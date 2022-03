“Wali”, el francotirador canadiense, publica una foto en las redes para demostrar que está vivo

“Wali”, el famoso francotirador canadiense que lucha en las filas del Ejército ucraniano, ha publicado varias fotos en sus redes sociales especializadas en la guerra de Ucrania, en las que se burla de los rusos diciendo: “el Kremlin me ha enterrado varias veces y cada vez inventan una nueva muerte para mí”. Según las últimas noticias, se le atribuyen 11 bajas entre el enemigo.

“Estoy vivo. Como prueba, aquí estoy en la posición de un super francotirador táctico comando guerrero de las fuerzas especiales en una piscina de pelotas. Los rumores de que he muerto en combate son totalmente ridículas. La verdad es que hemos tomado el terreno al enemigo además de causarle pérdidas. Lamentablemente también perdimos camaradas, muertos y heridos. Los rusos tienen miedo de una pelea cerrada. Prefieren bombardear, una y otra vez, destruir casas, como matones frustrados”, comenta en Facebook. “Regreso de luchar contra las fuerzas rusas en primera línea en la región de Kiev y me enteró de una campaña de desinformación rusa que dice que he sido asesinado”, agrega..

Según una entrevista que publica la prensa canadiense, el soldado de Quebec afirna que sufrió el fuego de los tanques y la artillería rusa durante varios días. “Vi una bola de fuego pasarme a tres metros de mi cabeza. Fue surrealista”, dice el francotirador, que regresó “ileso” de su primera misión en la región metropolitana de Kiev. Sin embargo, uno de sus “hermanos de armas ucranianos resultó herido de bala”.

Wali señala que no disparó ningún tiro durante estos enfrentamientos, pero que relevó varias posiciones de la artillería rusa y que los asaltos dirigidos por su unidad permitieron “recuperar terreno al enemigo”. “Es un poco como una guerra de machos que inflan el pecho mientras se lanzan grandes obuses unos a otros. La mitad del trabajo es esconderse para protegerse». “Los tanques se quedan en las afueras. Los rusos tienen miedo de acercarse. Hay muy poco contacto directo entre los luchadores, pero la presión es realmente intensa”.

La visibilidad mediática que genera, sin embargo, lo puso en desacuerdo con laBrigada Normanda, la unidad de combatientes extranjeros a la que se había unido inicialmente cuando llegó a Ucrania a principios de marzo. Mientras estaba aislado del mundo y de las redes telefónicas, publicó un comunicado de prensa en Facebook negando la muerte de Wali, pero también anunciando que había “enviado” a Wali a otra unidad de su elección, luego de un altercado con el comandante, por violando sus reglas de seguridad. “La atención mediática que generó Wali creó una situación muy peligrosa para nosotros, para nuestra misión, así como para sus familiares”, explicó por teléfono a La Presse uno de los líderes de de dicha Brigada, otro soldado canadiense que desea mantener su identidad confidencial por razones de seguridad.

La Brigada Normanda, que depende directamente del mando ucraniano, pero que tiene su propia cadena de mando, está formada por soldados voluntarios (incluida media docena de canadienses) que no reciben salario, para no ser considerados mercenarios en el sentido de la Convenios de Ginebra. Según el derecho internacional de la guerra, los mercenarios no tienen derecho al estatus de prisionero de guerra si son capturados.

Preguntado por las recriminaciones de su ex unidad, Wali ofrece una versión diferente de los hechos. “Fui yo quien se fue”, dice el soldado de Quebec, un informático en su vida civil . “Soy un soldado que se va a parar en firme. Estoy aquí como voluntario. no me pagan Entiendo la importancia de la disciplina, pero no seré tratado como un recluta”.

“Aquí hay gente que me reconoce. Algunos incluso me paran en la calle para pedirme que firme sus armas. No quiero que la gente exagere mis hazañas de armas, pero estoy feliz de que inspire a la gente”, dice el ex soldado del Royal 22 e Régiment. “Aumenta la moral de los soldados y también de los civiles. Una guerra es tan emocional. La gente quiere creer lo que les da esperanza”.

Dice que quiere usar su notoriedad para convencer a otros combatientes voluntarios experimentados para que vengan y defiendan Ucrania. “Lo hago por una causa justa y hablo con adultos responsables”, subraya. “Tendré cuidado porque es cierto que puedo parecer loco. Pero la verdad es que la guerra apesta. No estamos aquí para plantar flores”. “Lo siento, pero hay cosas terribles que vemos aquí en Ucrania. Lo menos que puedes hacer es describir las cosas como son. La realidad es brutal, primitiva”, agrega, y dice que es consciente, sin embargo, de que no todos quieren estar expuestos a una verdad tan dura.

Wali, que está con otro quebequense apodado “Sombra”, no tiene intención de volver a casa inmediatamente. “Acabamos de llegar, no nos vamos a ir inmediatamente. Hay un trabajo que hacer, es necesario”, concluye.