El líder opositor Leopoldo López ha criticado la persecución de dirigentes políticos en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro en los últimos días, que incluye episodios como el intento de secuestro de Juan Guaidó y el arresto del diputado Freddy Guevara, detenido esta semana y encarcelado en la prisión del Helicoide. En una rueda de prensa en Madrid, López dijo que “las persecuciones se han vuelto algo normal en mi país y demuestran que se trata de una dictadura en pleno desarrollo”.

Sobre la petición de extradición por parte de las autoridades venezolanas a España, el dirigente antichavista señaló que “es una solicitud política” y explicó que tras ser cursada la orden desde Caracas tanto él como su abogado se personaron en la Audiencia Nacional de Madrid porque “no hay nada que esconder”. “Me juzgaron y me condenaron a 13 años de cárcel por haber llamado dictador y narcotraficante a Maduro; son palabras de las que no me arrepiento y la realidad ha demostrado que no estaba equivocado”.

Preguntado por el nuevo ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, López confió en que “el nuevo canciller pueda ser muy proactivo con la causa de Venezuela. Esperamos que España esté del lado correcto de la historia y creemos que se abre una tremenda oportunidad” con la llegada de Albares a Exteriores.

López criticó la postura de dirigentes de Unidad Podemos que aseguraron que Cuba no es una dictadura. “Es sorprendente, me impacta mucho cuando escucho esas opiniones que dicen que Cuba y Venezuela no son dictaduras. Son peor, son tiranías, porque no hay lógica interna sino arbitrariedad. Y por supuesto que Cuba es una dictadura”. El dirigente venezolano, que estuvo privado de libertad siete años hasta que salió de Venezuela el año pasado, señaló que “la socialdemocracia tiene el gran desafío de evitar que la extrema izquierda le quite su vocación democrática. La izquierda cada vez más amplia ha dejado a un lado su compromiso con la democracia”. Con esa postura, añadió, “se normaliza el autoritarismo, la arbitrariedad y la violación de derechos humanos”.

Sobre las protestas en Cuba, el fundador del partido Voluntad Popular aseguró que “es una buena noticia para los venezolanos” y advirtió que todo lo que ocurra en la isla afectará a Venezuela.