Biden redobla la presión contra China

La Cumbre de Líderes mundiales por la Democracia, organizada por Joe Biden desde la Casa Blanca y de manera virtual, culminaba el viernes con el refuerzo del mensaje del presidente de EEUU contra los autoritarismos, destacando la importancia de la integridad en los procesos electorales y contrarrestando el uso indebido de la tecnología por parte de este tipo de regímenes.

Para recalcar ese objetivo, Biden hizo coincidir la culminación de los dos días de encuentro con los 110 líderes mundiales invitados con el anuncio de amplias sanciones a China, país que junto a Rusia reaccionaron con fuertes críticas por no haber sido invitados a la fiesta de la democracia de Washington.

Y es que, coincidiendo con la clausura de la primera Cumbre que Estados Unidos organiza de estas características, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, anunció nuevas sanciones el viernes contra decenas de personas y entidades vinculadas con China, Myanmar, Corea del Norte y Bangladesh, además de incluir a la empresa china de inteligencia artificial SenseTime Group en la lista negra de las inversiones en Estados Unidos.

El Reino Unido y Canadá se sumaron a la decisión de Estados Unidos de imponer esas sanciones relacionadas con el abuso de los derechos humanos en Myanmar, además de otras sanciones, las primeras que la Administración Biden decide imponer a Corea del Norte.

“Nuestras acciones de hoy, particularmente aquéllas en asociación con el Reino Unido y Canadá, envían un mensaje de que las democracias de todo el mundo actuarán contra aquellos que abusan del poder del estado para infringir sufrimiento y represión”, declaró Adeyemo.

Naciones Unidas y varios grupos de derechos humanos estiman que más de un millón de personas, especialmente figures y otras minorías musulmanas, han sido detenidas en Xinjiang, región situada en el extremo occidental de China. El gigante asiático niega los abusos, pero diversas investigaciones llevadas confirman el genocidio.

Algunas drásticas medidas contra diversos países que no están respetando las prácticas democráticas y atentan contra los derechos humanos se anunciaron justo antes de poner fin a la cita mundial por la democracia, que no ha estado ausente de polémica por la controvertida participación de algunos países que rozan la garantía de cumplir con esas prácticas democráticas y la falta de presencia de otras potencias mundiales de peso que no han sido invitados.

La fiesta de la democracia de Biden ha dejado por fuera a sus rivales y principales competidores, Rusia y China, que calificaron el encuentro de “broma” y lo definieron, en un ensayo escrito conjuntamente entre ambos, como la exhibición de “una mentalidad de guerra fría” que “avivará la confrontación ideológica y una ruptura en el mundo”.

Biden también dio que hablar por no haber invitado a Hungría, la única ausencia del bloque europeo, y sin embargo sí haber incluido a otros países que son incluso menos democráticos, como los participantes de algunos países de África.

Como ideal basado en la igualdad y la libertad, la democracia y los países que la practican pretenden demostrar, también en la Cumbre de Biden, que cualquier imperfección o falta de cumplimiento de esas intenciones es mejor alternativa que ningún gobierno autoritario.

Aún así, muchos mandatarios de toda la geografía mundial consideran que hoy en día la mejor manera de gobernar un país es hacerlo como si de una empresa se tratara. Sirva el ejemplo del ex presidente de EEUU, Donald Trump o previamente Silvio Berlusconi en Italia. El auge de los populismos, ambos países sirven igualmente de ejemplo, junto a otros como Brasil o Francia, ha ganado terreno político y puesto en duda, en innumerables ocasiones, la integridad de los sistemas democráticos y el cumplimiento de los derechos que defienden.

La segunda cumbre, que pretende mostrar resultados a las conclusiones de este primer encuentro, ya tiene fecha anunciada.