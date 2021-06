¿Qué países han quitado el uso obligatoria de la mascarilla en exteriores?

A partir del próximo sábado 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al exterior en toda España. Así lo ha anunciado en la mañana de hoy el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado que se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para el jueves 24 de junio para aprobar la medida.

De este modo, España se une a un numeroso grupo de países en el mundo que han decretado ya el fin del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. Varios países europeos habían anunciado ya esta medida antes que España, que la ha dado a conocer en el día de hoy.

Uno de los últimos países que adoptó esta medida fue uno de nuestros vecinos. El pasado miércoles 16 de junio, Francia anunció el fin del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, así como la conclusión del toque de queda.

En otro de nuestros vecinos, Andorra, tampoco es obligatorio llevar mascarilla en exteriores, ni en reuniones de trabajo, familiares y sociales cuando las personas estén inmunizadas por haberse vacunado o por haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses.

¿Y en Portugal? Pues el otro país que tiene frontera terrestre con España se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Incluso, cerrará perimetralmente el área metropolitana de Lisboa y prohibirá las entradas y salidas durante el fin de semana debido al avance de la pandemia.

Además de los países mencionados, Hungría, Suiza, Macedonia del Norte, Austria, Albania o Polonia han relajado la medida de la mascarilla en exteriores.

Otros como Bélgica han quitado la normativa solo en Bruselas, mientras que Países Bajos anunciará el fin de las mascarilla en exteriores este viernes. En Alemania se mantiene el uso obligatoria al exterior, pero el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, dijo hace dos días que está a favor de eliminar gradualmente las mascarillas ante la positiva evolución de la pandemia.

En Estados Unidos, las personas completamente vacunadas contra el covid-19, pueden omitir el uso de la mascarilla y el distanciamiento social tanto en interiores como exteriores. En los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca) la mascarilla nunca ha sido obligatoria en exteriores.

En cambio, Grecia o Italia aún mantienen vigente la obligatoriedad de usar la mascarilla al aire libre.

Siguiente paso: ¿cuándo nos quitaremos la mascarilla en interiores?

Este escenario aún queda lejos y en España de momento no se contempla. No obstante, se puede tomar como modelo a Israel, que hace tres días levantó el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores salvo excepciones concretas como vuelos de avión, instituciones de bienestar social o geriátricos, o Dinamarca, primer país de Europa en eliminar la mascarilla en interiores. Desde el pasado lunes, 14 de junio, la mascarilla no es un requisito para acceder a supermercados, tiendas y centros comerciales y solo se pedirá para pasajeros que vayan de pie en transporte colectivo, exigencia que desaparecerá el 1 de septiembre.