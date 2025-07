Un "agente doble" del narco causa el primer incendio político a Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que llegó al poder de la mano de Morena, el partido progresista para la regeneración y la transformación de México, se encuentra ante su primer gran escándalo del sexenio. Durante su etapa como Gobernador del estado de Tabasco, el actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, tuvo como secretario de Seguridad (su consejero de Interior, su mano derecha) a Hernán Bermúdez, que ha sido identificado como “Comandante H”, líder del grupo criminal “La Barredora” vinculado con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Un agente doble en toda regla.

Adán Augusto López no es cualquier miembro de Morena, sino un peso pesado del partido que ha hecho bandera de la lucha contra la impunidad. López no solo fue uno de los colaboradores más cercanos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos son oriundos de Tabasco, sino también buenos amigos fuera de la política.

López Obrador lo puso, primero, como Gobernador de Tabasco y después se lo llevó a la capital para que fuera su secretario de Gobernación (similar a ser Ministro de la Presidencia pero con competencias en materia de seguridad interior). Tan cerca estaba de López Obrador que hasta fue propuesto como precandidato de Morena a la presidencia del Gobierno junto con Claudia Sheinbaum y el entonces canciller Marcelo Ebrard, ahora secretario de Economía. La pregunta por esclarecer es si el ex gobernador de Tabasco sabía o no que su secretario de Seguridad era líder del crimen organizado. Parece difícil creer que no lo supiera.

El dilema que enfrenta Sheinbaum es que si deja caer a Adán Augusto, de alguna manera, también estará cortando el cordón umbilical con su mentor y padrino político, López Obrador. Pero, por otro lado, si no hay consecuencias, estará hipotecando la narrativa de Morena y, posiblemente, también su propio legado sheinbaumista.

“La doctora”, como se conoce a la presidenta, todavía no ha movido ficha contra el portavoz de Morena en la Cámara Alta. De hecho, se ha puesto un poco de lado y ha responsabilizado a la Fiscalía y en las autoridades judiciales. “Hasta ahora no hay ninguna carpeta ni informe, ni en ninguna de las fiscalías ni en la Fiscalía General de la República contra el senador, lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad”, dijo Sheinbaum en referencia a “Comandante H” que se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

El propio Adán Augusto estuvo “missing” de la vida pública unos días y reapareció con un mensaje en redes donde se ponía a disposición de las autoridades. “Estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, escribió tras recordar que durante su mandato en Tabasco se logró “reducir sustancialmente la actividad delictiva”.

En estos días de crisis en el Gobierno y en Morena, curiosamente, ha sido detenido un cabecilla de “La Barredora”, Ulises “N”, conocido como “El Pinto”, un ex policía que sería el “número dos” de la organización solo por debajo del “Comandante H”, que está fugado desde el mes de enero y está buscado por la Interpol. Una detención llevada a cabo por “el zar” de la Seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, para aplacar, quizá, las críticas al escándalo.

Los partidos de oposición, fragmentados y desnortados ante la hegemonía de Morena en el poder Ejecutivo, Legislativo y, ahora también en el Poder Judicial, han tardado una semana en reaccionar. El PAN ha sido el primero en presentar una denuncia penal en contra del senador Adán Augusto López. “En los hechos, está claro que Morena engaña miente y roba.

Por más que quieran evitar que los relacionemos con el narco, pareciera que sí son cómplices de los cárteles”, dijo la diputada del PAN, Noemí Luna en un vídeo publicado en la red social “X”. "Hernán Bermúdez hizo de las suyas en Tabasco, donde “La Barredora” infundió terror, incrementó la inseguridad y afianzó su poderío”, continuó la diputada panista. El PAN pidió la renuncia del senador de Morena porque "no se puede decir sorprendido ni ignorante de que su ex secretario es un narcopolítico”. “Morena está moralmente derrotado”, dijo Luna.

Como telón de fondo a este escándalo en la vida política mexicana está la vigilancia minuciosa de Estados Unidos. La administración de Donald Trump acusa reiteradamente al Gobierno de México de connivencia con el narco y de no hacer todo lo posible por detener el flujo de drogas, especialmente fentanilo, hacia el Norte. Este escándalo le da nueva munición al gobierno de Trump para presionar aún más a Sheinbaum.

En estos momentos, México negocia a contrarreloj con Washington para esquivar los nuevos aranceles contra las exportaciones de México que entrarán en vigor, si no hay sorpresas de última hora, el próximo viernes 1 de agosto.