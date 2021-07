La guerra contra las drogas cumple 50 años: estos sun sus ganadores y perdedores

Cuando era adolescente, Alton Lucas creía que el baloncesto o la música lo sacarían de Carolina del Norte y lo llevarían por todo el mundo. A finales de la década de 1980, era la mano derecha de su mejor amigo musical, Youtha Anthony Fowler, a quien muchos jefes de hip hop y R&B conocen como DJ Nabs. Pero en lugar de ir a la jet set con Fowler, Lucas descubrió las drogas y el tráfico de drogas en posiblemente el peor momento de la historia de Estados Unidos, en el apogeo de la llamada guerra contra las drogas. Adicto al crack y condenado por traficar, se enfrentó a 58 años de prisión en un momento en que el abuso de estupefacientes y la violencia que asolaban las principales ciudades y las comunidades negras de la clase trabajadora no se consideraban el problema de salud pública que son los opioides en la actualidad.

Por casualidad, Lucas recibió el tipo de ayuda que no recibieron muchos afroamericanos y latinos que luchan contra la epidemia del crack: tratamiento, liberación anticipada y lo que muchos considerarían un nuevo comienzo. “Empecé la empresa de jardinería porque nadie me contrataría porque tengo un delito grave”, dijo Lucas. Su empresa, Sunflower Landscaping. recibió un impulso en 2019 con la ayuda de Inmates to Entrepreneurs, una organización nacional sin fines de lucro que ayuda a personas con antecedentes criminales al brindar educación práctica sobre el espíritu empresarial.

Lucas estaba atrapado en un sistema que lo limita por antecedentes penales de drogas, sin pensar en su capacidad para rehabilitarse. Además del empleo, las personas con antecedentes penales pueden tener acceso limitado a préstamos comerciales y educativos, vivienda, derechos de custodia de los hijos, derechos de voto y derechos de armas.

Este verano, hace cincuenta años, el presidente Richard Nixon declaró la guerra a las drogas. Hoy, con Estados Unidos sumido en una epidemia mortal de opioides que no disminuyó durante los peores días de la pandemia de coronavirus, es cuestionable si alguien ganó la guerra.

Sin embargo, el perdedor es claro: afroamericanos y latinos, sus familias y sus comunidades. Un arma clave de la guerra fue la imposición de mínimos obligatorios en las sentencias de prisión. Décadas más tarde, esas duras sanciones a nivel federal y los cambios que las acompañan a nivel estatal llevaron a un aumento en el complejo industrial penitenciario que vio a millones de personas, principalmente de color, encerradas y excluidas del sueño americano.

Una revisión de Associated Press de los datos de encarcelamiento federales y estatales mostró que, entre 1975 y 2019, la población carcelaria de EE UU aumentó de 240.593 a 1,43 millones de estadounidenses. Entre ellos, aproximadamente 1 de cada 5 personas fueron encarceladas con un delito relacionado con las drogas que figuraba como su delito más grave.

Las disparidades raciales revelan el costo desigual de la guerra contra las drogas. Tras la aprobación de penas más severas para el crack y otras drogas, la tasa de encarcelamiento de negros en Estados Unidos se disparó de alrededor de 600 por 100.000 personas en 1970 a 1.808 en 2000. En el mismo lapso de tiempo, la tasa para la población latina creció de 208 por 100.000 personas a 615 mientras que la tasa de encarcelamiento de blancos aumentó de 103 por cada 100.000 personas a 242.

Gilberto González, un agente especial retirado de la Administración para el Control de Drogas que trabajó durante más de 20 años derribando a narcotraficantes y traficantes en Estados Unidos, México y Sudamérica, dijo que nunca olvidará que los residentes lo animen en una zona predominantemente hispana, un vecindario cerca de Los Ángeles mientras se llevaba a los narcotraficantes esposados.

“Eso me dio un sentido de la realidad de la gente que vive en estos barrios, que está impotente porque temen que los narcotraficantes que controlan la calle, que controlan el barrio les van a hacer daño a ellos y a sus hijos”. dijo González, de 64 años, quien detalló sus experiencias de campo en las memorias recientemente publicadas “Narco Legenda”.

“Entonces nos dimos cuenta de que, además de desmantelar las organizaciones (de tráfico de drogas), también existía una necesidad real de limpiar las comunidades, de ir a donde estaba el crimen y ayudar a las personas desamparadas”, dijo. Aún así, el enfoque de aplicación de la ley ha tenido muchas consecuencias duraderas para las personas que se han reformado desde entonces. Lucas todavía se pregunta qué pasaría para él y su familia si ya no cargara con el peso de una condena relacionada con las drogas en su historial.

Incluso con su disposición alegre y casi 30 años de vida sobria, Lucas, a los 54 años, no puede pasar la mayoría de las verificaciones de antecedentes penales. Su esposa, a quien conoció hace dos décadas en una conferencia de orientación sobre paternidad, dijo que su pasado le había impedido hacer algo tan inocuo como acompañar a sus hijos en las excursiones escolares.

“Es casi como una sentencia de cadena perpetua”, dijo.

Aunque Nixon declaró la guerra a las drogas el 17 de junio de 1971, Estados Unidos ya tenía mucha práctica imponiendo prohibiciones de drogas que tenían impactos racialmente sesgados. La llegada de los inmigrantes chinos en el siglo XIX vio el aumento de la criminalización del opio que los inmigrantes traían consigo. El cannabis pasó de ser llamado “reefer” a “marihuana”, como una forma de asociar la planta con los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1930.

Para cuando Nixon buscó la reelección en medio de la guerra contra Vietnam y los movimientos de poder negro, criminalizar la heroína era una forma de apuntar a activistas y hippies. Uno de los asesores de política nacional de Nixon, John Ehrlichman, admitió lo mismo sobre la guerra contra las drogas en una entrevista de 22 años publicada por Harper’s Magazine en 2016.

Los expertos dicen que los sucesores de Nixon, Ronald Reagan, George HW Bush y Bill Clinton, aprovecharon las políticas de guerra contra las drogas en las décadas siguientes para su propia ventaja política. La explosión de la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos, la expansión de los sistemas penitenciarios públicos y privados y la militarización de las fuerzas policiales locales son todas consecuencias de la guerra contra las drogas.

Las políticas nacionales antidrogas fueron ampliamente aceptadas, principalmente porque el uso de drogas ilícitas, incluido el crack a fines de la década de 1980, estuvo acompañado de un aumento alarmante de homicidios y otros delitos violentos en todo el país. Esas políticas contaron con el respaldo del clero negro y del Caucus Negro del Congreso, el grupo de legisladores afroamericanos cuyos electores exigían soluciones y recursos para detener el violento flagelo del crack.

El uso de crack aumentó considerablemente en 1985 y alcanzó su punto máximo en 1989, antes de disminuir rápidamente a principios de la década de 1990, según un estudio de Harvard. La venta y el uso de drogas se concentraron en las ciudades, particularmente en aquellas con grandes poblaciones negras y latinas, aunque también hubo picos en el uso entre las poblaciones blancas. Entre 1984 y 1989, el crack se asoció con una duplicación de las victimizaciones por homicidio de los hombres negros de 14 a 17 años. Los aumentos disminuyeron entre los hombres negros en los grupos de mayor edad. Para el año 2000, la correlación entre el crack y la violencia se desvaneció en medio de la disminución de las ganancias de las ventas callejeras.

Roland Fryer, autor del estudio de Harvard y profesor de economía, dijo que los efectos de la epidemia de crack en una generación de familias y niños negros aún no se han documentado a fondo. La falta de responsabilidad por la guerra contra las drogas generó desconfianza hacia el gobierno y la aplicación de la ley en la comunidad, dijo.

“La gente pregunta por qué los negros no confían en las instituciones (públicas)”, dijo Fryer, que es negro. “Es porque hemos observado cómo tratamos los opioides, es un problema de salud pública. Pero el crack (cocaína) era, ‘enciérralos y tira la llave, lo que necesitamos es una sentencia más dura’ “.

Otro actor importante en la creación de histeria en torno al consumo de drogas durante el crack: los medios de comunicación. El 17 de junio de 1986, 15 años después de que Nixon declarara la guerra contra las drogas, el jugador de la NBA Len Bias murió de un ataque cardíaco inducido por la cocaína en el campus de la Universidad de Maryland.

La ley, aprobada y firmada por Reagan en octubre, imponía una pena de prisión federal mínima obligatoria de 20 años y una cadena perpetua máxima por violar las leyes sobre drogas. La ley también hizo que la posesión y venta de crack es más dura que la de la cocaína en polvo. La muerte de Len Bias podría haber sido una de las salidas en la espiral de Lucas hacia la adicción al crack y el tráfico. Para entonces, podría ganar 10.000 dólares en cuatro a cinco horas vendiendo la droga.

En 1988, la carrera musical de Fowler había superado a Durham. Él y Lucas se mudaron a Atlanta y, unos años más tarde, Fowler firmó un contrato para convertirse en el DJ oficial de gira del grupo de hip hop Kris Kross bajo el sello So So Def del famoso productor musical Jermaine Dupri. Fowler y el grupo pasaron a abrir para el ícono de la música pop Michael Jackson en la etapa europea de la gira “Dangerous”.

Lucas, quien comenzó a traficar crack entre Georgia y Carolina del Norte, nunca se unió a su mejor amigo en la carretera. En cambio, se hundió aún más en su adicción y regresó a Durham, donde tomó un trabajo de corta duración como instructor de preescolar.

Cuando carecía de dinero para adquirir medicamentos para vender o usar, Lucas recurrió a robar negocios en busca de efectivo rápido. Afirma que nunca estuvo armado cuando robó “blancos fáciles”, como restaurantes de comida rápida y tiendas de conveniencia.

Lucas pasó cuatro años y medio en una prisión estatal por hurto después de robar nueve negocios para alimentar su adicción. Debido a que sus crímenes se consideraron no violentos, Lucas se enteró en prisión de que era elegible para un programa de tratamiento de adicciones que lo dejaría salir temprano. Pero si violaba los términos de su liberación o no completaba el tratamiento, Lucas cumpliría 12 años de prisión por cargos separados de tráfico de drogas en virtud de un acuerdo con la corte. Aceptó el trato.

Después de su liberación de la prisión y su graduación del programa de tratamiento, Fowler pagó de su bolsillo para que se liquidaran las multas y tarifas de su amigo. Así fue como Lucas recuperó sus derechos de voto.

Un sábado reciente, los dos mejores amigos se reunieron para hablar en profundidad sobre lo que en gran parte había sido un secreto que Lucas le ocultó intencionalmente a Fowler. El DJ se enteró de la adicción de su amigo después de ver un recorte de periódico de Durham que detallaba la serie de robos.

Sentado en la casa de Fowler, Lucas le dijo a su amigo que no se arrepiente de no estar en la carretera o perderse los beneficios marginales de las giras. “Todo lo que necesitaba era estar cerca de ti”, dijo Lucas. “Bien”, respondió Fowler, ahogándose y secándose las lágrimas de los ojos. Lucas continuó: “Sabes, cuando estaba contigo, cuando había una fiesta o cualquier otra cosa, mi trabajo, simplemente por instinto, era cuidarte las espaldas”.

No todo el mundo tuvo tanta suerte como Lucas. A menudo, una condena por un delito de drogas en combinación con un delito violento con armas de fuego conllevaba penas mucho más severas. En el apogeo de la guerra contra las drogas, la ley federal permitió que los delincuentes violentos relacionados con las drogas fueran procesados en casos de conspiración de pandillas, que a menudo atribuían asesinatos a grupos de acusados, a veces independientemente de quién apretara el gatillo.

Estos casos resultaron en sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo que se repartió de manera desproporcionada entre los acusados de pandillas negros y latinos.

Ese es el caso de Bill Underwood, quien fue un exitoso promotor de música R&B y hip hop en la ciudad de Nueva York desde finales de los 70 hasta los 80, antes de su encarcelamiento de 33 años. Un juez le concedió la liberación compasiva de la custodia federal en enero, y señaló su alabada reputación como mentor de hombres jóvenes en prisión y su exposición de alto riesgo al COVID-19 a los 67 años.

Los efectos nocivos de la guerra contra las drogas han provocado, durante años, pedidos de reforma y abolición de funcionarios electos y defensores de la justicia social, en su mayoría de tendencia izquierdista. Muchos de ellos dicen que para comenzar a desenrollar o deshacer la guerra contra las drogas, todos los narcóticos deben ser despenalizados o legalizados, con una regulación basada en la ciencia.

Sin embargo, los defensores de la prevención del abuso de drogas afirman que la legalización generalizada de las drogas presenta más riesgos para los estadounidenses que beneficios.

Los datos provisionales publicados en diciembre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que las muertes por sobredosis por el uso de drogas ilícitas continuaron aumentando en medio de la pandemia mundial de COVID-19. Y según la última evaluación de amenazas de narcóticos de la Administración para el Control de Drogas publicada en marzo, la disponibilidad de drogas como el fentanilo, la heroína y la cocaína se mantuvo alta o se estancó el año pasado. Las organizaciones de tráfico de drogas nacionales y transnacionales generan decenas de miles de millones de dólares en ingresos ilícitos de las ventas anualmente en Estados Unidos, dijo la DEA.

“Muchas personas piensan que la prevención de las drogas es ‘simplemente decir no’, como hizo Nancy Reagan en los años 80, y sabemos que no funcionó”, dijo Becky Vance, directora ejecutiva de la agencia con sede en Texas Drug Prevention Resources, que ha abogado por educación contra el abuso de drogas y alcohol basada en evidencia durante más de 85 años.