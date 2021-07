Investigadores hidrológicos critican la gestión de la riada en Alemania

El número de muertos en las inundaciones en Alemania y los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) sigue aumentando. En el país más afectado, Alemania, más de 100 personas han perdido la vida. Ahora arrecian críticas de los investigadores de que Alemania no ha podido evacuar.

“Sabíamos que iba a pasar algo grande. Todos los pronósticos lo decían, pero el mensaje no les llegó”, lamenta Hannah Cloke, profesora de Hidrología. Según el Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) estaban al tanto del riesgo de inundaciones graves y se habían emitido advertencias.

“El EFAS emitió una advertencia para flujos extremadamente grandes, lo que significa que existe un riesgo para vidas humanas. Debemos poder esperar que las autoridades locales hagan más para evacuar a las personas de las áreas de riesgo”, opina Giuliano di Baldassarre, profesor de Hidrología y director del Centro Sueco para la Ciencia de los Desastres Naturales.

“Tanta gente no debería morir”

Hannah Cloke, profesora de la Universidad de Reading en Inglaterra, ha estado involucrada en el desarrollo del sistema de alerta de inundaciones. Cuando mira fotografías de la devastación de las áreas afectadas, se pone triste y molesta. “Es terrible lo que está pasando en Alemania. Mucha gente no debería morir en inundaciones en 2021. Tenemos la tecnología para emitir alertas tempranas. Hay que tomar medidas para que no vuelva a suceder”, sostiene Cloke.

Evita el automóvil y el sótano

Pero no se trata solo de llegar con advertencias, sino también de que las autoridades tengan que proporcionar información sobre cómo comportarse. El coche es un lugar donde, por ejemplo, no deberías estar cuando llega el agua, otro es el sótano. “Hemos visto sacar a gente de los sótanos. Es necesario que haya mejor información para que las personas sepan que no deberían estar en un sótano”, explica Cloke.

Evacuación anticipada en Bélgica

Las inundaciones también han afectado a Bélgica, por ejemplo, con fuerza, pero allí se tomó una decisión temprana de evacuar. Según Cloke, el hecho de que haya pasado mucho tiempo en muchos lugares de Alemania antes de que comenzaran los trabajos de evacuación puede deberse al hecho de que probablemente haya faltado la coordinación central. “En algunos lugares, la evacuación funcionó bien, pero probablemente hubo una falta de coordinación nacional en todo el país”, lamenta la profesora.

En un clima cambiante, esto corre el riesgo de aumentar y plantea mayores exigencias a la preparación de la sociedad. “No podemos prevenir las inundaciones por completo, pero podemos prevenir las muertes”, resume el profesor Giuliano di Baldassarre.