Adiós al género no binario en el pasaporte: el Supremo avala la cruzada de Trump contra la autoidentificación

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reinstaurado este jueves la prohibición del presidente del país, Donald Trump, contra la inclusión de la identidad de género en los pasaportes, una política dirigida a restringir el reconocimiento legal de las personas trans en el marco de la oposición del Gobierno republicano a lo que denominan "ideología de género".

El Departamento de Justicia presentó a mediados de septiembre una apelación de urgencia después de que la política de pasaportes de la Administración Trump fuese bloqueada en tribunales inferiores por considerar que está basada en "prejuicios irracionales".

En cambio, la mayoría del Supremo ha dictaminado que "mostrar el sexo asignado al nacer a los titulares de pasaportes no viola los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento", según ha recogido el portal de noticias The Hill. "En ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato discriminatorio", reza el fallo sin firma aprobado por seis votos a favor y tres en contra, en línea con la distribución ideológica de los jueces de la Corte, informa Europa Press.

Los seis jueces conservadores del Supremo votaron a favor de suspender una orden de un tribunal federal inferior que obligaba al Gobierno a seguir avalando que las personas elijan masculino, femenino o X (género no binario) en su pasaporte.

Los tres magistrados de tendencia progresista del tribunal discreparon de la orden, según informa Efe.

Al dar la razón al Gobierno de Trump, los pasaportes de las personas trans y no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá incluso de masculino o femenino.

Durante la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) se había permitido que los titulares de pasaportes se pudieran identificar con una X, que indica que se trata de alguien no binario, intersexual o de género no conforme.

En el primer día de su nuevo mandato, Trump firmó una orden que revirtió dicha política. La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.

"Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", escribió la mayoría del Supremo en su resolución.

Este es otro episodio en las políticas de la Administración republicana sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, el republicano ha prohibido su participación en las competiciones femeninas.

En este sentido, los magistrados liberales han tachado el fallo de "perversión inútil, pero dolorosa" y han lamentado que "esta insensata evasión del resultado equitativo evidente se ha convertido en una desafortunada práctica" en un voto disidente escrito por la jueza Ketanji Brown Jackson, a la que se unieron sus pares Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

"También se ha convertido en una práctica habitual mi negativa a mirar hacia otro lado cuando se descartan selectivamente los principios básicos", ha defendido Brown. Con todo, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, ha calificado de "insostenibles" las resoluciones de instancias inferiores que bloqueaban la decisión de Trump argumentando que infringían su autoridad constitucional en asuntos exteriores, dado que la política estaba vinculada al Departamento de Estado. Con esta medida ahora autorizada, la cartera dirigida por Marco Rubio elimina la opción de seleccionar "X" en el género y exige a los titulares de pasaportes que marquen el sexo que se les asignó al nacer, lo que impide que las personas transgénero lo hagan coincidir con su identidad de género

En los documentos judiciales recogidos por The Hill, el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), --que representa en el caso a nacionales transgénero y no binarios que demandan al Departamento de Estado por los cambios implementados-- denuncia que "esta nueva política pone potencialmente en peligro a las personas transgénero, no binarias e intersexuales cada vez que usan un pasaporte". Sus argumentos, basados en que la política viola la ley federal y el Derecho Constitucional a la igualdad ante la ley, habían convencido previamente a un juez federal de distrito y al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos para que la suspendieran en sucesivas instancias.

La restitución de la norma se suma a las órdenes del Tribunal Supremo que han dado luz verde a la Administración Trump para prohibir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas y para cancelar subvenciones de sanidad vinculadas a la diversidad.