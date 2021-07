El crecimiento de la violencia en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, se achaca, con desacierto, a los videojuegos; pero el problema real está fuera del mundo virtual. Pistolas, metralletas, espadas, arcos y flechas son artículos habituales en las jugueterías que normalizan el uso de armas entre los pequeños de la casa. Ahora, el polémico debate sobre evitar que los niños y niñas asocien el tiempo de juego con las peleas ha ido un paso más allá. Una empresa estadounidense de personalización de armas de fuego ha lanzado un artículo que ha generado un rechazo casi unánime en el país norteamericano, una pistola que se parece peligrosamente a un juguete fabricado con piezas de Lego.

Noticias relacionadas Sucesos. Sorprenden a tres menores disparando con pistolas de balines a viandantes y vehículos en Valladolid

La Block19 es una personalización para la pistola semiautomática Glock19 desarrollada por la empresa Culper Precision. La compañía asegura que la estética infantil del producto surge para “crear una oportunidad de hablar sobre el disfrute de los deportes de tiro y la alegría que solo se puede encontrar en la práctica y el entrenamiento de la puntería”.

“Un sueño de la infancia que se hace realidad”

“Aquí está uno de esos sueños de la infancia que se hacen realidad”. Esta fue la forma con la que la empresa promocionó el producto en su perfil de Instagram, algo que solo podría pasar en Estados Unidos.

Bloques de color rojo, azul, amarillo y verde decoran el arma y le aportan una estética atractiva para los niños. El fabricante insite en que esta personalización trata de “mostrar a todos estos nuevos propietarios de armas de fuego que las armas no solo son para las fuerzas del orden y militares o los tipos que son propensos a la bravuconería abierta”.

La personalización básica partía desde los 549 dólares, mientras que el servicio más completo tenía un coste de 765 dólares. El producto ya ha sido retirado de la página web. Y es que la personalización del arma no ha sido bien recibida por la famosa empresa de juguetes Lego. “Nos hemos puesto en contacto con la empresa y han acordado eliminar el producto de su sitio web y no fabricar ni vender nada como esto en el futuro”, explicó Lego en un comunicado recogido por The New York Times.

Culper Precision también ha lanzado un mensaje en sus redes sociales aclarando la polémica. Dicen que les preocupa “el número de personas que otorga a sus hijos acceso sin supervisión a las armas de fuego”.