Putin detiene a varios colaboradores de Navalni e intensifica la censura y presión en Rusia

En los últimos meses, las autoridades de Rusia han intensificado la presión sobre grupos de derechos, medios de comunicación y periodistas individuales, nombrando a docenas de ellos como agentes extranjeros. Algunos han sido declarados ilegales por ser “indeseables”, y otros se han visto obligados a cerrar o a disolverse para evitar nuevos juicios.

El sábado, las autoridades bloquearon el sitio web de OVD-Info -un destacado grupo de asistencia jurídica centrado en las detenciones políticas- e instaron a las plataformas de las redes sociales a retirar sus cuentas después de que un tribunal dictaminara que el sitio web contenía material que “justificaba acciones de grupos extremistas y terroristas”. El grupo rechazó las acusaciones por considerarlas de carácter político. OVD-Info condenó la decisión de cerrar Memorial.

“Memorial es una institución de la memoria nacional sobre los tiempos del Gran Terror y las represiones soviéticas”, dijo el grupo en un comunicado, añadiendo que su cierre equivalía a un intento de justificar las represiones del dictador soviético Josef Stalin”. “Es una clara señal tanto para la sociedad como para las élites: ‘Sí, las represiones fueron necesarias y útiles para el Estado soviético en el pasado, y las necesitamos también hoy’”.

Hoy, cinco colaboradores del líder opositor encarcelado Alexei Navalni fueron detenidos. A principios de este año, un tribunal de Moscú ilegalizó las organizaciones de Navalni -la Fundación para la Lucha contra la Corrupción y su red de oficinas regionales en todo el país- por considerarlas extremistas, exponiendo a sus empleados y simpatizantes a ser procesados. Al parecer, una de las cinco activistas detenidas, Ksenia Fadeyeva, se enfrenta a cargos por formar un grupo extremista. Fadeyeva solía dirigir la oficina regional de Navalni en la ciudad siberiana de Tomsk, y en las elecciones del año pasado obtuvo un escaño en la legislatura de la ciudad. Otra asociada de Navalni, Lilia Chanysheva, fue detenida y encarcelada en noviembre por cargos similares. Dirigía la oficina de Navalni en la región rusa de Bashkortostán y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión, si es declarada culpable.

El propio Navalni está cumpliendo 2 años y medio de prisión por violar los términos de su libertad condicional por una condena por malversación de fondos en 2014, que se considera ampliamente motivada políticamente. El político fue detenido en enero a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con un agente nervioso que, según él, fue llevado a cabo por la agencia de seguridad FSB por orden del Kremlin, acusaciones que los funcionarios rusos rechazan.

El martes, Navalni asistió a una vista judicial sobre su recurso contra la decisión de las autoridades penitenciarias de ponerlo bajo vigilancia especial como persona proclive a actividades “extremistas y terroristas”. “¿Por qué tengo que dormir bajo el cartel en el que está escrito que soy un terrorista?”, dijo al juez por videoconferencia desde la cárcel. “Yo no hice explotar a nadie, no tomé rehenes, no hice nada de eso ni pienso hacerlo. Soy yo quien fue víctima de un ataque terrorista cuando los agentes del FSB intentaron matarme”.

La mayoría de los principales colaboradores de Navalni se han enfrentado este año a procesos judiciales por diversos cargos penales y han abandonado Rusia. Asimismo, otra destacada organización de derechos humanos -el Comité de Asistencia Cívica que ayuda a los refugiados y migrantes en Rusia- dijo que las autoridades la estaban desalojando de una oficina en Moscú que había podido ocupar gratuitamente durante años.

Los funcionarios de la ciudad de Moscú entregaron al grupo un documento en el que se anulaba el acuerdo que permitía el uso del espacio sin compensación, y le ordenaron que se fuera en el plazo de un mes. “Lo relaciono con la tendencia general de destrucción de la sociedad civil en Rusia”, declaró a Mediazona la directora del Comité de Asistencia Cívica, Svetlana Gannushkina.

Clausura de Memorial

El Tribunal Supremo de Rusia clausuró el martes una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y destacadas del país, la última medida de una implacable represión contra activistas de derechos, medios de comunicación independientes y partidarios de la oposición.

La decisión del Tribunal Supremo de cerrar Memorial, un grupo internacional de derechos humanos que recibió elogios internacionales por sus estudios sobre la represión política en la Unión Soviética, provocó la indignación internacional.

Memorial está formado por más de 50 grupos menores en Rusia y en el extranjero. Fue declarado “agente extranjero” en 2016, una etiqueta que implica un escrutinio gubernamental adicional y conlleva fuertes connotaciones peyorativas que pueden desacreditar a la organización en cuestión. Los fiscales dijeron que el grupo no se identificó repetidamente como agente extranjero y trató de ocultar la designación, las acusaciones rechazadas por Memorial.

Durante la vista, los fiscales también acusaron a Memorial de “crear una imagen falsa de la URSS como estado terrorista”, una afirmación que, según el grupo, revela el verdadero motivo de las autoridades.

“La sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado una vez más que la historia del terror político organizado y dirigido por el gobierno no es una cuestión académica que sólo interesa a los expertos, sino un problema agudo de hoy”, dijo Memorial en un comunicado. “Memorial encarna la necesidad de los ciudadanos rusos de conocer la verdad sobre la trágica trayectoria del país y el destino de millones de personas. Nadie podría ‘liquidar’ esa necesidad”.

El grupo dijo que apelaría el veredicto y se comprometió a continuar su trabajo.

“Por supuesto, nada ha terminado con esto”, dijo tras el fallo María Eismont, una de las abogadas que representó al grupo en el tribunal. “Apelaremos, y el Memorial continuará con la gente, porque es la gente la que está detrás de esta gran causa, en primer lugar. El trabajo continuará”.

Una multitud que se reunió frente al tribunal el martes estalló en cánticos de “¡Desgracia!” en respuesta a la sentencia. La policía detuvo a varias personas que hacían piquetes en el tribunal.

La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, describió la medida como una “noticia devastadora” y “un día oscuro para la sociedad civil en la Federación Rusa.”

Amnistía Internacional calificó el cierre de Memorial como “un ataque flagrante a la sociedad civil que pretende difuminar la memoria nacional de la represión estatal” y “un grave insulto a las víctimas del Gulag ruso.”

El embajador de Estados Unidos, John Sullivan, deploró el veredicto del tribunal como “un intento flagrante y trágico de suprimir la libertad de expresión y borrar la historia”.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresó su “indignación y preocupación” por el cierre de la ONG Memorial International, calificándolo de “terrible pérdida para el pueblo ruso”.

“Este anuncio es profundamente preocupante para el futuro de la investigación histórica y la defensa de los derechos humanos en Rusia”, dijo en un comunicado.

La organización hermana de Memorial, el Centro de Derechos Humanos Memorial, también está a punto de cerrar, con una vista judicial el miércoles por la mañana en el Tribunal de la ciudad de Moscú.