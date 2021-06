Cultura

Janet Malcolm, la autora y reportera inquisitiva y audazmente subjetiva conocida por sus desafiantes críticas de todo, desde casos de asesinatos y arte hasta el periodismo en sí, ha muerto. Tenía 86 años. La muerte de Malcolm fue confirmada el jueves por un portavoz de The New Yorker, donde Malcolm era un escritor durante mucho tiempo.

No se dispuso de más detalles de inmediato. Autora de numerosos libros e historias de revistas influyentes, la nativa de Praga practicaba una especie de estilo posmoderno en el que a menudo llamaba la atención sobre su propio papel en la narrativa, cuestionando si se podía confiar incluso en el observador más concienzudo.

“Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado lleno de sí mismo para darse cuenta de lo que está pasando sabe que lo que hace es moralmente indefendible”, así comenzó ella “El periodista y el asesino”. El libro de 1990 atacó al clásico del crimen verdadero de Joe McGinniss “Fatal Vision” como un caso principal del autor engañando a su sujeto, el asesino convicto Jeffrey MacDonald.

En 1983, informó sobre un ex director de los Archivos Sigmund Freud con sede en Londres, el psicoanalista Jeffrey Moussaieff Masson. Ella sostuvo que Masson se había llamado a sí mismo un “gigoló intelectual”, había jurado que sería conocido como “el mejor analista que jamás haya existido” y que convertiría el antiguo hogar de Freud en un “lugar de sexo, mujeres, diversión”.

Su reportaje apareció en The New Yorker y fue la base del libro de 1984 “In the Freud Archives”. Masson, alegando que se habían fabricado cinco cotizaciones y arruinado su reputación, demandó por $ 7 millones. El caso duró años, con la Corte Suprema de Estados Unidos permitiendo que fuera a juicio y Malcolm testificando, con mucho escepticismo, que ella no pudo encontrar un cuaderno en el que anotara algunos de sus comentarios.

En 1994, un jurado de un tribunal federal de San Francisco la absolvió de difamación, aunque dijo que inventó dos citas. El jurado encontró que las citas eran falsas y potencialmente difamatorias, pero que Masson no pudo probar que actuó de manera deliberada o imprudente.

Un año después, ante una nueva ronda de escepticismo, Malcolm anunció que había encontrado el cuaderno perdido mientras jugaba con su nieta. “No lo creo”, dijo Masson en ese momento. “Esta es la versión para adultos de ‘El perro se comió mi tarea’. Excepto en este caso, el perro está regurgitando las notas después de 12 años”. Los honores de Malcolm incluyeron un premio PEN a la biografía en 2008 por “Two Lives: Gertrude and Alice” y una nominación en 2014 del Círculo Nacional de Críticos de Libros por “Forty-One False Starts”. En 1999, la Biblioteca Moderna clasificó a “El periodista y el asesino” en el puesto 97 en su lista de los 100 mejores estrenos de no ficción del siglo XX. AP