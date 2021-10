El último desaire de López Obrador a la herencia española

La fijación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la historia y su particular visión del pasado ha provocado que el mandatario de 67 años encargue una nueva tarea a la Guardia Nacional: «Recuperar tesoros prehispánicos». AMLO busca replicar las acciones de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia creando un equipo similar en la Guardia Nacional mexicana: «Vamos a seguir el ejemplo de Italia. He dado la instrucción para que se constituya un equipo especial en la Guardia Nacional para lograr este propósito», informó este lunes durante la inauguración de la exposición «La grandeza de México». El anuncio ha provocado «polémica y sorpresa» entre los arqueólogos mexicanos, como señala a LA RAZÓN Marisela García, catedrática en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). «El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) está a cargo del patrimonio histórico, arquitectónico, monumental y cultural. Nos ha causado sorpresa esta postura del presidente de crear un grupo como tienen los carabineros para que cuiden el patrimonio de México porque se supone que para esto ya está el INAH y la Fiscalía General de la República. Nos sorprendió a todos en el INAH y el ámbito académico. Aunque algunos ven positivo que el presidente fije una postura sobre el regreso a México de obras de arte mexicanas y piezas arqueológicas prehispánicas».

La Guardia Nacional se ocupa principalmente de la seguridad interior y la protección de fronteras. México ha repatriado 5.746 bienes desde diciembre de 2018 cuando inició la legislatura de López Obrador, 5.149 son piezas arqueológicas y 597 materiales históricos. «Es un discurso más político. En la práctica, no cambiará mucho la forma de recuperar patrimonio. AMLO comete errores históricos muy profundos en su discurso. El Estado trata de empujar a los mexicanos hacia las raíces mesoamericanas».

El anuncio de la nueva misión de la Guardia Nacional vino acompañado de la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, comandante de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia. El Gobierno mexicano agradece su labor en la recuperación de 18 piezas de la cultura maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca en una subasta hace dos semanas en Roma. La arqueóloga García califica de «incongruente» la postura del presidente: «Se resalta la historia, pero la falta de presupuesto para las investigaciones es frecuente. El Estado no financia al INAH. Hay que empezar la labor desde casa». García denuncia la falta de esfuerzos para preservar el legado histórico: «En México no tenemos presupuesto para los proyectos en las zonas arqueológicas. No se llevan a resguardo todas las piezas descubiertas. No se sabe realmente la cantidad porque muchas veces no se realiza un registro arqueológico. Las comunidades no avisan de los hallazgos y el INAH pierde el registro de estos bienes. Desde hace mucho tiempo, puede existir un mercado negro de patrimonio histórico. Se encuentran zonas arqueológicas y el Estado no protege la zona. Por ello, las mafias se dedican al saqueo y a la venta en el mercado negro». Los hurtos no se limitan a las excavaciones: «Muchos documentos del Archivo General de la Nación fueron robados en los años 80 y 90. Últimamente, se tiene más cuidado. Sin embargo, parte del patrimonio no se sabe en manos de quién está. Si hubiera realmente una preocupación por el patrimonio, no tendríamos estos problemas».

La polémica en torno a la recuperación de patrimonio surge tras los ataques de AMLO a España por «la crueldad de los conquistadores» en los festejos que han conmemorado los 200 años de la Independencia de México y las disculpas del Papa Francisco a México «por los pecados de la Iglesia» durante la colonización. El experto en Historia de México de la UNAM, Diego Chimal, coincide en que López Obrador «lanza un mensaje político fuerte en su intento de exaltar el papel de las instituciones militares: ellos también van a preservar la historia». García critica que AMLO omite hechos históricos y pretende hablar en nombre de los indígenas: «No estamos de acuerdo con la petición de disculpas a España. Se le quita la importancia que tenía el indígena».

La obsesión del presidente mexicano

Obrador reiteró ayer que espera una petición de perdón por parte del Rey Felipe VI al que envió una carta en 2019. También lamentó «la campaña de insultos» de los que defienden «que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos», en referencia a las declaraciones de esta semana de Isabel Díaz Ayuso y a José María Aznar.