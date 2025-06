Por qué España se niega a reconocer a Kosovo... pese a considerar a Palestina como un Estado independiente

195 países son reconocidos por la ONU, aunque algunos otros existen en el mundo pese a que Naciones Unidas no las considera como estados soberanos. Asimismo, España, al igual que la organización, reconoce como países a la gran mayoría del planeta, aunque existen territorios que para nuestro país, no son naciones. Algo que dista bastante con el reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno español, mientras evita relaciones diplomáticas con otros territorios. Es el caso de Kosovo, así como otros lugares que declararon su independencia.

Son territorios con los que España no mantiene apenas relaciones internacionales por diversos motivos, que además de Kosovo son: Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Chipre del Norte y Somalilandia. Seis territorios que no son reconocidos internacionalmente, al menos por la mayoría de países, lo que hace que las relaciones exteriores como tal no sean muy necesarias para la política exterior. En general, son territorios con gobiernos propios que reclaman ser Estados independientes. Transnistria, por ejemplo, es una región separatista de Moldavia, pero considerada internacionalmente como parte del país moldavo.

Transnistria solo es reconocida por muy pocos países, entre ellos Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, que también son regiones separatistas no reconocidas por la comunidad internacional. Por otro lado, República Turca del Norte de Chipre, proclamada tras la invasión turca de 1974, solo es reconocida por Turquía, mientras que Somalilandia, en el norte de Somalia, se autoproclamó independiente. Y como las anteriores, ningún país de pleno derecho la reconoce.

Estos son los países que España no reconoce como Estados soberanos: Palestina no es uno de ellos

Amén de estos, la situación se complica con Kosovo. un territorio que declaró su independencia de Serbia en 2008. Y es que son muchos los países de la ONU que han reconocido a esta república como un estado independiente, precisamente más de cien (unos 104). Los primeros, países como Alemania, Francia o Estados Unidos, y con el paso del tiempo, otros territorios como Suecia, Portugal o Arabia Saudí, hasta llegar a los últimos que lo hicieron recientemente, Kenia y Sudán, en marzo y abril de este año.

Pero entre ellos, curiosamente no está España, a pesar de que la mayor parte de los miembros de la Unión Europea aceptaron su reconocimiento e independencia. Una decisión en la que el territorio español se mantiene firme, al igual que otros países miembros como Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, que tampoco reconocen su soberanía.

De hecho, en un partido de preparación para el pasado Mundial de fútbol celebrado en Qatar en 2022, España jugó ante la selección de Kosovo y no se podían referir a ellos como "país", sino como "territorio" o "federación de fútbol. Sin embargo, el pasaporte kosovar sí es válido, de tal manera que los ciudadanos de esta región pueden viajar por los veintisiete países miembros del espacio Schengen sin problema.

Asimismo, apoya el "diálogo entre sus representantes y Serbia para que puedan llegar a un acuerdo bueno para ambas partes". Según las autoridades españolas, Kosovo no puede ser considerado país porque "no cumple con el derecho internacional", ya que piensa que su independencia es "unilateral", y es que Serbia, país con el que mantiene el conflicto, considera nula su acta de independencia.

Reconocer Palestina pero no Kosovo: la diferencia está en el derecho internacional

A pesar de que es una situación similar a Palestina, reconocida por 143 de los Estados miembros de la ONU, España si reconoce al territorio palestino como país, junto a algunas naciones como Polonia o Chipre y a diferencia de otros como Estados Unidos y Reino Unido.

"La única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz", según explicaba Moncloa tras el reconocimiento del Estado palestino y la existencia de "Dos Estados" (Palestina e Israel).

Y es que, en este caso, las autoridades españolas consideran que el reconocimiento de Palestina se basa en el derecho internacional y en el principio de autodeterminación, mientras que cataloga todo lo contrario ante Kosovo. Aunque por esa regla de tres, o bien Palestina no debería ser considerado como país (porque Israel, el otro país con el que tiene el conflicto, lo considera "un premio al terrorismo"), o bien Kosovo, en las mismas, sí debería ser considerado estado soberano por España, pues son más de cien países lo que lo reconocen en el mundo.