Mohamed VI rechaza la "diplomacia humanitaria" de Macron

Francia fue uno de los primeros países que ofreció su ayuda a Marruecos nada más conocerse la tragedia pero Rabat hasta el momento no ha recogido el guante y la polémica por el ofrecimiento no aceptado ha ido creciendo con el paso de las horas ante lo decisivo del momento por encontrar supervivientes en las regiones más afectadas del país. Hasta en dos ocasiones Macron habría ofrecido, desde el sábado a primera hora, el apoyo de Francia en material y equipos de rescate sin recibir contestación pese a la magnitud de la catástrofe y con un Mohamed VI que se encontraba en su residencia de Campos Elíseos en el momento en que se produjo la catástrofe. El gobierno francés se ha cuidado -y mucho- durante el fin de semana para ocultar cualquier tipo de información sobre la estancia parisina del monarca marroquí. Además, representantes franceses han intentado restar importancia a cualquier desavenencia entre los dos países. La ministra de asuntos Exteriores, Catherine Colona, ha precisado que el país "no ha rechazado ninguna ayuda" de París y ha pedido no crear “falsas controversias” en un momento en el que “la gente necesita ayuda”. Sin embargo la polémica ha ido creciendo al ver que Marruecos sí aceptaba la ayuda de otros países con los que históricamente no ha tenido los mismos vínculos que con Francia.

La prensa francesa especulaba este lunes sobre las posibles razones que han ido enturbiando algo que es patente: la relación entre ambos países no va bien. Y eso empezando por lo personal. Macron y Mohamed VI no se entienden y prueba de ello es cómo la visita de Macron a Marruecos se ha pospuesto en varias ocasiones durante el último año. En el origen del distanciamiento hay varios capítulos, pero el del caso Pegasus escoció especialmente en el Elíseo. Corría julio de 2021 cuando estalló el escándalo: los teléfonos personales de Macron y varios de sus ministros más importantes habían sido espiados por el software de fabricación israelí, que podían utilizar los servicios de seguridad marroquíes. El Elíseo pidió explicaciones a Israel por el uso de Pegasus y rebajó el nivel de sus relaciones diplomáticas con Marruecos tras una tensa llamada entre Macron y Mohamed VI que quebró definitivamente unas relaciones que ya en ese momento estaban degradadas por otros asuntos. Dos años después, la vía judicial sigue su curso en un proceso que contrasta con el carpetazo que la Audiencia Nacional dio en nuestro país. Las relaciones diplomáticas han empeorado hasta el punto de que Marruecos no tiene embajador en París desde enero. París y Rabat han tenido una relación difícil en los últimos años por dos cuestiones geopolíticas enlazadas: el Sáhara Occidental y Argelia. Marruecos ha criticado a Francia por no alinearse con Estados Unidos en el reconociendo marroquí al Sáhara Occidental, algo que Rabat ha declarado "causa nacional”. Aquí también la postura francesa contrasta con la española. El gobierno de Sánchez consideró que el plan de autonomía bajo soberanía de Rabat es "la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso”. París no parece dispuesto a avanzar en la espinosa cuestión del Sáhara, no tanto por negativas sino por posturas ambiguas que muchos analistas relacionan con los acercamientos de Macron a Argelia, algo que poco o nada ha gustado en Rabat. Argelia apoya históricamente al Frente Polisario, grupo que lleva décadas luchando por la independencia del Sáhara Occidental. Las restricciones de visado a los marroquíes, levantadas el pasado diciembre, también habían tensado las relaciones franco-marroquíes anteriormente. En definitiva, un cúmulo de circunstancias que han ido sembrando un campo de discordia entre ambos.

Que se conozca hasta ahora, cuatro ciudadanos franceses han muerto en el terremoto que ha causado más de 2.000 muertos. Francia tenía más de 51.000 personas viviendo en Marruecos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Observatorio de Inmigración y Demografía, Francia cuenta con una diáspora marroquí de aproximadamente 1,5 millones de personas, entre ellas 670.000 con doble nacionalidad.