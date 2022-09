Lo que dice la prensa inglesa de Isabel II: “La mujer que salvó la monarquía británica”

La prensa inglesa le ha dedicado a una amplia cobertura a la muerte de la reina Isabel II. The Times, uno de los periódicos más veteranos, ha dedicado su portada de la edición impresa a una foto de la monarca en su coronación el 2 de junio de 1953. También incluye otra foto más reciente y en el obituario de dentro describe a Isabel II como “la mujer que salvó a la monarquía en este país”. “Eso no quiere decir que sin ella ya hubiéramos tenido una república, o que la monarquía no pasó por momentos difíciles durante su reinado (...), pero es gracias a su dedicación y seriedad que una institución que en ocasiones ha parecido anticuada y alejada de los valores de la sociedad contemporánea, aún hoy tiene vigencia y popularidad”.

Otro diario conservador, el Daily Telegraph, ha usado una foto en blanco y negro yuxtaponiendo una imagen de la reina en sus últimos años con el mensaje que ella misma lanzó a Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre: “El dolor es el precio que pagamos por el amor”.

En un editorial, el periódico rindió homenaje a la “vida de servicio de la monarca” y agregó: “Ella fue más que un símbolo distante y matriarcal de nación; fue nuestra constante compañera y guía, tranquilizadora y serena incluso en los tiempos más turbulentos”. .”

La cadena británica BBC ha elegido una imagen de la reina sobre un fondo negro con el titular “HM the Queen” (Su Majestad la reina) y las fechas de su nacimiento y deceso: 1926-2022.

El sensacionalista The Sun ponen dos fotos de la reina, de joven y otra reciente, y escogen una frase de su hijo, Carlos III: “La amamos, señora”. “Descansa en paz. The Sun y nuestros lectores te amaban. Estamos orgullosos de que fueras nuestra Reina”.

The Guardian opta por una imagen sobria en su edición de papel. Una foto con la fecha de su nacimiento y de su muerte. Dentor, el columnista Jonathan Freedland escribe que su muerte anuncia no solo el final de la era isabelina, sino el comienzo de “un nuevo futuro”. “El único elemento en nuestra vida colectiva que era constante y confiable se ha ido”.

The Independent rescata en su editorial unas palabras que la propia reina Isabel II pronunció en el funeral de Lady Di, cuando dijo: “Ahora tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo entero la nación británica unida en el dolor y el respeto. “Gracias a Dios por alguien que hizo felices a muchas, muchas personas”.

El Daily Mail titula con una frase emocional: “Nuestros corazones están rotos”. Sarah Vine, columnista del periódico, escribe: “¿Cómo encontrar las palabras? “Nuestro dolor es una marea de emociones diferentes, todas ellas difíciles de comprender”.

En el editorial, el Daily Mirror describe a la reina como “una de las monarcas más notables que jamás hayan aparecido en las páginas de nuestra historia”. “Por todas las pruebas y tribulaciones que hemos vivido desde que ella ascendió al trono, las dificultades, las guerras, las recesiones y las decepciones, siempre debemos estar agradecidos de haber sido testigos no solo de la monarca con más años de servicio en el país sino también de una de las más grandes”.