¿Puede acabar Putin ante un tribunal internacional?: “Si yo fuese él no daría por cierto que soy inmune”

La ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal considera que Vladimir Putin puede acabar respondiendo de la invasión de Ucrania ante un tribunal internacional. Así lo ha asegurado la ex secretaria general del PP en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sobre las implicaciones jurídicas del ataque ruso, en el que también ha participado el ex secretario de Seguridad Ignacio Ulloa, magistrado especializado en Justicia Criminal, Seguridad y Derechos Fundamentales.

Justicia Criminal.

Durante el acto, Cospedal -que actualmente preside la sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM ha asegurado que “la Corte Penal Internacional tiene un papel que jugar ahí” dado que, ha señalado, “se está utilizando a los niños como escudo o se está atacando directamente a la población civil”. “Como mínimo estamos hablando de cuestiones que pueden ir a un tribunal internacional”, ha defendido.

Cospedal también ha enfatizado que como miembro de la OTAN, España “tiene que ser un aliado fiel y leal” y participar, por tanto, “en todas las dimensiones en las decisiones que adopte”.

“Una cosa es invadir Ucrania y otra mantener la ocupación”

“Esto no es una guerra”, ha dejado claro, “es una invasión al uso tradicional”. “Es la reacción del mundo y de la sociedad democrática internacional que cree en el estado de derecho frente a aquellos que están vulnerando los derechos de quienes son más débiles que ellos”. “Putin pensó que le salió bien la operación de Crimea y ahora piensa “pues vamos a seguir””, ha asegurado en referencia a una actitud que tilda de “expansionista”.

Eso sí, la ex ministra de Defensa ha advertido de que “una cosa es invadir Ucrania y otra mantener la ocupación, porque para eso hacen falta muchos medios y efectivos y parece que Rusia no los tiene”. Y se ha felicitado de que el desafío de Putin se haya topado con una Europa unida. “Que un ataque así se haya condenado por todas las naciones es algo que no había ocurrido antes”.

“Los europeos hemos encontrado un nuevo motivo para estar unidos”, se ha congratulado antes de hacer hincapié en que “la libertad tiene un precio y si estamos dispuestos a pagarlo, tendremos libertad”.

El antecedente de Sadam Hussein

En esa misma línea, Ulloa ha mantenido que “por cosas muy parecidas a lo que están haciendo ahora los rusos se buscaba procesar a Sadam Hussein por crímenes contra la humanidad”. Y se ha referido en particular al “bombardeo de la población civil, la utilización de munición no autorizada (como bombas de racimo) y el corte de suministros a la población”. “Lo que se está produciendo es una auténtica aberración en lo jurídico y en lo humanitario”.

Para el ex secretario de Estado de Seguridad, “si fuese Putin yo no me confiaría, no daría por cierto que soy inmune”, porque considera “eficientes” las medidas que se están adoptando contra el Kremlin, “junto a la posible amenaza de un procesamiento”. “Hay 654 oligarcas rusos cuyos bienes están bloqueados, entre otros el propio Putin y su jefe del Estado Mayor, y 52 sociedades puramente rusas bloqueadas. Todo esto, junto con la amenaza de que si usted se está pasando, infringiendo el derecho de la guerra, puede ser procesado por crímenes contra la humanidad, empiezan a ser elementos que contrapesan en la balanza del diálogo y de la fuerza bruta, y que son argumentos de la razón del derecho”. “Veremos a ver al final quién triunfa”, ha afirmado.

“Es cierto que si gana la guerra, y tiene visos de que puede ganarla en lo militar, puede suceder que devenga inmune -ha reconocido Ulloa-, pero el mundo es un sitio más pequeño de lo que parece. Los que nos hemos dedicado a la justicia penal lo sabemos: la justicia si se ejecuta inmediatamente muchas veces es venganza, pero si se ejecuta diferida es inapelable. Nadie se escapa”.

“El mundo al final se hace muy pequeño. Incluso en el sistema de sanciones, si se conjugan las de Naciones Unidas con las de la UE, el Tesoro americano y el Tesoro suizo, te queda el sudeste asiático y a lo mejor no tienes dónde invertir más que en China. Lo que quiero decir es que yo no me confiaría. Si fuese Putin no daría por cierto que soy inmune”.

La “estrategia perversa” del “matón” Putin

El magistrado, actualmente letrado del Tribunal Constitucional, cree que el envío de armas a Ucrania por parte de la Unión Europea “jurídicamente tiene encaje” al hacer valer “el principio de proporcionalidad” ante una “transgresión del derecho internacional muy grave: la invasión de un país sin ningún motivo ni amenaza”.

Ulloa cree que cuestionar que el envío de armas es una respuesta desproporcionada supone “tergiversar las cosas” porque Putin, al que ha calificado de “matón”, “está masacrando”. Según ha expuesto, el mandatario ruso “era conocedor de la situación de bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU y de su capacidad de bloqueo, incluso de China, en ese mismo consejo, y se ha aprovechado de esa situación” en lo que ha tachado de “estrategia perversa: prevalerse que el policía no está vigilando para cometer el delito”.

En la presentación del acto, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha dicho que el ataque de Putin “supone una vulneración del derecho internacional más elemental”. No es una guerra, es el ataque de un dictador a un pueblo vecino”, ha defendido antes de incidir en que “lo que toca es el fortalecimiento del estado de derecho”.

Alonso ha puesto de relevancia que el presidente ruso “ha conseguido en muy poco tiempo lo que Europa no ha conseguido en mucho tiempo: una respuesta unánime de los 27 y que la OTAN saliese de lo que Macron definió como un encefalograma plano”. El decano ha hecho incluso un llamamiento a “reflexionar sobre las inversiones en Defensa, que más allá de ataques populistas, sirven para la seguridad del estado de derecho”.

“No están solos. Estamos con ellos. La Abogacía madrileña les brinda todo su apoyo”, ha asegurado subrayando que el ICAM va a ofrecer “asistencia jurídica a todos los ucranianos que estén aquí y a los exiliados que vengan a España”.