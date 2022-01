Temor ante la aparición del primer caso de “flurona”, la infección de covid y gripe a la vez

Las autoridades médicas de Israel están en alerta tras registrarse el primer caso de “flurona”, una infección simultanea de gripe y coronavirus detectada en una mujer embarazada hospitalizada en el Centro Médico Beilinson de la ciudad de Petaj Tikva, en Israel.

Los responsables médicos del hospital han informado de que la paciente no tiene puesta ninguna dosis de la vacuna contra la covid ni contra la gripe, pese a lo cual se encuentra “bien”. Los síntomas leves de la “flurona” no han reducido los niveles de preocupación en el entorno médico ya que aún no se ha determinado si la combinación de los dos virus puede ser el origen de una enfermedad más grave que la propia covid.

En Israel, los responsables sanitarios creen que existen otros pacientes que sufren a la vez los dos virus, el de la gripe y el del coronavirus, pero no han sido diagnosticados. “El año pasado, no presenciamos casos de gripe entre mujeres embarazadas o en partos”, dijo el profesor Arnon Vizhnitser, especialista en obstetricia y ginecología y director del Departamento de Ginecología del hospital al periódico israelí “Hamodia”. “Hoy estamos viendo casos tanto de coronavirus como de gripe que están comenzando a asomar la cabeza”.

La paciente, que fue dada de alta el día 30 de diciembre, fue tratada con una mezcla de medicamentos para combatir tanto el coronavirus como a la gripe, explicó Viznitzer. “Estamos viendo más y más enfermedades similares a la gripe entre la población de madres junto con casos de coronavirus que ocurren principalmente en mujeres que no están vacunadas contra el covid-19 y la gripe”, agregó.

Israel ha aprobado hace unos días administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 para pacientes inmunodeprimidos. “La decisión se basa en los primeros datos de la investigación que se está llevando a cabo ya con las preocupaciones por la salud de los más vulnerables de la población”, declaró director general del Ministerio de Sanidad israelí, Nachman Ash, quien añadió que estudia extenderla a otros sectores de la población.

Israel recibió esta semana la primera remesa de las pastillas Paxlovid, el primer medicamento de uso doméstico de la farmacéutica Pfizer para tratar la covid-19, que confía ayude a contener la quinta ola de coronavirus.

El Gobierno apuesta por la actual estrategia -sustentada en pruebas de covid, vacunas y medicamentos- para combatir la variante ómicron y definió la entrega de fármacos como “un añadido importante para la caja de herramientas en la lucha contra la pandemia”.

El ratio de infección -el promedio de personas a las que infecta cada portador del virus- alcanzó hoy el 1,63% y el índice de positividad el 3,8%, el mayor desde octubre. Israel, pionero en la campaña de vacunación, tiene hoy un 62 % de la población inoculada con al menos dos dosis de Pfizer y casi un 45 % con tres dosis.

El foco de la campaña para contener la ola de la variante ómicron está ahora en los niños de entre 5 y 11 años, que registran cifras de inoculación muy bajas y en la cuarta dosis