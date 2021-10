Un plan audaz para Estados Unidos

Estados Unidos necesita un plan audaz y de gran envergadura para abordar de forma agresiva el cambio climático y la desigualdad económica. Durante demasiado tiempo, EE UU ha evitado crear el tipo de redes de seguridad social que se encuentran en Europa y la pandemia ha puesto de manifiesto las fisuras que existen en la sociedad estadounidense.

California está ardiendo, los estados del golfo sufren huracanes e inundaciones y el resto del país también está experimentando los efectos negativos del cambio climático que tienen un enorme coste humano y financiero. El plan “Build Back Better” de Biden es ese plan audaz, pero el demócrata moderado Joe Manchin está reteniendo el proyecto de ley y reduciendo el tamaño y el alcance de la propuesta.

En particular, Manchin, de Virginia Occidental, un Estado minero de carbón, se opone al coste del proyecto de ley y no le gusta la exigencia de que las compañías eléctricas abandonen los combustibles fósiles. Lo que está en juego es el planeta, pero, debido a la división en el Congreso, ningún republicano cruzará el pasillo y un demócrata moderado de un estado minero de carbón mantiene el proyecto de ley como rehén.

Manchin representa los intereses de su Estado, ya que una parte importante de sus electores trabaja en la minería del carbón. Sin embargo, la industria del carbón está en declive y las condiciones de trabajo son aborrecibles. En un país innovador, ¿por qué no puede el Gobierno crear una asociación público-privada para promover nuevas industrias en Virginia Occidental que mejoren la vida de los habitantes de los Apalaches, una de las regiones más pobres de Estados Unidos?

El objetivo de un senador es representar a su estado y tratar de hacerlo lo mejor posible. Manchin tiene la oportunidad de ayudar de verdad a los habitantes de Virginia Occidental, si sólo pudiera pensar con más audacia y no pensar en los intereses de las corporaciones del carbón que contribuyen a sus campañas políticas. En cambio, ¿por qué no invertir en sus ciudadanos y en una economía nueva y dinámica para Virginia Occidental? No sólo Estados Unidos necesitan un gran plan audaz, sino también Virginia Occidental.