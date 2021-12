Kristina “Kika” Dukic, de 21 años, fue encontrada muerta en su casa de Belgrado el pasado miércoles. La youtuber decidió quitarse la vida por el constante bullying y acoso que sufría en redes sociales, según informó su madre.

Dukic llevaba meses dejando pistas en sus publicaciones sobre la pesadilla que sufría desde hace años. La joven de Serbia contaba que le dejaban ciertos de mensaje de odio en Instagram, donde tenía más de un millón de seguidores. También que criticaban su aspecto físico, acusándola de someterse a cirugías estéticas, y recibía ataques de otros famosos serbios.

Uno de los principales críticos de la influencer fue el gamer serbio Bogdan Ilic, conocido como Bka Prase, según reveló The Sun. “Lo siento porque la gente no sabe la razón y señala con el dedo. No le dan paz y respeto a los muertos, solo para conseguir unos cuantos likes, para cumplir con su deseo de venganza y de la manera más fea posible”.

Su familia confirmó la campaña de ciberbullying, con trolls que la enviaban mensajes de odio en sus páginas de redes sociales.