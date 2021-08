La policía logra que se rinda el hombre que decía tener una bomba cerca del Capitolio

Un hombre de Carolina del Norte que afirmó tener una bomba en una camioneta cerca del Capitolio de Estados Unidos se entregó a las fuerzas del orden tras un enfrentamiento de varias horas el jueves que provocó una respuesta policial masiva y la evacuación de los edificios gubernamentales de la zona.

Las autoridades estaban investigando lo que llevó al sospechoso, identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 años, a subir a la acera frente a la Biblioteca del Congreso, amenazar con una bomba a los agentes y profesar una letanía de agravios contra el gobierno como parte de un extraño episodio que transmitió en directo para una audiencia de Facebook. La policía registró posteriormente el vehículo y dijo que no había encontrado una bomba, pero sí recogió posibles materiales para fabricarla.

El enfrentamiento se resolvió pacíficamente tras unas cinco horas de negociaciones, que terminaron cuando Roseberry salió a rastras del camión y fue detenido por la policía. Pero incluso en una ciudad con un largo historial de encuentros dramáticos con las fuerzas del orden frente a lugares de interés federal, este episodio fue notable por su momento -Washington sigue en vilo ocho meses después de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos- y por la forma en que el sospechoso aprovechó las redes sociales para llamar la atención sobre sus acciones en las horas previas a su detención.

Las autoridades, que pasaron horas negociando con Roseberry -que sostenía carteles escritos a mano a través de la ventanilla del conductor-, seguían investigando sus antecedentes el jueves por la noche. No revelaron ningún detalle sobre un motivo, y no se anunciaron inmediatamente cargos.

Los investigadores habían hablado con miembros de la familia de Roseberry y se enteraron de que su madre había muerto recientemente, dijo el jefe de la policía del Capitolio, J. Thomas Manger. “Había otros problemas con los que estaba lidiando”, dijo el jefe, sin proporcionar detalles específicos. Pero las redes sociales parecían ofrecer sus propias pistas.

Mientras la policía continuaba con las negociaciones, apareció un vídeo de Roseberry en Facebook Live dentro del camión, que estaba lleno de monedas y cajas. Amenazó con explosiones, expresó su hostilidad hacia el presidente Joe Biden, advirtió profanamente de una “revolución” y expuso una serie de agravios relacionados con las posiciones de Estados Unidos en Afganistán, la sanidad y el ejército.

La ex esposa de Roseberry, Crystal Roseberry, dijo que había visto imágenes del hombre en el enfrentamiento en el Capitolio y confirmó a The Associated Press que era su ex marido. Dijo que nunca había sabido que tuviera explosivos, pero que era un ávido coleccionista de armas de fuego.

Los vídeos publicados en Facebook antes de que la página fuera retirada parecen mostrar a Roseberry en un mitin en Washington el 14 de noviembre al que asistieron miles de partidarios de Trump para protestar por lo que decían que eran unas elecciones robadas. Uno de los vídeos parece estar grabado por Roseberry mientras marcha con una multitud de cientos de personas que portan banderas estadounidenses y banderas de Trump y gritan “stop the steal”.

El incidente del jueves comenzó alrededor de las 9:15 de la mañana cuando un camión subió a la acera fuera de la biblioteca. El conductor le dijo al oficial que respondió que tenía una bomba, y sostenía lo que el oficial creía que era un detonador. El camión no tenía matrícula.

Kelsey Campbell, una estudiante de la Universidad de Wisconsin-Madison que estaba de visita en Washington como parte de un viaje de estudios, dijo que ella y otro estudiante se encontraron con Roseberry alrededor de las 9:20 de la mañana fuera del cercano edificio del Tribunal Supremo. Campbell dijo que él estaba con su camioneta, que estaba estacionada junto a la acera, y sostenía una gran pila de billetes de dólar. “Me dijo: ‘Oye, llama a la policía, diles que evacuen esta calle y te daré todo este dinero’”, relató Campbell a The AP. “Le dije: ‘¡No!’ y nos tiró el dinero y empezamos a correr”.

Campbell dijo que ella y el otro estudiante vieron a unos agentes de policía que estaban cerca. Les contaron lo sucedido y los agentes fueron a enfrentarse a Roseberry.

El enfrentamiento paralizó prácticamente los alrededores del Capitolio, ya que la policía vació los edificios y acordonó las calles como medida de precaución. El Congreso está en receso esta semana, pero se ha visto a los empleados salir tranquilamente de la zona siguiendo las indicaciones de las autoridades.

El jueves por la tarde, las autoridades habían terminado de registrar el vehículo y determinaron que la zona era segura tras no encontrar ningún explosivo.

La capital del país ha estado tensa desde la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, cuando miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump asaltaron el edificio mientras el Congreso estaba reunido para certificar los resultados de las elecciones presidenciales.

Un día antes de los disturbios en el Capitolio, se dejaron bombas de tubo en las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano en Washington. Todavía no se ha detenido a nadie por la colocación de las bombas.

El RNC, no muy lejos de donde estaba aparcado el camión el jueves, también fue evacuado por la amenaza. Un portavoz del Comité Nacional Demócrata (DNC) dijo que su sede, que se encuentra más lejos del lugar donde estaba el camión, fue bloqueada, pero que el bloqueo se ha levantado.

El incidente del jueves fue la tercera vez en otras tantas semanas que las autoridades federales y militares tuvieron que responder a ataques o posibles amenazas en la zona de Washington. Las autoridades también están preocupadas por una manifestación prevista para septiembre.