El nuevo “califa” del Estado Islámico promete liberar a todos los presos

El nuevo “califa” del Estado Islámico (Isis, Daesh), Abu Al-Hussein Al-Husseini Al-Qurashi, se ha marcado como objetivo principal “liberar a los musulmanes que están encarcelados en todas partes y a luchar contra los “enemigos de Alá dondequiera que estén”.

En el mensaje difundido por el portavoz de la banda yihadista, Abu Omar al Mujahuir, recordó que todos “los combatientes y simpatizantes (de Isis) deben “obedecer las órdenes del nuevo califa porque es una obligación religiosa y que deben cumplirla, además librar la yihad”.

Elogió a su nuevo jefe: “no conozco otro imán como el nuevo califa, que defiende sabiamente la religión de Alá, implementa la sharia (la interpretación más rigorista del Islam) y la sunnah (las enseñanzas) del profeta” Mahoma.

Tras asegurar que la muerte en combate del anterior “califa”, dijo que no afectará a la operatividad del grupo. “Que todos sepan que la aflicción no nos detendrá y las dificultades no sacudirán nuestra convicción. [...] Ponernos en la mira solo fortalecerá nuestro compromiso con el camino y soportaremos las dificultades”, dijo al amenazar a los “infieles” contra los que intensificarán sus ataques.

Sobre la muerte de Abu Al-Hasan Al-Hashemi Al-Qurashi, dijo que fue asesinado durante un enfrentamiento con “los enemigos de Alá”, en el que mató a varios de ellos; murió como un hombre en una batalla, “enfrentándose a sus enemigos sin retroceder”. “Siempre estuvo con sus hermanos, supervisando sus asuntos, ayudándolos en sus tareas. Nunca le importó si los infieles lo estaban siguiendo; no le preocupaba la astucia de las personas corruptas”.

El portavoz explicó que los líderes de ISIS se reunieron y acordaron jurar lealtad al “valiente jeque e intrépido caballero, emir de los creyentes y califa de los musulmanes”. Dirigiéndose a los “soldados del califato”, el portavoz les pidió que juraran lealtad al nuevo califa, destacando que el nuevo líder es un veterano de ISIS y un “hijo fiel” de grupo.