Tercer atentado consecutivo contra mezquitas en Afganistán

Tercer atentado contra una mezquita en 15 días en Afganistán. En este caso, al menos 32 personas han muerto y más de 50 resultaron heridas en un ataque contra un templo de la minoría chií en el sur de Afganistán, sólo una semana después de que una acción similar dejara 80 fallecidos y un centenar de heridos; y otro en el mismo Kabul, durante el funeral por la madre de un portavoz talibán. En esta ocasión, la acción criminal ha ido dirigida contra una mezquita de Kandahar.

El atentado tuvo lugar en la mezquita Imam-Bargah, el mayor templo de la minoría chií en la citada ciudad, donde cientos de fieles se congregaban por las oraciones del viernes. Las redes sociales se han llenado de imágenes de la tragedia, con numerosos cuerpos ensangrentados esparcidos en la parte central de la mezquita, algunos de ellos con miembros amputados.

Este ataque se produce justo una semana después de que un atentado suicida contra una mezquita de la minoría chií en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, dejara al menos 80 muertos y más de un centenar de heridos. Fue reivindicado por el Estado Islámico, al igual que el perpetrado días antes en Kabul.

Precisamente, en su semanario “Al Naba”, del Estado Islámico, la banda yihadista anunciaba que “los politeístas son malvados y peligrosos para los musulmanes en todas la regiones; en Irak, el Levante, el Líbano, Yemen, Khorasán (Afganistán) y otros; su amenaza y maldad no han sido abordados en todos estos frentes aparte de por el Estado Islámico. Las noticias de sus ataques y el asalto de sus cinturones en los templos y sus reuniones no se ocultan, desde Bagdad a Khorasán. Los líderes y jeques del Estado Islámico no dejarán una oportunidad u ocasión para demostrar el peligro y la verdad de los politeístas”.

“El Estado Islámico continuará luchando contra los politeístas en todos los frentes y en todas las plazas, y no escatimará esfuerzos y no diferenciará entre sus templos y posiciones, ni diferenciará entre sus líderes y soldados, y continuará apuntándolos en todos los sentidos desde sus gargantas para dispersar sus restos, si Dios quiere”, agregó.