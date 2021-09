Los liberales del Partido Democrático Libre FDP serán la bisagra que decidirá el próximo gobierno. En la noche electoral no quisieron hablar de posibles coaliciones y dejaron abierta la dirección en la cual irá el próximo gobierno en Alemania. Armin Laschet, el candidato de la Unión Demócrata Cristiana, que ha quedado prácticamente empatada con el SPD, aseguraba en la noche electoral que no quiere una gran coalición con el SPD al frente: “Con el resultado no podemos estar satisfechos”, explicaba, así como que “el resultado pone a todos los partidos ante difíciles decisiones” y que “habrá un gobierno seguramente por primera vez con tres partidos”.

Los partidos a que se refiere son el partido verde Die Grüne y los liberales del FDP. El candidato de este último Christian Lindner dejó claro el domingo por la noche cuáles son sus líneas rojas: “Subir los impuestos no es una idea aceptable para nosotros”. La influencia de Die Grüne será inevitable: “Vamos a tener un gobierno más verde si atendemos a los resultados de Die Grüne”. Pero el FDP también quiere poner algunas prioridades para el gobierno, que serán la inversión en nuevas tecnologías y digitalización y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Para Lindner, que además del candidato es el Presidente del FDP, la noche electoral tuvo una buena noticia: “a diferencia de otras democracias de Europa, en Alemania será posible un gobierno del centro de las fuerzas democráticas”. Ante la pregunta realizada en la ronda con los candidatos postelectoral en la televisión pública de si pactará con el partido socialdemócrata recordó que están en coalición en Renania Palatinado “pero se tratará de los contenidos del acuerdo de coalición”. El partido también gobierna en coalición con la CDU en Renania del Norte-Westfalia, con el hasta ahora Ministro-Presidente del estado y ahora candidato a Canciller Armin Laschet. Para el candidato del SPD Olfa Schloz las negociaciones de gobierno deberían haber concluido “antes de navidad”.

El partido liberal gobernó en los 60 con el SPD de los cancilleres Billy Brandt y Helmut Schmidt, para gobernar a partir de 1982 en conjunto con la Unión de CDU y CSU hasta 1990. En el 2009 volvió al gobierno en conjunto con la canciller Angela Merkel, para acabar sin representación parlamentaria en las elecciones de 2013. La crisis económica mundial, así como el rescate a los bancos alemanes y la crisis de la eurozona llevaron al electorado alemán a rechazar sus posiciones liberales. A partir de 2015 comenzó a recuperarse a nivel regional hasta que en 2017 consiguió el 10% de los votos y la vuelta al Bundestag.

El FDP tendrá unos 90 diputados en el Bundestag. El parlamento alemán será de nuevo uno de los mayores parlamentos del mundo. El complicado sistema electoral alemán ha dado lugar a un Bundestag con 756 diputados si el partido Die Linke consigue entrar en la cámara. El próximo 26 de octubre se reunirán por primera vez los elegidos y decidirán quién será el presidente y el vicepresidente del Bundestag en los próximos cuatro años. Quién será el canciller es algo que sigue siendo una incógnita.