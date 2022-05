Directo | Ucrania sólo cosechará el 65 % de lo normal, lo que provocará hambrunas

Día 69 de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, dijo hoy que la evacuación de la ciudad de Mariúpol continuará este martes y que espera que funcionen los corredores humanitarios de Berdiansk, Tokmak y Vasylivka, al oeste de dicha ciudad. En un discurso publicado esta madrugada, el presidente Zelenski dijo que Kiev seguía “haciendo todo lo posible para salvar” a los civiles de Mariupol y que “la operación de evacuación continúa”. “Mañana (miércoles) también esperamos tráfico a través de los corredores humanitarios de Berdyansk, Tokmak, Vasylivka”, en dirección a Zaporiyia, agregó. La operación para evacuar a ciudadanos de Mariúpol, ciudad portuaria en el Mar de Azov, que está siendo coordinada por las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, se sigue llevando a cabo pero con muchas dificultades y sobre su continuidad planea la incertidumbre.

8:00h

Ucrania sólo cosechará el 65 % de lo normal, lo que provocará hambrunas

Ucrania, considerado uno de los graneros del mundo por su alta producción de cereales, espera producir este año sólo un 65 por ciento de su cosecha habitual, lo que encarecerá los precios en todo el mundo y provocará escasez de alimentos en muchos lugares y hambrunas. El economista ucraniano experto en el sector Oleh Pendzyn explicó a la emisora local Hromadske Radio que la cosecha ucraniana se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa que se inició el pasado 24 de febrero, informó Ukrinform. Según dijo, “la comida no aparece de forma gratuita en el mundo. Si Ucrania no exporta (granos) a nuestros mercados tradicionales, la comida no aparecerá físicamente en esos territorios. Y los precios de los cereales simplemente subirán”, dijo el economista. Además de las cosechas que no se pueden recolectar debido a los bombardeos, el economista recordó que los rusos están destruyendo las reservas de cereales de Ucrania.

7:00h

Zelenski afirma que sanciones UE evitarían mil millones para invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, cree que si la Unión Europea adoptara nuevas sanciones energéticas contra Rusia se evitaría que ese país utilizara mil millones diarios procedentes de la venta de combustible para la guerra en Ucrania. En su discurso de esta madrugada, el presidente Zelenski dijo que se está “trabajando en nuevas sanciones contra Rusia” y que esperaba “un nuevo paquete de la Unión Europea en un futuro próximo”. “Este paquete debe incluir pasos claros para bloquear los ingresos energéticos de Rusia. Creemos mucho en esto. Que al estado terrorista no se le den mil millones de euros diarios por combustible”, dijo Zelenski en su alocución. La Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias para sancionar el petróleo ruso como represalia a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, después de que estos dos países se negaran a pagar sus compras en rublos.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania FOTO: PRESIDENCIA DE UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

6:00h

Ucrania dice haber incautado 17 tanques rusos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes en su último informe que han incautado 17 tanques rusos, 60 BMP-1, veintidós unidades de equipo blindado de combate y ocho unidades del equipo automovilístico. “En la ciudad de Boguchar, región de Voronezh, entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 2022, se incautaron diecisiete tanques y sesenta BMP-1″, ha detallado el Estado Mayor del Ejército ucraniano en un mensaje en su cuenta de Facebook, agregando que, durante las hostilidades, han interceptado también siete ‘Orlan’ 10 y un ‘Forpost’. Asimismo, han indicado que, en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, han sido destruidos seis tanques, cinco sistemas de artillería, veintidós unidades de equipo blindado de combate y ocho unidades del equipo automovilístico. Las Fuerzas Armadas ucranianas han incidido en que “el enemigo está tomando medidas para reponer pérdidas significativas de equipo”. Por otra parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha denunciado que las tropas rusas continúan su ofensiva en la ciudad de Járkov y los asentamientos circundantes.

Los cuerpos de hombres no identificados, que se cree que son soldados rusos, dispuestos en forma de Z, un símbolo de la invasión rusa, yacen cerca de una aldea recientemente recuperada por las fuerzas ucranianas en las afueras de Jarkov FOTO: Felipe Dana AP

4:00h

El Papa pide reunirse con Putin pero éste no responde

El papa Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presiente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta, en una entrevista que publica hoy el diario “Corriere della Sera”. El papa explicó que mientras que sí ha conversado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aún no ha hablado con Putin, de quien recibió una llamada en diciembre por su cumpleaños y que después de 20 días de guerra pidió al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que enviará al presidente ruso el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú.

“Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo”, explicó el pontífice. Mientras que por el momento subrayó que no irá a Ucrania-.”Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin . Pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta...”, avanzó. Según el Corriere della Sera, la preocupación del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detendrá.

El Papa Francisco en el Vaticano FOTO: VATICAN MEDIA HANDOUT EFE

Vatican City (Vatican City State (holy See)), 01/05/2022.- Pope Francis waves from the window of his office overlooking St. Peter's Square as he leads the recitation of the Sunday Regina Coeli prayer in Vatican City, 01 May 2022. (Papa) EFE/EPA/CLAUDIO PERI FOTO: CLAUDIO PERI EFE

20.20 h

La UE busca salvar diferencias para sancionar la importación de petróleo ruso

La Unión Europea busca salvar las diferencias entre sus Estados miembros para sancionar las importaciones de petróleo ruso como parte de la sexta ronda de sanciones contra Moscú, después de que en una reunión de ministros de Energía extraordinaria Polonia haya reclamado más medidas y Alemania y Austria hayan señalado que “están listas” para vetar el crudo ruso.

“Un nuevo paquete está efectivamente en curso de preparación pero no fue el tema del día, siguen las discusiones esta semana y habrá información en los próximo días”, dijo la ministra de Energía francesa y presidenta de turno de la UE, Barbara Pompili, al término de la reunión extraordinaria a Veintisiete.

En su entrada al encuentro extraordinario de ministros de Energía de la UE, la ministra de Clima y Medio Ambiente polaca, Anna Moskwa, ha hecho un llamamiento a los Estados miembro para implementar sanciones al petróleo y al gas ruso “inmediatamente”, algo que ha señalado es “totalmente necesario” y que debe incluirse en el próximo paquete de sanciones.

La UE trabaja para que el sexto paquete de sanciones incluirá el petróleo ruso, aunque todavía está por determinar si se tratará de un embargo total a las importaciones o de algún tipo de arancel comercial ya que, sin ir más lejos, el Gobierno de Hungría, ha destacado este lunes que no apoyará las sanciones a las importaciones de petróleo y gas, una decisión que requiere de unanimidad por parte de los Veintisiete.

“La postura de Hungría sobre las sanciones de petróleo y gas a Rusia permanece sin cambios: no las apoyamos”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo húngaro, Zoltan Kovacs, en Twitter.

19.50 h

El Comité Ejecutivo del UEFA acordó este lunes que ningún club ruso participará durante la temporada 2022/23 en las competiciones europeas tras prolongar las sanciones impuestas el pasado mes de febrero a Rusia por la invasión de Ucrania.

“Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han re-equilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes”, señaló la UEFA a través de un comunicado.

Igualmente la Federación Europea de Fútbol declaró “inelegibles” las candidaturas presentadas por la Federación Rusa para albergar tanto la Eurocopa del año 2028 como la del año 2032.

19.42 h

Ucrania afirma haber identificado a “primer sospechoso” de matanza de Bucha

La fiscal general del Estado de Ucrania, Iryna Venediktova, anunció este lunes que la policía pudo identificar al “primer sospechoso” relacionado con la masacre de civiles en el suburbio de Bucha, a norte de Kiev.

La fiscal dijo que se trata de Sergéi Kolotsei, un comandante de la Guardia Nacional de Rusia o Rosgvárdia, según escribió en un mensaje de Twitter.

“La policía estableció que el 18 de marzo mató a cuatro hombres desarmados y después torturó a un civil y le sometió a una ejecución simulada,” afirmó Venediktova.

19.22 h

Riga “sustituye” a Rusia por Ucrania

En Riga, al pie del gran monumento en Victory Park donde los grupos prorrusos celebraron el 9 de mayo, ahora hay una exposición fotográfica “¡Viva Ucrania! ¡Gloria a los héroes! “, informa Delfi.

19.15 h

Ucrania cifra en 320 los ciudadanos canjeados con Rusia

Ucrania ha cifrado en más de 320 el número de ciudadanos que han conseguido intercambiar con las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

“Por orden del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se hecho nueve intercambios de prisioneros y rehenes. Como resultado, más de 320 ciudadanos ya han regresado a sus hogares, incluidos 59 civiles”, ha señalado el Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente en su canal de Telegram.

Entre las personas que han sido liberadas hay militares heridos, así como “muchas mujeres, una de las cuales está embarazada”, han contado las autoridades ucranianas, informa la agencia Ukrinform.

“El Estado está haciendo todo lo posible e imposible para liberar a quienes siguen en cautiverio”, que según Kiev serían unos mil civiles, la mitad mujeres, ha recordado la viceprimera ministra, Irina Vereshchuk.