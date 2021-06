Familias de todo el mundo permanecen entre la esperanza y el temor de encontrar a sus desaparecidos tres días después del derrumbe del edificio.

Al menos cinco personas ya han sido encontradas muertas y más de 150 personas permanencen desaparecidas, mientras continúa la operación de rescate de la Torre Champlain sur en Surfside, Miami. El edificio tenía una amplia variedad de personas de todo el mundo, y era conocido por ser un lugar que albergaba muchas personas internacionales.

El Departamento de Policía de Miami-Dade identificó a los primeros cuatro de los cinco decesos y los apartamentos donde estaban hospedados en el momento del derrumbe, además de la identidad de algunos de los desaparecidos. Sus familiares relatan momentos antes de la tragedia. Los nombres de las personas fallecidas eran: Stacie Dawn Fang, 54 años; Antonio, 83 años, y Gladys Lozano, 79 años; y Manuel LaFont, 54 años.

Stacie Dawn Fang

Stacie Dawn Fang estaba con su hijo Jonah Handler cuando el edificio se derrumbó. Vivían en el décimo piso del edificio de condominios. La pequeña mano del niño se movió a través de los escombros mientras un hombre que estaba paseando a su perro se apresuró al sitio, trepó a través de una pila de vidrio y barras de refuerzo y prometió buscar ayuda de inmediato.

Los equipos de rescate ayudaron al niño a salir de debajo de una pila de cemento y se lo llevaron en una camilla, llevándolo al hospital. “No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie”, dijeron miembros de su familia en un comunicado. “Muchas palabras sinceras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador”. En cuanto a la condición del niño, una amiga de la familia, Lisa Mozloom, dijo a la AP “Estará bien. Es un milagro “.

Antonio y Gladys Lozano

Antonio, 83, y Gladys Lozano, 79, vivían en el noveno piso y estaban cerca de celebrar su 59 aniversario de bodas. Su hijo, Sergio Lozano, le dijo a WPLG-TV que cenó con sus padres horas antes del colapso.

El hijo vivía en una de las torres del complejo y podía ver el apartamento de sus padres frente al suyo. Esa noche, dijo que escucharon un ruido fuerte que pensaron que podría ser una tormenta. “El edificio no está ahí”, dijo que le dijo a su esposa. “El apartamento de mis padres no está ahí. Se fue.”

Por otra parte, estos son los nombres de algunos de los desaparecidos.

Tzvi e Ingrid Ainsworth

Tzvi e Ingrid “Itty” Ainsworth estaban celebrando el nacimiento de dos nuevos nietos. Su hijo en Sudáfrica tuvo recientemente un bebé y su hijo en Florida tuvo un bebé hace apenas unos días, dijo su sobrina Chana Harrel a The Associated Press el sábado.

La pareja, que tiene más de 60 años, vivió en Australia durante casi dos décadas antes de regresar al sur de Florida para estar cerca de sus hijos. La pareja tuvo siete hijos y muchos viven en el sur de Florida, incluida su hija a solo unas cuadras de distancia, dijo. “Cada persona que encontró, alguna vez en su vida, se convirtió en su amiga. Todos fueron tratados como iguales “, escribió Chana Wasserman en una publicación del blog del Día de la Madre a su madre Itty el año pasado.

“El tipo de la lavandería, el tipo que trabaja en el mercado de frutas...”. Ingrid luchó con problemas de dolor crónico, pero no dejó que eso oscureciera su estado de ánimo. Trató de concentrarse en lo positivo, un día soleado, un largo viaje en auto que a muchos les parecería tedioso, lo reformuló como una oportunidad para hablar y ponerse al día, escribió su hija. “Sé que nunca podré igualar el entusiasmo puro de mi madre por la vida, pero es inspirador verlo”, escribió Wasserman. La madre de Itty, una sobreviviente del Holocausto que vive en Miami Beach, está luchando contra el cáncer y no sabe nada de la tragedia. “No se lo dijeron. No se encuentra bien “, Harrel. dicho. “Es absolutamente horrible”.

Brad y Gary Cohen

Los hermanos Brad y Gary Cohen eran médicos que participaban activamente en sus comunidades locales. Brad Cohen estaba casado con Soriya Cohen. Ha pasado horas fuera del edificio de condominios, mostrando fotos de los hermanos en su teléfono a cualquiera que la escuche, desesperada por actualizaciones. “Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas, incluido posiblemente mi esposo si todavía está vivo “, dijo a CBS News 4.

El Dr. Brad Cohen fue un cirujano ortopédico popular que se especializó en medicina deportiva. Una mujer que contestó el teléfono en su oficina el viernes dijo, con tristeza en su voz, que sus pacientes lo adoraban. Hizo su residencia en la Universidad Estatal de Stony Brook en Nueva York y una beca en el Hospital de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, según su sitio web. Su hermano, el Dr. Gary Cohen, era médico en el Tuscaloosa VA Medical Center en Alabama, y también estaba activo en su sinagoga local allí. “Pasó muchos años brindando atención a nuestros Veteranos. Él es parte de la familia Tuscaloosa VAMC y nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia durante este momento increíblemente difícil “, según un comunicado de John Merkle, director del Tuscaloosa VA Medical Center.

David y Bonnie Epstein

David y Bonnie Epstein vivían en la unidad 901 con su perro Chase, dijo el primo de Bonnie, Joey Feldman. David era un exitoso inversor inmobiliario jubilado al que le encantaba el jet ski y el kitesurf. La pareja tiene un hijo que vive en Nueva York. Feldman dijo que la familia es muy pequeña. “Bonnie era como mi hermana cuando era niña”, dijo Feldman, quien vive en Los Ángeles. “Ella me llevó a mi primer concierto”.

Dijo que está devastado pero que está rezando por un milagro. “Tengo esperanza”, dijo. “Vine al trabajo para dejar de pensar en eso. Pero no duerma “.

Hilda Noriega

Hilda Noriega había llamado hogar a Champlain Towers durante más de 20 años. Pero seis años después de la muerte de su esposo, la mujer de 92 años estaba lista para irse. “Íbamos a mudarla a nuestra casa y su condominio estaba a la venta”, dijo Sally Noriega, su nuera. Sally Noriega dijo que su suegra era extremadamente activa y le encantaba vivir tan cerca del océano y de sus amigos. Pero, dijo, “cuando pierdes a un cónyuge, quieres estar rodeado de familia... y ella quería pasar más tiempo con su familia y sus nietos”.

La nuera de Hilda Noriega la describió como “una persona extremadamente cariñosa y dulce”, que construyó una vida con su esposo y formó una familia después de llegar a los Estados Unidos desde Cuba en 1960. “Ella era solo una de esas personas que desde la primera vez que conoció a una persona amó instantáneamente a esa persona y esa persona la amó instantáneamente”, dijo Sally Noriega, quien corrió al lugar del colapso con su esposo, Carlos Noriega. Allí, encontraron un recordatorio del vínculo particularmente fuerte que Hilda Noriega compartía con los miembros de su grupo de la iglesia.

Mientras intentaban aferrarse a la esperanza entre los escombros, Carlos Noriega notó que un sobre asomaba por debajo de su zapato. “Por fuera estaba dirigida a Hilda y la tarjeta tenía mariposas y era una tarjeta de cumpleaños firmada por su grupo de oración”, dijo Sally Noriega. “La habían sacado para su cumpleaños y todos firmaron la tarjeta”. Sally Noriega dijo que la familia no sabe qué pensar de la tarjeta que se encuentra entre tantos escombros y caos. Pero, “somos una familia de fe”, dijo. “Lo dejaremos así”.

Myriam Caspi Notkin

Myriam Caspi Notkin, de 81 años, y su esposo, Arnold “Arnie” Notkin, de 87, se casaron hace unos 20 años después de perder a sus cónyuges, según un amigo de la familia. “Eran una pareja feliz. Esperamos un milagro “, dijo Fortuna Smukler, una comisionada de North Miami Beach que creció con las tres hijas de Myriam Notkin.

Cuando se encontraron cuando eran adultos, Notkin siempre recordaba su amistad con la madre de Smukler, que murió hace 40 años. “Cada vez que Myriam me veía, siempre tenía que insistir en decir lo maravillosa que era mi madre”, dijo Smukler. “Ella fue muy considerada”. Smukler también conocía a Arnie Notkin desde sus días como maestro de educación física y entrenador en la escuela primaria Leroy D. Fienberg en South Beach en la década de 1960. Tenía una personalidad atractiva y siempre tenía una historia que contar. “Tenía estudiantes que se hicieron famosos y tenía que contarme sobre ellos, cómo eran buenos o traviesos”, dijo. AP