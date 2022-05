La falta de un liderazgo visible obliga al Estado Islámico a amenazar a los que abandonen “la yihad”

El Estado Islámico (Daesh, Isis) no se anda con paños calientes en lo que a sus terroristas se refiere y les amenaza con todo tipo de males si abandonan la yihad. La pregunta se hace necesaria: ¿para qué tata amenaza si los militantes se mantienen fieles a los dictados de la banda criminal? La respuesta parece clara y es que, tras la derrota territorial del “Califato, no logran liderazgos visibles, consignas coherentes y se aferran a adhesiones inquebrantables a personas de las que no conocen si su rostro, ni siquiera su voz.

“¿Qué pasa si se abandona la yihad? Dios ha legislado: la yihad es su causa y lo ha escrito sobre los musulmanes como lo hizo sobre los que nos precedieron”, señala en un editorial que publica en el número 339 de “Naba”, su semanario. “La gente de nuestro tiempo insiste en no reconocer que la sucesión de calamidades que les sobrevienen se debe a que abandonaron la yihad y se apartaron de su camino”.

“La mayor amenaza para la vida de las personas al interrumpir la yihad es la estación del monoteísmo para Dios Todopoderoso, por lo que los dioses se multiplican y se multiplican, ¡el politeísmo crece y se expande!”, subrayan.

“Abandonar la yihad también da como resultado que las personas pierdan lealtad y repudio, por lo que el adorador de la tiranía y los que adoran a Dios se vuelven iguales en lo que tienen y sobre ellos, aunque Dios Todopoderoso no los igualó”. “Entonces los que abandonan la yihad no encuentran más que la islamización de estos apóstatas para justificar sentarse y embellecerla, y la nación es víctima de los que atacan su religión y su moral. Asimismo, otras reglas estarán ausentes en la religión, como la esclavitud, la inmigración a la morada del Islam y el dominio de la Sharia sobre las tierras musulmanas... Todo lo cual solo se logrará estableciendo la yihad por el bien de Dios, que es la respuesta a la pregunta de algunos sobre la utilidad de aprender estos fallos hoy bajo el dominio de los tiranos que dominan la tierra”, aseguran.

“Adelante, oh soldados del Califato en la yihad, Dios mostró la esclavitud en la yihad, y fueron desplazados por la alianza de la incredulidad y sus partidarios, atacando y desgastando en cada valle”, concluye.