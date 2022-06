Así va a ser el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

El flamante ganador de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro, no es un político con un programa desconocido. Gobernó como alcalde la ciudad de Bogotá y allí puso en marcha políticas sociales y de carácter público, como la desprivatización del sector de las basuras. Petro ha dejado atrás alguna de sus propuestas más radicales, y ha puesto en la agenda otras polémicas como una remodelación del sistema de las pensiones o la descarbonización del país. Estas son algunas de las propuestas del presidente electo de Colombia.

Modelo energético

Uno de los puntales del programa de Petro es su visión del medioambiente y el cambio de modelo energético. El presidente electo cree que el progresismo latinoamericano tiene que dejar de pensar en un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo, del carbono y del gas. Su programa plantea pasar “de una economía extractivista hacia una economía productiva”. En esa línea, cree que Colombia debe hacer una “transformación gradual del aparato económico basado en la depredación del planeta, la improductividad, el desempleo y la profunda desigualdad”.

Seguridad

Propone avanzar hacia la “desmilitarización de la vida social”, dando más poder a las autoridades civiles. Su reforma de las Fuerzas Armadas pasa por eliminar el servicio militar obligatorio y por obligar a los integrantes del Ejército a acceder a la educación superior y a más formación en áreas como los derechos humanos. Otra propuesta es desmontar el Esmad, el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de malos tratos.

Reforma agraria

El programa de Petro plantea una reforma agraria para reducir la desigualdad y promover el derecho a la tierra de las familias rurales (con las mujeres como prioridad) y la formalización de la propiedad. Uno de sus objetivos es desincentivar los latifundios. El presidente electo ha dicho que no van a expropiar sino democratizar. “Jamás he pronunciado la palabra expropiación”, dijo debate. Más de la mitad de las tierras de Colombia (52%) está en manos del 1,5% de la población, según el Centro de Memoria Histórica.

Impuestos

El Pacto Histórico que respalda a Gustavo Petro quiere sistema impositivo progresivo a partir de una reforma orientada a gravar a los que más tienen, en particular “sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia”. Petro ha dicho que no apuntarán hacia las empresas productivas sino los activos improductivos, los dividendos y las transferencias al extranjero. El objetivo es que el espacio fiscal del país aumente unos 5,5 puntos del PIB anuales a través del aumento de la recaudación.

Nuevo sistema de pensiones

El ganador de las elecciones quiere aumentar la participación estatal en el sistema de pensiones, en el que actualmente tiene gran protagonismo el sistema financiero privado mediante las llamadas administradoras de fondos de pensiones. Petro quiere establecer un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago de los pacientes.

Las mujeres

Las mujeres estarán en el centro de la participación política al desarrollar “una sociedad cuidadora y con poder económico para las mujeres”. Las políticas de género son el primer punto en el programa de Petro, que prometió crear el Ministerio de la Igualdad que ocupará su compañera de fórmula, Francia Márquez, donde asegura que las mujeres ocuparán “al menos, el 50 % de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder”. Igualmente propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidado que recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado, así como la prevención y concienciación contra la violencia machista.

Empleo

Entre las propuestas de Petro figura poner al Estado como empleador de las personas que no pueden conseguir trabajo de otra manera con un programa que “proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”.

Corrupción

Petro propone la creación de una “comisión internacional e independiente de investigación judicial” que se ocupe de “los delitos más grandes en impunidad en el tema de corrupción” y también integrar la Procuraduría (Ministerio Público) en la Fiscalía, creando una división Anticorrupción, lo que es difícil de conseguir sin modificar la Constitución.

Drogas y narcotráfico

El líder progresista está a favor de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. “Pasaremos de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza”, propone Petro sobre los cultivos ilícitos.

Salud

Gustavo Petro promete que se va a garantizar ese derecho fundamental “a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago”, ya que actualmente depende de entidades prestadoras de servicio privado.

América Latina

Petro es partidario de avanzar en el proceso de integración de América Latina. La prioridad de la política diplomática de su Gobierno será que Colombia se ponga “al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático”. Quiere que los países de la región se unan para hablar con Estados Unidos y sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático.