El jefe del grupo de mercenarios Wagner estaría tratando de tomar Bajmut para enriquecerse con sus recursos naturales

El empresario ruso y fundador del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, podría estar intentando explotar financieramente los recursos naturales ucranianos alrededor de la ciudad de Bajmut, que está siendo objeto de un sangriento y destructivo asedio por parte de las tropas rusas y las del propio grupo Wagner. Para ello, está tratando de poner en contacto a sus mercenarios con las autoridades prorrusas en esta zona del Donbas, según ha declarado un funcionario anónimo de la Casa Blanca este 5 de enero, tal y como informa el Instituto para el Institute for the Study of War (ISW), el think tank estadounidense sin ánimo de lucro especializado en el análisis militar.

El objetivo de Prigozhin sería extraer sal y yeso de las minas en el área de Bajmut para obtener ganancias económicas y, para ello, se justifica militarmente insistiendo en la importancia de las minas existentes en esta zona y en Soledar (que las fuerzas rusas han luchado por capturar de los defensores ucranianos), por su carácter defensivo.

El líder de Wager asegura que estas minas pueden albergar personal y equipo militar y afirmó que están repletas de armamento de la Primera Guerra Mundial. Las declaraciones de Prigozhin son probablemente un intento de explicar el ritmo lento de los avances de Wagner en torno a Bajmut. Preguntado por los medios sobre el interés de su grupo en tomar la zona, ha afirmado que la región es un “punto central del Frente Oriental” y un “importante centro logístico”, según ha compartido la empresa en su canal oficial de Telegram.

“La guinda del pastel es el sistema de minas de Soledar y Bajmut, que en realidad es una red de ciudades subterráneas”, ha aclarado el empresario, tal y como recogía Antena 3.

“No solo tiene la capacidad de albergar a un gran grupo de personas a una profundidad de 80-100 metros, sino que también pueden desplazarse tanques y vehículos de combate de infantería”, ha añadido el oligarca ruso.

El empresario también ha destacado la singular capacidad defensiva geográfica e histórica de la ciudad, en primer lugar debido a su división mediante barreras de agua, y en segundo término, por los alrededores de la región que crean "un único sistema defensivo".

Estados Unidos ya ha acusado previamente a los mercenarios rusos de explotar los recursos naturales en países donde han participado como la República Centroafricana, Malí y Sudán para ayudar a financiar la guerra de Moscú en Ucrania, aunque Rusia lo ha rechazado.

ISW señaló también que Prigozhin fue criticado duramente por un bloguero militar que dijo que incluso si las fuerzas rusas tomaran Soledar, Moscú “perderá estratégicamente debido a que compromete a sus mejores fuerzas en una batalla de desgaste”.

Prigozhin es aliado de Vladimir Putin, pero se ha mostrado crítico con el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, sin condenar directamente al presidente ruso.

El Grupo Wagner ha sufrido grandes pérdidas en Bajmut: alrededor de 4.100 mercenarios muertos y 10.000 heridos de su fuerza de casi 50.000 personas, según fuentes estadounidenses citadas por Reuters, de los cuales más de un millar habrían sido entre finales de noviembre y principios de diciembre.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo el domingo, según recoge Newsweek, que las fuerzas de Kyiv están defendiendo y avanzando ferozmente “poco a poco” en partes del oblast de Donetsk, pero agregó que “es muy difícil en Soledar”. Un día antes, Serhiy Cherevaty, portavoz del Grupo de Fuerzas del Este de Ucrania, negó las afirmaciones rusas de que había capturado a Soledar.