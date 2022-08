La primera ministra de Finlandia se hace un test de drogas tras la polémica por su vídeo de fiesta

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, declaró el viernes que se había sometido a un test de drogas tras la publicación de un vídeo en el que aparecía de fiesta con sus amigos, y prometió que nunca había consumido drogas ilegales.

“Hoy me he sometido a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana”, indicó Sanna Marin en una rueda de prensa. “Nunca en mi vida he consumido drogas”.

Marin añadió que su capacidad para desempeñar sus funciones no se vio afectada durante la noche en cuestión y que habría abandonado la fiesta si hubiera tenido que trabajar.

Esta semana empezaron a circular en las redes sociales vídeos de Marin de fiesta con conocidos influencers y artistas finlandeses, y pronto fueron publicados por varios medios de comunicación de Finlandia y del extranjero.

Tras la aparición de los vídeos, Marin se enfrentó a peticiones de políticos de su coalición de gobierno y de la oposición para que se sometiera a una prueba de drogas.

“En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que estuve en un espacio donde se consumieron drogas, o de que yo mismo consumí drogas”, explicó la primera ministra de Finlandia.

“Considero que estas acusaciones son muy graves y, aunque considero injusta la exigencia de un test de drogas, para mi propia protección legal y para despejar cualquier duda, me he sometido hoy a un test de drogas, cuyos resultados llegarán en una semana aproximadamente”.

Marin se convirtió en la líder gubernamental más joven del mundo en activo en diciembre de 2019, se había enfrentado a las peticiones de los miembros de su coalición de gobierno, así como de la oposición, para que se sometiera a un test de drogas tras la aparición de los vídeos.

La líder socialdemócrata Marin reconoció que nunca había tomado drogas y que no había visto a nadie haciéndolo en la fiesta a la que asistió.

Aunque muchos han elogiado a Marin por combinar su exigente trabajo con una activa vida privada, otros han cuestionado su decisión de permitir que la filmaran incluso cuando le prometieron que los vídeos no se harían públicos.

De fiesta en tiempos de crisis

En un momento en el que Europa se ha visto perturbada por la guerra de Rusia en Ucrania, Marin también se ha enfrentado a las críticas de que sus fiestas podrían interferir con su capacidad para desempeñar rápidamente sus funciones si una crisis repentina golpeara a Finlandia.

“Si hubiera una situación de crisis, lo sabría antes de la medianoche de un sábado por la noche”, espetó a los periodistas, añadiendo que las Fuerzas Armadas finlandesas estaban bien equipadas para anticiparse a cualquier crisis militar que pudiera afectar al país.

Finlandia, que comparte una larga frontera terrestre con Rusia, ha solicitado junto con la vecina Suecia su ingreso en la OTAN tras la guerra de Ucrania.