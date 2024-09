Alemanes del este ante las elecciones regionales: "Nos están gobernando gente a base de ideología, no en base a soluciones"

La Escuela Primaria 153 de Dresde amaneció este domingo como colegio electoral para las elecciones de Sajonia, cita en la que, como en Turingia -el otro estado federado del este alemán con comicios en esta jornada-, hay ciudadanos que votarán de forma estratégica para evitar el cambio que promete la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

En el goteo de electores que votaban al poco de abrir sus puertas este centro se podían escuchar todo tipo de opiniones, desde las afines a AfD, formación que acude como favorita a esta cita electoral y a la que sólo en Sajonia le planta cara la Unión Cristianodemócrata (CDU), hasta la de quienes votaron por partidos del Gobierno del canciller Olaf Scholz.

Matthias, un miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), dijo a EFE que, personalmente, esperaba que su formación superara el 5 % necesario para lograr representación parlamentaria. Los sondeos de intención de voto en Sajonia, donde a AfD se le atribuye al igual que a la CDU un tercio de los votos, indican que el SPD estará, aunque por poco, por encima de ese 5 %, una barrera que tampoco es seguro que superen Los Verdes y los liberales del FDP, los otros dos partidos que junto con los socialdemócratas de Scholz forman la coalición del Gobierno federal.

La mala percepción del Gobierno de Scholz pesa en estas elecciones, "aunque la labor del Ejecutivo es mejor de lo que dicen los medios y las fuerzas de la oposición", opinó Matthias poco después de votar en la Escuela Primaria 153, uno de los 399 colegios electorales abiertos para esta jornada en Dresde, la capital de Sajonia.

Tras votar, Johann y Carolin, una joven pareja, coincidieron en señalar a EFE que esperaban de la jornada electoral que mucha gente votara este domingo por la CDU para evitar la victoria de AfD en Sajonia.

Agravios comparativos del este

"La votación de hoy es más una votación estratégica", dijo Johann al tiempo que Carolin apuntaba que, si AfD es tan fuerte en Sajonia y Turingia, eso se debe a la "buena campaña de cartelería y de mensajes" realizada por esa formación, considerada un "caso seguro" de extremismo de derechas por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. "Muchos aquí en el este Alemania se sienten desfavorecidos respecto al oeste alemán, donde por ejemplo se cobra mejor en el mercado de trabajo, y también mucha gente se marchó del este para trabajar allí, lo que contribuyó también a que muchos se sintieran frustrados y enfadados con la situación en el este", añadió Johann al tratar de explicar las opciones de victoria de AfD.

La migración ha estado muy presente en esta campaña. En declaraciones a LA RAZÓN, Heribert Adam, profesor de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá, asegura que la AfD se beneficiará del atentado de Solingen, en el que un refugiado que tenía que haber sido deportado mató a tres personas e hirió a ocho en esta ciudad alemana la semana pasada. "Algunos neonazis de la AfD hablan de remigración, incluso de ciudadanos naturalizados. Consideran que la enseñanza de la historia es terror memorialista. Para contrarrestar este sentimiento, los tres partidos democráticos en el poder, así como la CDU/CSU, han adoptado una línea más dura en materia de inmigración. Como la reacción migratoria en Francia e Italia", asegura Adam, quien considera que "la mejor barrera contra los que se oponen a la inmigración es la decreciente tasa de natalidad alemana (1,36)".

Hubert, un jubilado de 72 años, dijo a EFE que él esperaba de este domingo "un cambio" y que se cerrara en Alemania el camino político abierto por la coalición que dirige Scholz. "Nos están gobernando gente a base de ideología, no en base a soluciones ¿Cómo se puede haber hecho a Robert Habeck, un ecologista, ministro de Economía?", se interrogó este hombre con aire de incomprensión al hablar de la coalición que lidera el canciller Scholz.

Resultados inciertos en Sajonia

A la CDU, que gobierna en Sajonia de la mano del presidente y candidato a su reelección Michael Kretschmer junto a socialdemócratas y ecologistas, Hubert le reprochó errores pasados cometidos por Angela Merkel: "el abandono de la energía nuclear y el 'que entren todos de 2015'". Con esa última expresión este jubilado, un exempleado de Siemens que dice haber trabajado en cuatro continentes en su larga vida laboral, alude a lo que se llamó "política de puertas abiertas" de Merkel para los algo más de un millón de refugiados de Oriente Medio que llegaron a Alemania entre 2015 y 2016 en el momento álgido de la guerra civil en Siria.

Johannes, otro hombre mayor, en lugar de cambio, dijo a EFE que este domingo quiso, con su voto confeso a la CDU, "que AfD no sea la principal fuerza política de Sajonia". "La situación es tensa, porque me puedo imaginar que AfD pueda estar en el Gobierno de una forma u otra, y porque SPD, Los Verdes y FDP tal vez no lleguen a superar la barrera del 5 %. Los resultados van a ser interesantes", afirmó, al aludir a unos resultados que tendrán una primera previsión al publicarse encuestas a pie de urna a las 16:00 GMT este domingo. EFE