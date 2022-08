Rusia alerta de que nueve proyectiles han caído en los terrenos de la central nuclear de Zaporiyia

Las fuerzas rusas atacaron las ciudades ucranianas al otro lado del río desde la planta de energía nuclear de Zaporiyia, dijeron las autoridades de Kiev, mientras que los informes de bombardeos alrededor de la instalación siguen alimentando los temores de un desastre de radiación. Ambas partes se acusan mutuamente de poner en riesgo la seguridad de la planta nuclear, la mayor de Europa, en manos de Moscú desde casi el comienzo de la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó de más bombardeos ucranianos en la planta durante el fin de semana. Nueve proyectiles disparados por la artillería ucraniana cayeron en los terrenos de la planta, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. “En este momento, personal técnico de tiempo completo está monitoreando la condición técnica de la planta nuclear y asegurando su operación. La situación de radiación en el área de la planta de energía nuclear sigue siendo normal”, dijo en un comunicado.

Capturada por las tropas rusas en marzo pero dirigida por personal ucraniano, Zaporiyia ha sido un importante punto crítico en el conflicto de seis meses en el que ambas partes se culpan por los recientes bombardeos cerca de la planta.

Las fuerzas rusas dispararon contra Enerhodar, la ciudad donde se encuentra la planta, dijo el jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodimyr Zelenski, el domingo por la noche en su canal de Telegram junto con un video de bomberos rociando autos en llamas. “Provocan y tratan de chantajear al mundo”, dijo el jefe de gabinete Andriy Yermak.

Qué pasa en el Donbás

Las fuerzas rusas también mantuvieron sus bombardeos en Donbás, el corazón industrial de Ucrania en el este, dijeron funcionarios allí. Zelenski, en su discurso nocturno del domingo, prometió que “los ocupantes sentirán sus consecuencias, en las futuras acciones de nuestros defensores”. “Ningún terrorista se quedará sin una respuesta por los ataques a nuestras ciudades. Zaporiyia, Orykhiv, Jarkiv, Donbás, recibirán una respuesta para todos ellos”, dijo.

Desde que las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania en febrero en lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, denominó una “operación militar especial”, el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste que se libra principalmente en el este y el sur de Ucrania.

Radiación normal

El Departamento de Estado de EEUU dijo el domingo que Rusia no quería reconocer el grave riesgo radiológico en la planta del sur de Ucrania y había bloqueado un proyecto de acuerdo sobre no proliferación nuclear porque mencionaba dicho riesgo. Las Naciones Unidas y Ucrania han pedido que se retire el equipo y el personal militar de la planta para garantizar que no sea un objetivo.

A medida que aumentan los temores de un accidente nuclear en un país que aún sufre el desastre de Chernobyl, las autoridades de Zaporiyia distribuyen tabletas de yodo y enseñan a los residentes cómo usarlas en caso de una fuga de radiación.

La compañía nuclear ucraniana Energoatom dijo que no tenía información nueva sobre los ataques a la planta y que Reuters no podía verificar las cuentas. El gobernador regional, Oleksandr Starukh, dijo en Telegram el domingo que las fuerzas rusas atacaron edificios residenciales en la ciudad principal de Zaporiyia, a unas dos horas en automóvil desde la planta, y la ciudad de Orikhiv más al este.

El ejército de Ucrania informó sobre el bombardeo de nueve ciudades más en el área en el lado opuesto del río Dnipro, mientras que la agencia de noticias estatal rusa citó a las autoridades diciendo que habían derribado un dron ucraniano que planeaba atacar la instalación de almacenamiento de desechos nucleares en la planta.

La Agencia Internacional de Energía Atómica está esperando la autorización para que sus funcionarios visiten la planta, que según el jefe del organismo de control nuclear de la ONU debería estar “muy, muy cerca”. Dos de los reactores de la planta fueron cortados de la red eléctrica la semana pasada debido a los bombardeos.

Presiones por las sanciones

La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero desencadenó el conflicto más devastador de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas han muerto, millones han sido desplazadas y ciudades han quedado en ruinas. La guerra también ha amenazado a la economía mundial con una crisis de suministro de energía y alimentos.

Estados Unidos y sus aliados impusieron importantes sanciones a Rusia por su invasión y enviaron miles de millones de dólares en asistencia de seguridad al gobierno ucraniano. Rusia ha dicho que las sanciones nunca harán que cambie su posición sobre Ucrania y que los suministros de armas occidentales solo prolongan el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, viajará a Suecia y la República Checa esta semana y presionará para que se impongan más sanciones a Rusia, incluida una prohibición de visas para los rusos en toda la UE. Es poco probable que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que se reúnen esta semana respalden por unanimidad una prohibición de visas para todos los rusos, dijo el jefe de política exterior de la UE a ORF TV de Austria.