Ahora sí: Zelenski avisa de que sus Fuerzas Armadas ya están listas para la contraofensiva

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en una entrevista publicada este sábado por The Wall Street Journal que su país está listo para la contraofensiva de sus Fuerzas Armadas contra Rusia, pero insistió en que necesita más armas de sus aliados.

En una amplia conversación con el diario, Zelenski no especificó "cuánto tardará" en iniciar la contraofensiva para recuperar territorio, pero se mostró seguro sobre su "éxito" y añadió: "Para ser honesto, esto puede ir de varias maneras completamente diferentes. Pero vamos a hacerlo, y estamos listos".

El dirigente ucraniano agradeció a los países occidentales las armas que le han suministrado desde el inicio de la invasión rusa, pero reclamó concretamente más sistemas de misiles antiaéreos Patriot, de los que dispondría al menos dos y necesita "tantos como 50", indica el rotativo.

Rusia ha lanzado en el último mes una veintena de ataques masivos con drones y misiles contra Kiev. Zelenski también llamó a los países de la OTAN a ofrecer un "camino claro" para la entrada de Ucrania en la organización.

Admitió, no obstante, no tener expectativas de que eso ocurra mientras continúen los combates. "Si no nos dan una señal, creo que no tiene sentido que Ucrania esté Vilna" agregó, en alusión a la cumbre que la OTAN celebrará en julio en la capital lituana.

Terreno diplomático

Mientras tanto, se producen algunos avances en el terreno diplomático. El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, y su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, se vieron este sábado en los márgenes de un foro de seguridad en Singapur, después de que Pekín reconociera las ¿dificultades¿ para que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa y empiecen conversaciones de paz.

El encuentro se produjo hoy durante el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de seguridad anual más importante de Asia (2-4 de junio), según confirmó en su cuenta de Twitter un consejero del Ministerio de Interior ucraniano, Anton Gerashchenko. El escueto comentario sobre el encuentro entre Li y Reznikov, que había sido adelantado en exclusiva por Bloomberg, va acompañado de una fotografía de ambos sonrientes dándose un apretón de manos, sin que se sepa de momento durante cuánto tiempo departieron.

Durante un panel del foro en el que participó este sábado, Rezkinov evitó contestar directamente a si Ucrania da la bienvenida a que China juegue un rol de mediación en el conflicto, afirmando que lo necesario es "ganar la guerra contra Rusia", después de que ese país atacara la víspera por sexto día consecutivo con misiles de crucero y drones la capital ucraniana.

Reznikov estaba sentado en el estrado junto a Cui Tiankai, exembajador de China en Washington, frente a quien dijo. "No necesito un negociador. Soy un buen negociador". El intercambio entre Li y Reznikov se produce un día después de que el enviado especial chino para Ucrania, Li Hui, reconociera tras su reciente gira por Europa que hay "dificultades" para que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa y empiecen conversaciones de paz.

A finales de abril y por primera vez desde el comienzo de la guerra, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, meses después de que Pekín presentara en febrero un plan de paz de 12 puntos recibido con escepticismo por Ucrania y sus aliados occidentales.

El ministro ucraniano calificó hoy en el citado panel por otro lado de "extraño" y con "aire ruso" otro plan de paz propuesto previamente en el foro por su par indonesio, Prabowo Subianto, que incluye un cese el fuego, la mediación de la ONU y un referéndum en "territorios disputados".

Reznikov mantuvo hoy una apretada agenda en los márgenes del Shangri-La, y también se reunió con el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, afirmando que la cooperación entre ambos países es "fuerte" y continuará para "asegurar la victoria de Ucrania y restaurar la paz en Europa", según sus redes sociales.