya se han realizado en energía solar y eólica en México. Esto disuade a los inversores.

Harto de las demoras burocráticas, López Obrador se ha dirigido al Ejército, que sigue las órdenes con prontitud. Ahora vigila la frontera, administra puertos, ayuda a atrapar criminales, distribuye libros de texto y vacunas, y está construyendo 2.700 sucursales del “Banco del Bienestar”, un banco estatal para desembolsar dinero en efectivo a los necesitados. Los hombres uniformados también están construyendo un circuito ferroviario de 7.000 millones de dólares desesperadamente antieconómico alrededor de su Estado natal, pagado por los contribuyentes. Una vez finalizado, el Ejército lo poseerá y se quedará con los ingresos. Por ahora, el Ejército es relativamente limpio y respetado. Eso puede cambiar si sus líderes se ven tentados por las grandes sumas de dinero que controlan de repente.

La cruzada de López Obrador contra la corrupción ha sido selectiva. Ha impuesto castigos más severos a los funcionarios que aceptan sobornos y ha reprimido a las empresas que venden facturas (facturas que pueden utilizarse para deducciones fiscales). Sin embargo, se licitan menos contratos gubernamentales que en el pasado. Los mexicanos confiesan a los encuestadores que les piden que paguen sobornos tanto como antes.

La promesa del presidente de frenar la violencia también ha resultado vacío. La tasa de homicidios, cinco veces superior a la de Estados Unidos, apenas se ha movido. Las pandillas controlan grandes extensiones de territorio, corrompen a la Policía y mueven los hilos de los alcaldes locales.

Podría esforzarse más

No es culpa de López Obrador que las drogas sean ilegales en Estados Unidos, ni que esto genere grandes ganancias para los criminales mexicanos. No obstante, sus esfuerzos por detener el caos han sido débiles. Él culpa a la pobreza por el crimen y promete crear más empleos para los jóvenes. Pero al mismo tiempo ha reemplazado a la Policía federal por un equipo más militarizado, la Guardia Nacional, bajo el mando del Ejército.

Bajo el lema de “abrazos, no balas”, ha adoptado un enfoque suave hacia las pandillas. En 2019 liberó al hijo de un narcotraficante, con la esperanza de comprar un respiro del asesinato. No consiguió uno. El mensaje implícito a las pandillas ha sido “Pueden hacer lo que quieran y no les pediremos nada a cambio”, asegura el ex ministro de Exteriores Jorge Castañeda.

Para muchos, el defecto más grave de López Obrador es el desprecio por el Estado de derecho. Canceló un nuevo aeropuerto a medio construir para Ciudad de México. Después de que la decisión fuera impugnada en los tribunales, convocó a un referéndum ilegal, en el que un pequeño electorado le dio luz verde. Afirmando que la gente había hablado, siguió adelante.

Esto se ha convertido en un hábito. Usó un plebiscito similar para “aprobar” un gasoducto y otro para detener la construcción de una cervecería de propiedad estadounidense. Tales travesuras horrorizan a la gente de negocios. “Hemos perdido la certeza para la inversión y para el futuro de México como democracia”, lamenta uno. La inversión extranjera directa (IED) debería estar en auge, a medida que las empresas se esfuerzan por diversificar sus cadenas de suministro fuera de China. México tiene una base industrial sofisticada y el mercado nacional más grande del mundo a sus puertas, donde la demanda de productos manufacturados ha sido fuerte el año pasado y está comenzando un auge posterior al cierre. Sin embargo, la IED ha caído bajo el mando de López Obrador. Un aumento en el primer trimestre de este año incluyó pocos proyectos nuevos. “Las empresas están invirtiendo solo para mantener los proyectos existentes”, dice Luis Rubio, economista.

Una mala forma de hacer las cosas

López Obrador también está tratando de inyectar la “voluntad del pueblo” en la justicia penal, proponiendo un referéndum sobre si enjuiciar a cinco de sus predecesores por corrupción. También ha presionado a un juez independiente para que dimita y ha firmado una ley que amplía el mandato del afín presidente de la Corte Suprema. El tribunal decidirá si esto es legal, lo que claramente no lo es. Los críticos de López Obrador temen que esté tratando de sentar un precedente. Que un presidente mexicano se presente a un segundo mandato es un tabú. Pero, ¿y si se limitara a extender su primer mandato, quizás alegando que la gente lo exigía?

López Obrador ataca las instituciones con tanta ansiedad como los niños golpean una piñata. Ahoga a los medios de comunicación apoyándose en las empresas para que no se anuncien en medios críticos. Recorta los presupuestos de las agencias recalcitrantes. Quiere abolir la INAI, la agencia de transparencia, argumentando que ese organismo es innecesario cuando el presidente es un tipo honesto como él. También ha amenazado al instituto que supervisa las elecciones. Los críticos temen que lo elimine y haga elecciones dirigidas por la oficina presidencial.

Sus programas sociales han hecho algo bueno. Las pensiones suben y el salario mínimo han ayudado a muchos. Sus planes para apoyar a los jóvenes y a la población rural tienen buenas intenciones. Unos 330.000 mexicanos de 18 a 29 años reciben 4.310 pesos al mes a través de aprendizajes de un año. Se paga a más de 420.000 ancianos del campo por plantar árboles.

Sin embargo, ambos programas están mal diseñados. Algunos agricultores talan árboles para que se les pague por plantar más. Algunas especies de plantas que se marchitan en el suelo local. El programa juvenil es caótico. Nadie comprueba si los jóvenes que reciben efectivo realmente están aprendiendo algo. Algunos empleadores exigen comisiones ilícitas. Los folletos se presentan como obsequios personales del presidente.

Su historial económico es pésimo. Algunos economistas predicen que el PIB per cápita real será más bajo al final de su mandato que al principio. México debería estar mucho mejor. El estímulo de Joe Biden debería impulsar las exportaciones mexicanas, incluso cuando los emigrantes mexicanos envían parte de sus pagos de estímulo a casa. La lentitud económica del país es culpa de “la covid, no de nuestras políticas”, dice Claudia Sheinbaum, alcaldesa del partido gobernante de Ciudad de México. El 21 de mayo, López Obrador dijo que planeaba reemplazar al respetado gobernador del banco central por un economista (no identificado) “firmemente a favor de la economía moral”.

El dinero no crece en los árboles

En un paso elevado derrumbado en Ciudad de México, alguien ha escrito: “¿Valió la pena el soborno?” Al menos 26 personas murieron cuando un tren se cayó en mayo. Los transeúntes especulan que alguien tomó un revés para ignorar la construcción o el mantenimiento de mala calidad. “Tenía grietas. Podías verlas”, dice furioso Gabriel Gonzáles, un vendedor local de tacos. Se queja del aumento de los precios, el efecto nefasto de la covid-19 en su negocio y la falta de apoyo del Gobierno. El partido del presidente, Morena, “es tan malo como el resto”, refunfuña.

Es posible que las elecciones del 6 de junio no supongan un golpe tan grande para el partido del presidente como se merece. Para simplificar demasiado, depende de si la popularidad personal de López Obrador supera su lamentable historial. Su índice de aprobación es de un saludable 61%, pero las encuestas muestran que la mayoría de los mexicanos están descontentos con la economía, la seguridad pública y la corrupción.

Morena es menos popular que el presidente. Está por delante de sus rivales en las encuestas, pero su liderazgo se está deslizando. Hace unos meses sus líderes dijeron que esperaban ganar una mayoría de dos tercios de los 500 diputados federales, una docena de las 15 elecciones a gobernador y la gran mayoría de los congresos locales. Ahora están moderando las expectativas.

La campaña ha sido sucia. La oposición dice que no es una coincidencia que, cuando el candidato de Morena a gobernador del rico Estado de Nuevo León, en el norte del país, flaqueó en las urnas, el fiscal general abrió causas penales contra los dos principales candidatos de la oposición. Más de 30 candidatos han sido asesinados

No obstante, se espera que López Obrador mantenga el control con la ayuda de partidos aliados. La oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante siete décadas hasta el año 2000, y el Partido de Acción Nacional (PAN) son un desastre. Dado el historial de López Obrador, deberían estar mucho mejor. Pero ninguno ha averiguado por qué el presidente es tan popular. (Se debe a que los regímenes anteriores eran muy egoístas y estaban desconectados). Ninguno de los dos ofrece una visión convincente. Un partido más nuevo, el Movimiento Ciudadano de centro izquierda (CM), se muestra más prometedor. Controla Jalisco y puede ganar Nuevo León; juntos, estos grandes estados industriales generan el 15% del PIB.

Volviéndose pícaro

El mayor temor de la oposición ha sido que López Obrador pueda ganar suficiente poder para cambiar la Constitución. Para eso, necesitaría dos tercios de ambas cámaras del Parlamento y una mayoría de las cámaras estatales. Eso parece poco probable: no tiene mayoría en la Cámara Alta, cuyos escaños no están en juego en esta elección. Pero sus críticos ahora se preocupan de que si le va mal en las urnas, podría redoblar los medios extralegales para transformar el país.

Su partido dominará los Estados más pobres del sur. La oposición dominará el norte más rico. Más que nunca, habrá dos Méxicos: uno, una parte dinámica e integrada de América del Norte; el otro, remoto, atrasado y resentido. Y un político carismático, seguro de su propia rectitud, estará provocando furor durante al menos tres años más.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com