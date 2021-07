Ortega detiene al sexto aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua

La Policía de Nicaragua informó este martes que el líder campesino Medardo Mairena, el sexto aspirante a la Presidencia de Nicaragua por la oposición, y quien fue detenido la pasada noche en el contexto de la reciente ola de arrestos contra opositores, es investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.

Por las mismas razones fue arrestado el líder estudiantil Lesther Alemán, quien increpó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el inicio de un fallido diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica local hace tres años, según informó la Policía local, en una nota de prensa.

Imagen de 2018 cuando Lesther Alemán interrumpió a Daniel Ortega. El autócrata no se lo ha perdonado

Junto con Mairena y Alemán fueron detenidos los también líderes campesino Pedro Mena y Freddy Navas, así como el dirigente estudiantil Max Jerez, indicó la Policía, que no brindó información sobre el dirigente rural Pablo Morales, un diputado suplente del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y quien fue detenido junto con el aspirante presidencial, según informó el Movimiento Campesino.

La Policía Nacional detalló que los líderes opositores detenidos son investigados por supuestamente violar la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, cuyos delitos son considerados traición a la patria.

En la nota de prensa la Policía señaló a los campesinos como responsables del asesinato de cuatro agentes en 2018 y a los estudiantes como ejecutores de “robo con intimidación (asaltos), secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento golpe de Estado” en ese mismo año.

En 2019 a los campesinos, quienes habían recibido condenas de más de 200 años de cárcel, así como los estudiantes, se les aplicó la “Ley de Amnistía”, que benefició a más de 600 opositores, y causó polémica porque los acusados nunca reconocieron haber cometido delitos y atribuyeron las querellas a represalias de Ortega contra las protestas antigubernamentales.

Elecciones sin oposición

Los encarcelamientos de líderes opositores ocurren en el marco de las elecciones generales del 7 noviembre próximo, en las que Ortega, quien también gobernó entre 1979 y 1990, busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto periodo de cinco años y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

En medio de la carrera electoral se han establecido leyes que restringen aspirar a cargos políticos y el financiamiento externo, y se ha despojado de su personalidad jurídica a dos partidos políticos de oposición.

Oleada de represión

Desde el 28 de mayo pasado las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y ahora Mairena, investigados por supuesta traición a la patria.

A los arrestados anoche también se suman dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, un periodista, dos líderes estudiantiles, dos ex trabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.