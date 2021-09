La candidata verde, lejos de la cancillería y cerca del gobierno

El partido alemán de Los Verdes (Die Grüne) sigue en caída libre última encuesta electoral para las elecciones al Bundestag del próximo 26 de septiembre, que tan solo les otorga un hipotético 15,5% de los votos. La remontada del partido socialdemócrata SPD ha sorprendido en la recta final de la cita electoral, a la que no se presenta la canciller Angela Merkel. El SPD obtendría un 26% de los votos, seguidos de la Unión que sube medio punto con respecto a los pronósticos de la semana pasada, situándose en el 20%. También bajan los liberales del FDP un punto hasta el 12,5% y el partido de La Izquierda (Die Linke), que baja medio punto y tan solo obtendría un 6,5%. Los ultranacionalistas de Alternativa por Alemania (AfD) permanecen en el 11%.

Aunque los Verdes pierden fuelle y la posibilidad de una cancillería se aleja en los sondeos cada vez más según van pasando las semanas, las opciones de entrar al gobierno como segunda fuerza permanecen intactas. La coalición que obtendría de este modo la mayoría sería la denominada coalición del semáforo, por los colores de los partidos, de SPD, Los Verdes y el FDP. Aunque también sería posible una coalición de SPD, Verdes y La Izquierda o bien de la cristianodemócrata Unión (CDU y CSU), con los Verdes y el partido liberal. En un acto celebrado el domingo en Postdam en el que participaron Scholz y Baerbock la prensa asegura que llamaba la atención la cordialidad de ambos candidatos, lo que podría indicar a un posible pacto. Ambos aseguraron además que quieren subir el salario mínimo a los 12 euros la hora.

Hay varios asuntos que están haciendo mella en el partido Verde. Uno de ellos es la expulsión del partido del alcalde de Tubingia, que en mayo fue objeto de polémica por haber realizado un comentario racista en la red social de Facebook. Aunque el partido anunció que iniciaría un proceso para apartarlo del partido, hasta hoy no ha sucedido nada y no se espera que suceda ya antes de las elecciones, si es que tiene lugar. El electorado verde es especialmente susceptible a cuestiones como la igualdad y la lucha contra la xenofobia y el racismo.

Otro tema que importa a los votantes tradicionales del partido, pero que choca con la opinión de buena parte del electorado indeciso es la limitación de la velocidad en las autopistas. Esta semana pasada el partido aseguró que en las negociaciones de gobierno tratará de imponer la necesidad de limitar la velocidad en las autopistas a 130 kilómetros por hora para luchar contra el cambio climático. En realidad, el SPD, Die Linke e incluso el Sindicato de la Policía quieren limitar la velocidad desde hace tiempo por los accidentes, pero no estos partidos no han hecho de este tema bandera a diferencia de los Verdes. El FDP y el candidato de la Unión, Armin Laschet, se han mostrado en contra de la medida.

Durante las últimas semanas se acusó a la candidata verde de haber plagiado varios pasajes de un libro que publicó este verano y en el que explica su propuesta para el país. Lo cierto es que en la obra hay pasajes que, al parecer, no están identificados como citas de forma adecuada. El centro de estudios para las energías renovables Agora Energiewende, de cuyas publicaciones se habrían sacado los datos, desmintió que se tratase de un plagio y aseguró que se alegran “si los políticos utilizan nuestros estudios y conceptos como en este caso” en un comunicado de su director Patrick Graichen.

Los supuestos escándalos verdes durante las elecciones han sido constantes. Lo cierto es que en la gran mayoría de casos se trataba de Fake News. La televisión pública ARD ha analizado miles de noticias falsas que se distribuyen por las redes sociales y llega a la conclusión de que la candidata verde es la más afectada con un 25% de las publicaciones, seguida de la canciller Angela Merkel con un 13% y el candidato de la Unión con un 10%. Son decenas de miles de mensajes, en el caso de Los Verdes son 16.000. Curiosamente el SPD solo aparece en 14 publicaciones en todo el periodo analizado. Son noticias como, por ejemplo, que Baerbock querría prohibir las mascotas. La ARD acusa a medios rusos como RT de haber difundido algunas de estas noticias, algo que el medio negó a su vez. Las informaciones falsas no solo se han transmitido a través de internet, sino en unos carteles que fueron colocados por todo Berlín en los que se atribuía al partido unos objetivos que no figuran en su programa electoral.

La página en blanco de las elecciones

El diario Bild am Sonntag publicó el domingo una página en blanco para protestar por la cancelación de una entrevista con la candidata verde. “Ésta es su página, señora Baerbock”, escribió el diario sensacionalista como titular. La publicación diaria más leída en Alemania aseguraba que “después de semanas de dudas, rechazó la entrevista porque supuestamente no tenía tiempo”. La candidata a canciller “podría haber explicado cómo quiere gobernar tras las elecciones, así como los valores que la caracterizan”, pero decidió rechazar la oferta. Baerbock habría sido la primera candidata a canciller en unas elecciones que rechaza dar una entrevista a dicha publicación según figura en una nota al pie de la página en blanco. Una excelente metáfora para unas elecciones cuyo resultado sigue abierto, así como para un partido que podría hacer de llave y del que no se sabe a ciencia cierta para qué lado del arco electoral virará tras los comicios.