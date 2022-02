San Valentín es una fiesta tradicional en el que los enamorados se regalan bombones, peluches, flores y demás para conmemorar el “Día del Amor”. Una celebración muy típica en la mayoría de los países occidentales, aunque no todos los territorios aceptan esta festividad, castigando la fiesta con duros castigos físicos o económicos.

En 2016, el tribunal de Pakistán prohibió cualquier tipo de celebración relativa San Valentín. Todo evento que tenga relación con el “Día de los Enamorados” está terminantemente prohibido y los medios de comunicación del país no pueden dar cobertura a la celebración. Las autoridades pakistaníes no consideran esta celebración como perteneciente a la fe islámica, de tal forma que “ningún evento se puede llevar a cabo a nivel oficial o en ningún lugar público”, tal y como emitía el aviso de la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán.

Fue un ciudadano quien pidió a las autoridades que se prohíban esas celebraciones que iban “en contra del islam” y eran una importación cultural de occidente, pero el Tribunal Superior de Islamabab aprobó la petición y, por sexto año consecutivo, Pakistán no puede celebrar esta celebración. Asimismo, las autoridades advirtieron de consecuencias a las personas que celebren este día.

No obstante, aunque esta celebración fue prohibida a partir de 2016, anteriormente también se consideraba una fiesta “anticultural que promovía la desnudez, la indecencia y la infidelidad”, lo que generaba rechazo por parte de la población pakistaní. En 2013, la defensora de los derechos humanos Sabeen Mahmud organizó una contraprotesta contra los islamistas, quienes se manifestaron para pedir la prohibición de San Valentín. Sabeen fue asesinada, tal y como confesó uno de los acusados por el crimen dos años después.

Por otro lado, en 2014, dos universidades de Peshawar y Pakistán se enfrentaron por la ideología de este día a ojos de la ley islámica, lanzándose piedras y provocando disparos de ambos lados.

En los últimos años, Irán ha intentado prohibir las celebraciones de San Valentín, calificando la fiesta de “costumbre occidental decadente”. Los comercios y restaurantes han sido amenazados con duras multas y castigos, pero a pesar de ello, estos desafían a las autoridades y venden osos de peluche o bombones. Los establecimientos utilizan vigías, como precaución a que puedan aparecer inspectores que estén de patrulla.

En India, el líder político Chandra Prakash Kaushik, en 2015, aseguró no estar en contra del amor, pero “si una pareja está enamorada debe casarse... si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente”.

Las muestras de afecto en público no pueden ser enseñadas en Arabia Saudí, y celebrar esta festividad puede acarrear severos castigos. En 2014, cinco ciudadanos saudíes fueron condenados a 39 años de prisión y 4.500 latigazos entre todos ellos, después de que se les encontrara bailando con seis mujeres con las que no estaban casados. Así, las rosas rojas y otros artículos relacionados con el amor están estrictamente prohibidos, y tampoco se puede llevar ropa roja durante este día.

Desde 2005, Malasia prohíbe celebrar San Valentín, sujetándose a la norma religiosa de la fatwa, que sirve para dar a conocer a los musulmanes los alcances de su religión. Más del 60% de la población es musulmana practicante, por ello en su mayoría consideran este día como contrario a la ley islámica.

Por último, destacar el caso de Rusia. En el país presidido por Vladimir Putin no está prohibido celebrar San Valentín, pero ellos utilizan otro día para desarrollar esta fiesta tradicional: el 8 de marzo. La razón es que los rusos consideran que San Valentín es una celebración de las culturas occidentales, así que ellos utilizan el Día Internacional de la Mujer del mismo modo que el 14 de febrero en el resto de países. De esta forma, regalar flores y chocolate es muy común en este día, así como esperar que los maridos y novios se encarguen de cocinar y limpiar, dejando a las mujeres “un día completo de descanso”, tal y como definen las autoridades rusas.