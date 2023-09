Alemania: 400 millones de ayuda a Ucrania, sí, misiles de crucero Taurus, no

Los representantes de los países que apoyan a Ucrania volvieron este martes a incrementar la presión para entregar más ayuda contra la invasión rusa de cara a unos meses que, según Siemtje Möller -secretaria alemana de Defensa-, “serán muy duros”. Reunidos en la base estadounidense de Ramstein y en vísperas del discurso ante la Asamblea General de la ONU del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, todas las miradas volvieron a apuntar al Gobierno alemán que, a pesar de haber anunciado el envío de un nuevo paquete de ayuda valorado en 400 millones de euros, evitó pronunciarse sobre los misiles de crucero Taurus, tan solicitados por el Gobierno ucraniano para defenderse de manera más efectiva de los ataques rusos.

En la que ya es la decimoquinta reunión del llamado “formato Ramstein”, ya es tradición que los participantes no se presenten con las manos vacías. Como anfitrión, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció que los tanques M-1 Abrams estarán pronto disponibles para las Fuerzas Armadas ucranianas.

De hecho, un alto mando militar estadounidense indicó que los primeros carros serán enviados en los próximos días y que el proceso se completará en unas semanas. Unos tanques que están equipados con municiones de uranio empobrecido capaces de perforar blindajes y cuyo uso no está exento de controversia al estar asociados a riesgos como el cáncer o malformaciones congénitas en zonas en conflicto donde antes fueron desplegados.

No obstante, la decisión de entregar estos tanques a Ucrania representa un cambio en la posición de Estados Unidos, cuyos mandos de defensa sostuvieron poco antes que estos carros de combate no eran adecuados para las tropas de Kyiv debido a la complejidad de su manejo. La discusión no queda ahí ya que los republicanos estadounidenses, con el expresidente Donald Trump como principal artífice, están haciendo del envío militar a Ucrania un tema de campaña y cada vez son más los estadounidenses que están en contra de esta ayuda.

"Creo que Europa tiene que hacer más", declaró Trump en la televisión NBC el pasado fin de semana. "La guerra afecta a los europeos mucho más que a nosotros". Trump intentó apoyar su argumento con cifras claramente exageradas: Estados Unidos ya había gastado 200 mil millones de dólares en Ucrania, mientras que los europeos solo habían gastado 20 o 25 mil millones de dólares, afirmó Trump, y añadió: "Eso es muy injusto". No obstante, según cifras del gobierno, la ayuda estadounidense a Ucrania asciende a alrededor de 115 mil millones de dólares, aunque según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, los logros globales de los europeos superan actualmente la ayuda de los Estados Unidos.

La polémica toca también la postura germana. Rustem Umerov, que estuvo por primera vez en Ramstein como nuevo ministro de Defensa de Ucrania, sigue esperando otra arma de Alemania: el Taurus, el misil de crucero, con un alcance de más de 500 kilómetros.

Pero incluso después de casi seis meses, el Gobierno federal aún no ha salido de la fase de evaluación. Entre las cuestiones por resolver está la interrogante de si este armamento puede usarse sin el apoyo de soldados del Ejército alemán y los temores del gobierno de Berlín de que estos misiles puedan alcanzar territorio ruso y haya una escalada del conflicto.

Un misil Taurus KEPD-350 Taurus

Expertos en seguridad como Claudia Major, de la Fundación alemana Ciencia y Política, no pueden entender por qué tardan tanto y mientras el gobierno se decide, y según la revista "Der Spiegel", Ucrania ha rechazado la importación de los viejos tanques alemanes Leopard.

"Rusia apuesta a que Ucrania se quedará sin recursos y asegura que los estados occidentales no resistirán", añadió Major. En este sentido, la reunión en Ramstein tenía como objetivo enviar una señal a Moscú de que los partidarios de Ucraniapasaron a suministrar ayuda a largo plazo; de hecho, la discusión se centra cada vez más en cómo llevar a Ucrania a un nivel de seguridad que la proteja de nuevos ataques rusos en caso de que se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra. En cualquier caso, la reunión demostró la "determinación inquebrantable de la comunidad internacional de ayudar a Ucrania a defender su nación contra la agresión rusa", según Austin; lo que incluye, entre otras medidas, el entrenamiento de pilotos ucranianos en modernos aviones de combate occidentales F-16 anunciado por Bélgica o la donación, por parte de Dinamarca de 45 tanques más, de ellos treinta Leopard 1 y quince T-72.