“Si Rusia es tan estúpida de seguir con la invasión, será derrotada”

Mykola Bielieskov, analista del Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de Ucrania, explica a LA RAZÓN que Rusia está utilizando todo tipo de armas de su arsenal convencional. Tanques y blindados, artillería, misiles y aviación. “Pero no son tan buenos en la coordinación y la creación de los objetivos perseguidos en términos de guerra de armas combinadas”, asegura este experto ucraniano. Bielieskov afirma que Ucrania ha destruido ya el 10-15% de todos los tanques y vehículos blindados del ejército ruso. “Y con 17.000 piezas antitanque proporcionadas por Occidente, tenemos suficiente para lo que queda en el ejército ruso”, añade.

¿Por qué está avanzando tan lentamente el Ejército ruso en Ucrania?

Hay cierta confusión con algunos mapas que se han difundido. Los rusos no controlan ciudades ni territorios, controlan ciertas carreteras. En realidad, no tienen suficientes recursos tanto para la ofensiva en múltiples frentes como para asegurar las líneas de comunicación y controlar ciudades. Algunas ciudades y pueblos están aislados con los rusos a las afueras, no dentro. Pero incluso donde los rusos consiguieron avanzar, en varias ciudades como Jersón y otros pueblos en el sur, se ha visto una resistencia pasiva y activa hacia ellos por parte de la población ucraniana. En Jarkov las tropas rusas han sufrido un serio revés. Todo esto se explica por el sentimiento que tienen los ucranianos, no importa su etnia, su origen o el idioma que hablen, sobre los rusos, a los que no consideran bienvenidos.

¿Se infravaloró la capacidad del Ejército ucraniano?

Al principio se decía que las capacidades militares de Rusia eran abrumadoras, su fuerza aérea, su artillería, sus carros de combate, sus medios para hacer la guerra electrónica frente a una Ucrania con un Ejército desarmado. No había opciones. Las cosas no son así. Los misiles guiados antitanque son los reyes de la guerra, y Ucrania tiene bastantes. Si se quiere controlar territorio, se necesita infantería y vehículos blindados. El Ejército ucraniano ha destruido ambos, y lo ha hecho no solo con misiles antitanque sino también drones de combate, aviones, artillería, tanques, pero al final de todo lo importante es la motivación de los soldados, por eso Ucrania ha destruido más de 200 tanques rusos y ha logrado desmoralizar a sus soldados. Y con 17.000 piezas antitanque proporcionadas por Occidente, tenemos suficiente para lo que queda en el ejército ruso.

¿Enviar armas desde Occidente puede alargar la guerra y provocar más bajas?

Ucrania tiene el derecho a defenderse dado que Rusia es el país agresor. Enfrentarse a Rusia por Ucrania es mejor que enfrentarse a Rusia por los países Bálticos en un futuro, porque esos países forman parte de la OTAN. Enviar armas a Ucrania supone cumplir con las obligaciones contraídas por todos los estados firmantes de la Carta de Naciones Unidas, que declara la soberanía territorial de los países como algo sagrado. ¿Habrá más riesgos? Ucrania está preparada para sufrir pérdidas, pero la alternativa es peor. Putin comenzó la agresión a Ucrania hace ocho años con la invasión de Donbas, en el este de Ucrania. Ahora ha hablado de “desnazificar” y “desmilitarizar” Ucrania. ¿Qué significa eso? La destrucción de Ucrania y de sus gentes, el genocidio de personas que han decidido vivir en democracia.

¿Cree que Occidente ha dejado de lado a Kiev, que no presta toda la ayuda posible a Ucrania?

Ucrania no siente que Occidente le haya dejado de lado, al contrario, sentimos el respaldo de la comunidad internacional. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Rusia. Todo el mundo civilizado está viendo como en pleno siglo XXI, después de dos guerras mundiales, un país trata de destruir a otro. No estamos pidiendo que luchen por nosotros pero sí que nos envíen armas y recibamos ayuda de todo tipo de Europa, especialmente para las mujeres, los niños y los mayores que salen del país. También hemos pedido una zona de exclusión aérea, tenemos derecho a hacerlo, porque cuando Rusia fracasa con sus tropas sobre el terreno comienza a usar su potencia bélica aérea cometiendo crímenes de guerra.

¿Ve posible una derrota de las fuerzas rusas en Ucrania?

Si Rusia es tan estúpida de seguir con la invasión, por supuesto que sí. En el futuro tendremos muchos más misiles antitanque gracias a Estados Unidos y la Unión Europea y con ello estaremos en disposición de aplastar cualquier carro de combate ucraniano. Los ucranianos seguirán igual de motivados. Es una guerra existencial, se trata de ganar o de sufrir un genocidio, por eso la gente está dispuesta a sacrificarse. Después de 14 días de guerra con las fuerzas ucranianas luchando y sin apenas ciudades importantes bajo el control ruso, la pregunta adecuada es si Rusia podría tener éxito en la guerra.