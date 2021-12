“Putin no puede ser tratado como los demás presidentes porque es un terrorista internacional”

Desde 1988, la Unión Europea concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, la mayor distinción que otorga en su compromiso por las acciones en favor de los derechos humanos en todo el mundo, así como en su lucha contra las dictaduras. Entregado en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, este 2021 el galardonado ha sido Alexei Navalni, líder opositor ruso y que hoy en día cumple condena en prisión. Navalni es conocido por ser el más feroz crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y cuya contienda contra el Kremlin le ha llevado a ser sentenciado por el régimen del país postsoviético.

Debido a su imposibilidad de acudir a recibir el premio, han viajado a la ciudad francesa su hija, Daria Navalnaya, y Leonid Volkov, jefe de campaña para las elecciones presidenciales del pasado 2018, a las que Navalni mostró su interés de presentarse pero la Comisión Electoral rusa rechazó su candidatura. En la mañana de hoy, será la joven la que recoja el galardón en el nombre del opositor en una ceremonia que tendrá lugar en el Hemiciclo del Parlamento Europeo.

“Es una oportunidad muy importante porque nos da una coyuntura de promover nuestras convocatorias, de hacer llegar nuestro mensaje a los políticos europeos, a los medios y, sobre todo, al público”, decía Volkov, uno de los asesores más próximos a Navalni y que espera que los políticos europeos “cambien su actitud hacia Putin porque es un terrorista internacional y no puede ser tratado como los demás presidentes”, así como acusarle de ser “responsable de múltiples torturas, matanzas a personas del colectivo LGTBI y asesinatos y violador de los derechos humanos”.

En una conferencia de prensa para presentar el premio, Volkov se mostró muy crítico con el mandatario ruso, que ahora busca culpar de otros delitos a Navalni que le podrían conllevar hasta diez años de cárcel. Afirma que no hay que confundir Rusia con Putín, porque el presidente “actúa por solitario y el país no tiene culpa de lo que hace”. Por ello, cree que la Unión Europea debe hacer algo más que “aplicar sanciones cuando Putin intervenga Ucrania, que podría ser en las próximas elecciones”: “Podría ser demasiado tarde, hay que hacerlo ya porque es un hombre al que no le importa cruzar líneas rojas. Y moriría mucha gente si la UE se espera. Lo mejor es ponerlas ya, y luego eliminarlas si se diera el caso de que Putin cumple”.

“Putin es muy peligroso. Hay políticos que se creen la historia de que Navalni no fue envenenado gracias a la propaganda de Putin, y eso es solo un ejemplo de que, con poco esfuerzo, consigue lo que quiere”, agrega.

También comparecieron el responsable de relaciones con Rusia del Parlamento Europeo, Andrius Kubilius, y la vicepresidente del PE responsable del Premio Sájarov, Heidi Hautala. El lituano justifico que Navalni “es un símbolo de un movimiento diferente que puede tener mucha importancia en el futuro”. “Que se le dé ahora el premio es algo simbólico, teniendo en cuenta las sanciones que se están debatiendo en el Pleno a Rusia por la crisis en la frontera con Ucrania”. Por su parte, la finlandesa aseguró que la Unión Europea lucha contra la corrupción y el opositor es un ejemplo relacionado con la causa. “Implica a una multitud de personas y miles de ciudadanos le secundan”.

El ruso fue elegido como ganador después de quedar finalista con otros dos posibles: Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia de Bolivia durante un año tras la crisis política de Evo Morales, y Afghan women, un grupo de once mujeres y activistas de los derechos humanos que han plantado cara al régimen de los talibanes. Hoy, tras la ceremonia de entrega, se espera que Volkov dé una conferencia de prensa junto al presidente del Parlamento Europeo, el italiano David María Sassoli. El evento público tendrá lugar por la tarde, en cooperación con la ciudad de Estrasburgo, en el Auditorium de l’École des avocats.