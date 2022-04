Soldado ruso a su esposa: “Putin es un imbécil, el plan no funcionó y nos dan culos de pollo incomestibles”

“Nos dan comida enlatada no comestible, culos de pollo.... Nuestro presidente (Putin) es imbécil. Dije que todo esto no era bueno y el plan no funcionó” Así se resume otra conversación interceptada por los ucranianos entre un soldado ruso y su esposa, que demuestra la moral del ejército y la actitud de sus propios comandantes.

El ocupante se queja de la falta de una nutrición adecuada. En lugar de tortas secas normales, comen comida enlatada: “Diaron algo de comida enlatada que es imposible de comer. Abrieron el puchero y hay unos culos de pollo. KAMAZ (debe referirse a los camiones blindados que reparten comida o llevan cocinas portátiles) con tortas secas desaparecieron. Ahora no tenemos nada para comer”.

El ocupante también desaprueba las acciones de su unidad: “Escuchen más a nuestro imbécil presidente... Dije desde el primer día que no conducirá a nada bueno. Elogiarle no ayuda en nada”. A lo que la esposa del ocupante concluyó que “el plan no funcionó”.

El ruso resumió la conversación con la esperanza de “llegar a la jubilación” y retirarse del ejército.

Por otra parte, una unidad de las fuerzas especiales rusas con experiencia en Siria se negó a participar en nuevos intentos de asaltar Mariupol. En las batallas contra las Fuerzas Armadas ucranianas del 2 al 4 de abril, perdió alrededor de 30 militares y “decidieron no probar suerte”. según las mismas fuentes.

Los datos recientes sobre la selección para el servicio militar en Rusia indican un bajo nivel de interés de los rusos en el servicio por contrato. Según un informe sobre los resultados de la contratación en la ciudad de Ekaterimburgo, incluso menos del 1% de los ciudadanos en reserva acordaron hablar sobre la posibilidad de firmar un contrato. De los 397 candidatos, sólo dos accedieron a la entrevista.

También hay una moral extremadamente baja de los que ya están movilizados. Autobuses PAZ con militares rusos heridos fueron enviados desde el Policlínico Novoaidar en dirección a Lugansk. La gran mayoría de ellos tienen lesiones en las piernas. Según los médicos, la causa más probable de estas lesiones es la automutilación para evitar regresar a la zona de combate.