La condición que ha puesto Alemania para enviar sus carros de combate Leopard a Ucrania

Más de representantes de 50 países se reunirán este viernes en Alemania en las reuniones periódicas del llamado Grupo de Contacto en la base militar de Rammstein, una de las mayores de la OTAN en Europa. En ella se espera que el gobierno alemán de Olaf Scholz decida si su país está dispuesto a dar luz verde al envío de los carros de combate Leopard a Ucrania para luchar contra Rusia. No solo se trata de que Berlín apoye el envío de sus propias unidades sino, sobre todo, de autorizar a los países que poseen este tanque a que hagan lo propio. España es uno de ellos ya que en su inventario dispone de al menos 108 Leopard, muchos de ellos en mal estado por falta de uso desde hace años. El Gobierno de Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a enviarlos. Polonia y otros países también. Pero para transferirlos a Ucrania se requiere la autorización de Berlín.

Alemania está siendo muy reacia a apoyar esta decisión. Sus estrechos vínculos con Rusia son parte del argumento no declarado, pero también cuenta la política de contención del canciller Scholz, quien se ha mostrado reticente a alimentar una escalada de tensión con Vladimir Putin ante el temor a que pueda derivar en una guerra abierta a gran escala con las potencias occidentales. Sin embargo, la presión es cada vez mayor para que Berlín acabe autorizando el suministro de carros de combate Leopard. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, existen 2.300 unidades de este tipo de tanques de fabricación alemana en una docena de países.

El Wall Street Journal publicó en su edición del miércoles que el gobierno germano solo enviará los Leopard a Ucrania si Estados Unidos aprueba primero el suministro de los carros de combate Abrams. Esta posibilidad no parece factible en el corto plazo. Al menos así lo explicó el subsecretario de Defensa, Colin Kahl, en el Pentágono cuando dijo que EEUU no está preparado para exportar los poderosos tanques Abrams. Kahl explicó que Estados Unidos no quiere proporcionar a los ucranianos un sistema que no puedan reparar, que no puedan sostener y “que, a largo plazo, no puedan pagar, porque no es útil”.

Germany won't allow allies to export German-made tanks to Ukraine unless the U.S. agrees to send its own battle tanks, senior German officials said https://t.co/ZS5mUvIwBJ — The Wall Street Journal (@WSJ) January 18, 2023

“El tanque Abrams es un equipo muy complicado”, dijo Kahl a los periodistas en declaraciones recogidas por The War Zone. “Es caro. Es difícil entrenar. Tiene un motor a reacción, creo que son unos tres galones por milla de combustible para aviones. No es el sistema más fácil de mantener. Puede o no ser el sistema correcto. Pero continuaremos viendo qué tiene sentido”.

Un tanque Leopard 2 en Munster, cerca de Hannover, Alemania FOTO: Michael Sohn AP

Desde el Pentágono se asegura que los países aliados ya acordaron proporcionar a Ucrania de carros de doce carros de combate británicos Challenger 2 y vehículos blindados de transporte de personal Bulldog FV432 Mk 3 del Reino Unido, 50 vehículos de combate Bradley M2A2-ODS estadounidenses, vehículos de combate de infantería Marder de Alemania y tanque ligeros franceses AMX-10 RC.

Lo que sí parece que se anunciará en la reunión del Grupo de Contacto es el envío de vehículos blindados Stryker, una opción a medio camino entre un tanque y un vehículo blindado de transporte de tropas. Son más ligeros que los Bradley y pueden transportar a nueve hombres en lugar de los seis del Bradley M2 convencional.

Qué es el Grupo de contacto de Rammstein

Es un grupo de países, liderado por Estados Unidos, que se reúnen mensualmente en la base aérea de la localidad alemana de Rammstein, y que está formado por los 29 países que integran la OTAN y todos los miembros de la UE más países más como Qatar o Israel. Uno de sus objetivos es buscar fórmulas para aumentar la capacidad militar de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. En Rammstein se encuentra el principal centro del poder aéreo estadounidense en Europa.