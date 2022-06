Así es el TAK-DA, el futuro bombardero estratégico furtivo ruso, rival del B-21 Raider estadounidense

Rusia está aprovechando los últimos conflictos en los que ha participado, Siria en los años anteriores y Ucrania ahora, para probar nuevo armamento, aviones, carros de combate... Uno de los que está actualmente en la recámara es el del fabricante Tupolev, que a finales del año pasado anunciaba el PAK DA (Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Dalney Aviatsyi), es decir, Complejo Aéreo Prospectivo para la Aviación de Largo Alcance. Este prototipo fue planeado para ser un nuevo bombardero estratégico furtivo capaz de volar a velocidad supersónica, aunque diversas fuentes hablan de que será subsónico, detalle que Rusia, hasta la fecha, no ha desvelado oficialmente.

En una fase avanzada de desarrollo, se espera que la primera unidad operativa salga de la línea de montaje dentro de tres años, con el objetivo de reemplazar a los veteranos bombarderos Tupolev Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3.

El nuevo PAK DA se construirá según el esquema aerodinámico de “ala volante” sin unidad de cola y con un fuselaje separado de las alas. Utilizará únicamente armas intrafuselares para disminuir su visibilidad en los radares: misiles de crucero avanzados de largo alcance e hipersónicos. Tendrá un nuevo diseño aerodinámico, construido sobre la base del fuselaje central del bombardero supersónico Tupolev Tu-160, del que parece estar inspirado para su construcción y se espera que pueda bajar los costos operativos, mantenimiento, costo de vuelo por hora y de mantenimiento avanzado, para la operación de este tipo de nave, con cuatro potentes motores de turbina instalados en el fuselaje central y alas de geometría variable, con una bahía interna de carga de armas instalada detrás de la cabina de mando biplaza y entre los motores, en forma de ala voladora.

Sus motores podrán operar en cualquier condición climática, teniendo en cuenta los extremos climas rusos: entre -60º y +50º. También se sabe que, según la documentación técnica, estos motores podrán resistir la radiación de un ataque nuclear y podría operar hasta 30 horas de forma ininterrumpida, de forma que puedan realizar cualquier ruta aérea sin necesidad de paradas técnicas.

También es impresionante la tecnología de a bordo, con muchas de las funcionalidades automatizadas hasta tal punto que se trabaja incluso en una versión no tripulada, aunque en principio será operada por dos tripulantes, el piloto y el operador de sistemas defensivos, senado juntos lado a lado en una cabina biplaza ensanchada, similar al del bombardero supersónico Su-34 o el estadounidense Stealth B-2 Spirit. Además, en la misma línea en la que trabajan otros proyectos aeronáuticas como el Futuro Avión de Combate Europeo, podrá controlar grupos de vehículos aéreos no tripulados, en modo enjambre, y utilizará toda la gama de misiles aire-aire2, según el medio Russia Beyond.

Lo que también es importante es que en el concepto del PAK DA se da prioridad a las tecnologías “furtivas” con las tácticas de uso adecuadas, incluidas las armas de largo alcance.

“El PAK DA subsónico estará armado con armas hipersónicas”, dijo la agencia pública TASS el pasado año, aunque posteriormente se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el aparato sea supersónico también.

Se supone que la vida útil mínima de cada avión es de no menos de 12 años, con una prolongación a 21 años después de los procedimientos de mantenimiento.

Así es el B-21 Raider FOTO: La Razón (Custom Credit)