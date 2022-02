¿Qué países europeos han levantado ya las restricciones anticovid?

via REUTERS

Escapar de la pandemia por unos días. Media Europa ha empezado o está a las puertas de las vacaciones escolares de invierno. Mientras muchas familias, cansadas de dos largos años de pandemia, solo piensan en escapar de la rutina, algunos Gobiernos han empezado a relajar las restricciones de viaje, con la vista puesta en sus industrias turísticas.

Así, los viajeros vacunados que visiten Portugal ya no necesitarán un test negativo para entrar, pero sí los no vacunados. Grecia también ha eliminado la prueba negativa obligatoria antes de salir para todos los vacunados que lleguen al país. Pero, al igual que muchos otros estados de UE, exige una dosis de refuerzo a todos quienes hayan recibido la pauta completa desde hace más de 270 días.

Y buenas noticias para los viajeros de Reino Unido que visitan Francia: el Gobierno galo ha anunciado que pronto eliminará el test negativo obligatorio para los viajeros vacunados de fuera de la UE. Eso, si las infecciones diarias siguen cayendo.

En Italia, con la mejora de las cifras, se está relajando el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos. Restricción que también se ha levantado parcialmente en España, en exteriores, pero no en interiores.

Sea como sea, las restricciones contra la pandemia siguen cambiando constantemente, por lo que es imprescindible verificarlas antes de emprender cualquier viaje.

Suecia

Europa empieza a decir adiós a las restricciones y una cierta sensación de libertad invade ciudades como Estocolmo que vive su primer día sin medidas contra la covid-19. Los habitantes de la capital sueca no han notado mucho el levantamiento de las pocas restricciones que quedaban, pero el ambiente ha cambiado radicalmente.

“Bueno, para ser honesto, últimamente no hay muchas restricciones, pero he notado que la gente está muy contenta con ello de todos modos. Así que son las dos caras de la moneda”, explicaba Thomasine, una ciudadana de Estocolmo

“Sí, creo que la gente está muy contenta, y por el estado de ánimo de todos en general. Ya sabes, este es un país muy oscuro en esta época del año, creo que la gente está muy, muy feliz de que se levanten las restricciones y que poco a poco volvamos a la normalidad”, agradecía Astrid, otra holmiense.

Se acabaron las restricciones y también, para muchos, el teletrabajo. “Creo que ha sido difícil mantener la motivación. No has sentido la alegría que te da tu trabajo y tus compañeros. Inspirarse en los demás ha sido difícil”, aseguraba Hanna Elmstedt, residente en Estocolmo, contenta de volver a su lugar de trabajo.

Algunas de las medidas clave que se han eliminado son los requisitos del certificado de vacunación en eventos públicos, límites en la cantidad de personas en las tiendas y horarios de cierre temprano en los restaurantes, así como cualquier restricción de viaje para las personas que llegan de la UE. Suecia tampoco ofrecerá más pruebas PCR gratuitas al público en general.

Dinamarca

Se han levantado todas las restricciones en Dinamarca, que fue el país pionero en Europa. Al ingresar, el viajero debe certificar que está completamente vacunado o ha sido previamente infectado por covid. Para una persona no vacunada, se requiere una prueba negativa al ingresar o un test a más tardar 24 horas después de la entrada.

Las excepciones a los requisitos de entrada son: alojamiento en la región fronteriza sueca, niños menores de 15 años, viajeros en tránsito hacia y desde Bornholm y Kastrup (aeropuerto de Copenhague), viajeros que salen de Dinamarca dentro de las 24 horas.

Noruega

Se han eliminado la mayoría de las restricciones en Noruega, pero sigue vigente la recomendación de mantener la distancia de un metro y usar mascarillas en comercios y transporte público.

Todas las personas mayores de 18 años deben poder certificar que han sido vacunados por completo o han tenido covid-19 durante los últimos seis meses. Para otros, es importante hacerse la prueba de covid dentro de un día antes de ingresar al país.

Finlandia

Ahora no hay requisitos de entrada para los viajeros de Suecia a Finlandia. Se mantienen algunas restricciones locales en Finlandia, incluidas restricciones a los servicios públicos, eventos públicos y reuniones, así como recomendaciones para el uso de protectores bucales. Los cambios se realizan de acuerdo con la forma en que se desarrolla la propagación regional de la infección

Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha admitido este miércoles ante el Parlamento que es probable que elimine las pocas restricciones que quedan antes de lo previsto.

“Tengo la intención de regresar el primer día tras el receso por las vacaciones escolares para presentar nuestra estrategia para convivir con la covid-19″, afirmó el “premier”.

Johnson explicó que “suponiendo que la actual y alentadora tendencia de los datos (de contagios y muertes) continúe”, confía en que su Gobierno “pueda poner fin a las últimas restricciones domésticas, como el requisito legal que obliga a autoaislarse en caso de dar positivo en un test (de covid), un mes entero antes de lo previsto”.

Francia

En otros países, como Francia, que aún mantienen algunas medidas, se acumulan las muestras de hartazgo ciudadano. Imitando el autodenominado Convoy de la Libertad, un movimiento antivacunas que paralizó Ottawa en Canadá, cientos de conductores han respondido a una convocatoria en las redes sociales para paralizar París el viernes.

La mascarilla en la calle deja de ser obligatoria. El tribunal administrativo de París había suspendido el pasado 13 de enero la obligación de llevarla al aire libre en la capital gala al considerar que se trataba de una medida “inapropiada” para el respeto de la libertad individual. No obstante, la Prefectura de Policía la restituyó cuatro días después, pero limitada a los lugares de la ciudad con fuerte densidad de personas en los que no se pudiera mantener la distancia de seguridad. El Elíseo recuerda que tendrá que seguir llevándose no se puede mantener una distancia de un metro.

No obstante, en interiores habrá que continuar llevando mascarilla y en muchos casos se exigirá para entrar el certificado de vacunación (no solo el pasaporte sanitario que se puede validar con un test).

El presidente francés, Emmanuel Macron, explica en “La Voix du Nord”, que esta primera etapa de levantamiento de restricciones coincide con las previsiones sobre la evolución de la epidemia que había hecho su Gobierno, ya que se constata que “desde hace varios días tenemos una baja de la tasa de incidencia”.

Junto al fin de la mascarilla en la calle, también deja de ser obligatorio el teletrabajo al menos tres días en semana para los empleos donde era posible y pasa a ser solo recomendable.

Otro de los cambios que entraron ayer en vigor es que dejan de estar limitados los aforos para los espectáculos, reuniones públicas o acontecimientos deportivos, que eran de 2.000 personas en salas o pabellones cerrados y 5.000 en estadios.

Macron insiste en que la próxima fase de levantamiento de más restricciones, programada a partir del 16 de febrero, está condicionada a las “cifras” de la epidemia, aunque “todo induce a pensar” que será posible. En caso de que sea así, desde entonces podrán reabrir las discotecas, clausuradas desde el 10 de diciembre, se podrán volver a organizar conciertos en los que el público esté de pie y también se podrá consumir en las barras de los bares y de los restaurantes.

Si de nuevo las condiciones sanitarias lo permiten, a la vuelta de las vacaciones escolares de febrero se relajará el protocolo sanitario de los centros escolares.

Alemania

Alemania también se plantea aliviar las restricciones en marzo si para entonces ha remitido la ola de contagios actual, que sigue marcando máximos diarios de incidencia acumulada y de infecciones, que siguen rompiendo récords diarios.

El ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, ha advertido de que a mediados de febrero se pueden alcanzar el pico y después empiece remitir la ola de contagios, mientras que el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, ha señalado al diario “Rheinische Post”, la posibilidad de que hacia marzo se rebaje el nivel actual de restricciones y se regrese progresivamente a la normalidad.

Los líderes regionales y el canciller Olaf Scholz acordaron recientemente mantener las medidas actuales, que implican limitaciones en los contactos y reuniones. El acceso a comercios no esenciales, cines, teatros o restauración solo es posible para los vacunados con la pauta completa y dosis de refuerzo, en ocasiones acompañado de un test negativo reciente.

La próxima reunión entre el Gobierno federal y los poderes regionales está prevista para el 16 de febrero, momento en que, según anunció el propio Scholz, deberían presentarse las “perspectivas de apertura” para el conjunto de la vida pública, a medio o corto plazo.

Austria

El Gobierno de Austria anunció el martes una flexibilización de algunas de las restricciones impuestas para contener la pandemia de coronavirus, como el acceso a servicios relacionados con el cuidado corporal o el aforo en eventos, debido a que la situación de las unidades de cuidados intensivos es “manejable”.

En concreto, la llamada ‘regla 2G’, por la que es necesario presentar un certificado de vacunación o haberse recuperado de la enfermedad, dejará de aplicarse el sábado en peluquerías, sitios de masaje o locales estéticos, donde regirá la ‘regla 3G’, que permite también la presentación de un PCR negativa para entrar.

Austria se encuentra en el pico de la ola de contagios achacada a ómicron. El domingo se registraron 25.000 nuevos contagios y el sábado 30.000. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Austria han contabilizado más de dos millones de contagios, incluidos más de 14.200 fallecidos a causa de la COVID-19.

Bélgica

En Bélgica, donde los contagios han comenzado a caer, con un 77% de población vacunada y escenario epidemiológico rojo, se mantiene el teletrabajo casi obligatorio (solo se puede ir un día a la semana a la oficina), el cierre nocturno de bares y restaurantes y ciertas restricciones de aforo en distintas actividades.

La prensa local, no obstante, baraja la posibilidad de que para mediados de febrero las autoridades puedan rebajar un escalón, a naranja, la clasificación epidemiológica y las restricciones que se aplican.

Países Bajos

El Gobierno neerlandés seguirá relajando las restricciones y se plantea poner fin a medidas como el teletrabajo, la distancia interpersonal o el pase covid al apostar, desde ahora, por un cambio en la estrategia contra la pandemia, que “ya no dependerá” de la presión sanitaria, sino de una “perspectiva más amplia” y socioeconómica.

Aunque no aclara si se asumirá como definitivo el posible escenario endémico, el Consejo de Ministros de La Haya se ha celebrado este miércoles con un cambio de estrategia sobre la mesa, que asume que el SARS-CoV-2 “seguirá entre nosotros durante un tiempo y la forma actual de lidiar con él no es sostenible a largo plazo en un sentido social y económico”.

El Gobierno admite que hay una “fuerte necesidad de volver a la vida cotidiana normal” y que la visión oficial pasará de “erradicar los riesgos, a gestionarlos para que podamos vivir una vida más normal” y “las medidas tendrán que ser proporcionales y limitar lo menos posible los derechos constitucionales”.

Con la economía como uno de los elementos clave, las ayudas del Gobierno a las empresas se irán eliminando, aunque se seguirán haciendo pruebas a quien tenga síntomas y se confirmarán con PCR los positivos en antígenos, pero se estudiará el sistema de cuarentenas y de vacunación.