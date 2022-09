La justicia de EEUU cita a declarar a 40 ex cargos de Trump por injerencia electoral en 2020

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado a declarar a 40 ex altos cargos del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) por su supuesta vinculación con el intento de revocar el resultado electoral de los comicios presidenciales de 2020. Según publicó este lunes el diario The New York Times, que citó fuentes cercanas a la investigación, en los últimos días el Gobierno de EE.UU. -actualmente dirigido por el demócrata Joe Biden- también habría confiscado los teléfonos a dos de los principales asesores de Trump.

Entre las personas citadas a declarar están el ex comisionado de Policía de Nueva York Bernard Kerik y el exdirector de redes sociales del Trump Dan Scavino. También recibieron la notificación el exjefe de campaña de Trump Bill Stepien y el jefe de finanzas de la campaña, Sean Dollman.

En cuanto a lo dos teléfonos confiscados, pertenecerían según el Times al ex abogado de Trump Boris Epshteyn y al estratega de campaña Mike Roman.

La información principal que busca el Departamento de Justicia con esta investigación es sobre el supuesto intento por parte del entorno de Trump de lograr que representantes que no habían sido elegidos en los comicios por lo estado de Georgia, Pensilvania y Arizona se hiciesen pasar por legítimos y apoyasen al entonces presidente.

Actualmente, el expresidente tiene numerosos pleitos abiertos en su contra en varios tribunales del país. Este lunes, sus abogados reclamaron a la jueza a cargo de la demanda que interpuso Trump por el registro del FBI de su mansión en Florida que no acepte una petición del Gobierno para poder seguir revisando el material incautado.

El FBI registró la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca. Sobre el expresidente planea, además, una posible imputación por su presunta vinculación con el asalto al Capitolio de enero de 2021, que se saldó con cinco muertos.